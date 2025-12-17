Νέα Αριστερά για ΕΛΓΑ: Προκλητική ανικανότητα και υποκρισία της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες
«Τι άλλο πρέπει να γίνει, για να παραιτηθούν ο Αντιπρόεδρος και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης;», τονίζει η Νέα Αριστερά
Η Νέα Αριστερά σχολιάζοντας το μπάχαλο με τον ΕΛΓΑ, καταγγέλλει «την προκλητική ανικανότητα και υποκρισία της κυβέρνησης απέναντι στους Έλληνες αγρότες».
«Χθες, Τρίτη 16/12, από το βήμα της Βουλής, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης δήλωνε επί λέξει: «Σήμερα καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες», ενώ και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωνε το ίδιο με σχετικό δελτίο τύπου.
Στην πραγματικότητα, οι αγρότες όχι μόνο δεν είδαν αυτά τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, αλλά ο ΕΛΓΑ με την συνεργασία των τραπεζών, αφαίρεσε παράνομα ποσά από τους λογαριασμούς των αγροτών.
Δηλαδή η κυβέρνηση όχι μόνο απέτυχε να τηρήσει τη δέσμευσή της, αλλά και εισέπραξε χρήματα που ανήκουν στους αγρότες», αναφέρει και συνεχίζει:
«Τι άλλο πρέπει να γίνει, για να παραιτηθούν ο Αντιπρόεδρος και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης;».
