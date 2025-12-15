Η άμυνα θα είναι πάντα το «κλειδί»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται μια από τις πιο καλές ομάδες της Ευρωλίγκας καθώς αντιμετωπίζει αύριο βράδυ την Βαλένθια και η νίκη είναι «μονόδρομος» για τους «ερυθρόλευκους» στην αναμέτρηση με τους Ισπανούς.

Είναι βλέπετε και η ήττα της περασμένης αγωνιστικής στην Βαρκελώνη, που καθιστά κάτι παραπάνω από αναγκαία τη νίκη κόντρα στις «νυχτερίδες» και εδώ θα πρέπει να σταθούμε σε δύο στοιχεία που πρέπει να έχουν υπόψιν οι παίκτες του Μπαρτζώκα.

1.Ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε πριν από λίγο καιρό στο ΟΑΚΑ η Βαλένθια και ο τρόπος με τον οποίο κυριάρχησε επικρατώντας του Παναθηναϊκού, φανερώνει ότι μιλάμε για μια ομάδα που και καλό μπάσκετ παίζει και είναι ικανή για όλα.

Είναι επίσης δεδομένο πως η όρεξη των Ισπανών έχει ανοίξει για τα καλά και οι «νυχτερίδες» θα έρθουν στον Πειραιά για να κάνουν «ζημιά» στην ομάδα του λιμανιού, θεωρώντας πως ο Ολυμπιακός δεν θα έχει… συνέλθει από την ήττα στην Βαρκελώνη.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος πρέπει να βρουν τις απαντήσεις στα δύσκολα θέματα που θα τους βάλει στο παρκέ η Βαλένθια και εδώ θα πρέπει να σταθούμε στο δεύτερο σημαντικό στοιχείο της αυριανής «μάχης» στο ΣΕΦ.

2.Η άμυνα του Ολυμπιακού είναι το «κλειδί» της αντεπίθεσης που θέλουν να κάνουν οι πρωταθλητές και πάνω σ’ αυτή θα πρέπει να «χτίσουν» για να επιστρέψουν στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις.

Η εικόνα στην Βαρκελώνη δεν είναι αποδεκτή για τους «ερυθρόλευκους» και ο πρώτος άλλωστε που το επισήμανε ήταν ο Μπαρτζώκας, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει τα εύκολα καλάθια που «έδωσαν» οι παίκτες του στην Μπαρτσελόνα.

Αυτό προφανώς δεν μπορεί να ξαναγίνει αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να ιδρώσουν πολύ στην άμυνα και ασφαλώς αυτό δεν αφορά μόνο το παιχνίδι με την ισπανική ομάδα.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να «σαλπίσει» αντεπίθεση μέσα από την άμυνα του, αυτό είναι το ζητούμενο κι εκεί θα κάνει την διαφορά. Αν οι «ερυθρόλευκοι» δείξουν το πρόσωπο που πρέπει στην άμυνα, τότε θα έχουν κάνει ένα σημαντικό βήμα για την επιστροφή στο δρόμο των επιτυχιών.

Το έχει πολλές φορές ο Μπαρτζώκας τόσο στους παίκτες του όσο και στις δηλώσεις του σε media days ή μετά από αγώνες της Ευρωλίγκας. Η άμυνα είναι το «κλειδί» για τους πειραιώτες κι εκεί πρέπει να εστιάσουν οι «ερυθρόλευκοι».

Κι όσο για τον Μόρις; Ήταν αναμενόμενο πως ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα έπαιζε στον αγώνα με την Βαλένθια, καθώς με μια προπόνηση με την ομάδα, δεν θα τον έπαιρνε στην αποστολή ο προπονητής των πειραιωτών.

Έτσι οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα πρέπει να κάνουν λίγες μέρες υπομονή μέχρι να δουν το ντεμπούτο του Μόρις με τα ερυθρόλευκα.