Ο Χρήστος Ζαφείρης αποχαιρέτησε την Σλάβια Πράγας (pic)
Η ανάρτηση που έκανε ο Χρήστος Ζαφείρης στα προφίλ που διατηρεί στο διαδίκτιυο προκειμένου να αποχαιρετήσει τη Σλάβια Πράγας.
Ο Χρήστος Ζαφείρης βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με σκοπό να ξεκινήσει προπονήσει και να από το νέο έτος να τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της δύσκολης συνέχειας.
Ο Έλληνας χαφ αποφάσισε να αποχαιρετήσει την Σλάβια Πράγας, με την οποία πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις, τονίζοντας σε μήνυμα του στα σόσιαλ μίντια ότι είναι ευγνώμων σε όλους στο σύλλογο και ότι ήταν τιμή του να φορέσει τα χρώματα της ομάδας.
Η ανάρτηση που έκανε ο Χρήστος Ζαφείρης:
«Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα μου.
Είμαι ευγνώμων σε όλους στο σύλλογο, τους συμπαίκτες μου, το προσωπικό και τους καταπληκτικούς οπαδούς που με στήριξαν από την πρώτη μέρα.
Ήταν τιμή μου να φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα και οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί θα μείνουν για πάντα μαζί μου.
Σας ευχαριστώ για όλα, σας εύχομαι μόνο επιτυχίες στο μέλλον.
Ζάφι».
