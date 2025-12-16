Η έλλειψη τσιπ λόγω ΑΙ φέρνει αυξήσεις τιμών στα smartphone

Η έλλειψη τσιπ μνήμης που τροφοδοτείται από τους πρωταγωνιστές της τεχνητής νοημοσύνης είναι πιθανό να προκαλέσει αύξηση των τιμών των smartphone το 2026 και πτώση των αποστολών, ανέφερε η Counterpoint Research σε σημείωμα την Τρίτη.

Οι αποστολές smartphone ενδέχεται να μειωθούν κατά 2,1% το 2026, σύμφωνα με την Counterpoint, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη για σταθερή έως θετική ανάπτυξη.

Οι αποστολές δεν ισοδυναμούν με πωλήσεις, αλλά αποτελούν μέτρο της ζήτησης, καθώς παρακολουθούν τον αριθμό των συσκευών που αποστέλλονται σε κανάλια πώλησης, όπως καταστήματα.

Η έλλειψη τσιπ και η άνοδος τιμής

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή πώλησης των smartphone ενδέχεται να αυξηθεί κατά 6,9% σε ετήσια βάση το 2026, σύμφωνα με την Counterpoint, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη για αύξηση 3,6%.

Αυτό οφείλεται σε συγκεκριμένες ελλείψεις τσιπ και σε εμπόδια στην αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών, τα οποία ωθούν προς τα πάνω τις τιμές των εξαρτημάτων.

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αυξήσει τη ζήτηση για συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από την Nvidia, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιεί εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί από την SK Hynix και τη Samsung — τους δύο μεγαλύτερους προμηθευτές των λεγόμενων τσιπ μνήμης.

Το θέμα με τη DRAM

Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο εξάρτημα που ονομάζεται δυναμική μνήμη τυχαίας προσπέλασης ή DRAM, το οποίο χρησιμοποιείται σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, είναι επίσης κρίσιμο για τα smartphone. Οι τιμές της DRAM έχουν αυξηθεί φέτος, καθώς η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δυναμική Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (DRAM) είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος μνήμης RAM σε υπολογιστές, που αποθηκεύει δεδομένα σε πυκνωτές και τρανζίστορ, απαιτώντας συνεχή ανανέωση (επαναφόρτιση) λόγω της διαρροής φόρτισης, γι’ αυτό και ονομάζεται «δυναμική» και είναι…πτητική (χάνει τα δεδομένα χωρίς ρεύμα). Παρόλο που υπάρχουν και μη πτητικές τεχνολογίες (όπως η F-RAM), η DRAM παραμένει η βασική για χρήση προσωρινής αποθήκευσης, προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα.

Για τα smartphone χαμηλής κατηγορίας με τιμή κάτω των 200 δολαρίων, το κόστος των υλικών έχει αυξηθεί κατά 20% έως 30% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με την Counterpoint. Το κόστος των υλικών είναι το κόστος παραγωγής ενός smartphone.

Στον τομέα των smartphone μεσαίας και υψηλής κατηγορίας, το κόστος των υλικών αυξήθηκε κατά 10% έως 15%.

«Οι τιμές της μνήμης ενδέχεται να αυξηθούν κατά 40% έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με αποτέλεσμα το κόστος των υλικών να αυξηθεί κατά 8% έως 15% πάνω από τα τρέχοντα υψηλά επίπεδα», ανακοίνωσς η Counterpoint.

Άνοδος τιμής στα εξαρτήματα

Η αύξηση της τιμής των εξαρτημάτων θα μπορούσε να μετακυλιστεί στους καταναλωτές και αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε αύξηση της μέσης τιμής πώλησης.

«Η Apple και η Samsung βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να αντεπεξέλθουν στα επόμενα τρίμηνα», ανέφερε ο MS Hwang, διευθυντής έρευνας της Counterpoint, στη σημείωσή του, προσθέτοντας: «Ωστόσο, θα είναι δύσκολο για άλλες εταιρείες που δεν έχουν τόσο μεγάλο περιθώριο ελιγμών για να διαχειριστούν το μερίδιο αγοράς σε σχέση με τα περιθώρια κέρδους».

Ο Hwang δήλωσε ότι αυτό θα «επιδράσει ιδιαίτερα» στους Κινέζους κατασκευαστές smartphone που βρίσκονται στο μεσαίο προς κατώτερο τμήμα της αγοράς.

Η Counterpoint ανακοίνωσε ότι ορισμένες εταιρείες ενδέχεται να υποβαθμίσουν εξαρτήματα όπως μονάδες κάμερας, οθόνες και ακόμη και ήχο, καθώς και να επαναχρησιμοποιήσουν παλιά εξαρτήματα. Οι κατασκευαστές smartphone είναι πιθανό να προσπαθήσουν να παροτρύνουν τους καταναλωτές να αγοράσουν και τις πιο ακριβές συσκευές τους.

Πηγή: OT.gr