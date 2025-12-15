Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ήρθε ισόπαλος με 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κόντρα στον Άρη για την 14η αγωνιστική της Super League, όμως έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία του Γιαμπλόνσκι. Ο Αλέξανδρος Καλογερόπουλος μίλησε για το ματς με τους κίτρινους, αλλά και τις αποφάσεις του ρέφερι του ματς και ήταν ξεκάθαρος.

O κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού τόνισε ότι υπήρχε κόκκινη στο μαρκάρισμα του Μόντσου πάνω στον Τσικίνιο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς μέσα στην περιοχή του Άρη σε μια πεντακάθαρη φάση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Καλογερόπουλος:

«Γνωρίζαμε ότι είναι δύσκολο ματς. Είμαστε δυσαρεστημένοι επειδή ήμασταν κυρίαρχοι. Με τις αποφάσεις του διαιτητή θα μπορούσε να είχε μία διαφορετική εξέλιξη. Υπήρχε κόκκινη για το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο και πέναλτι για χέρι.

Δεν ήρθαν αυτά και συνεχίζουμε. Για το συγκεκριμένο ματς είναι το γήπεδο που είχα κάνει ντεμπούτο το ’20 και αγαπάω την ομάδα από παιδί και μου αρέσει που τη βοηθάω. Τιμή μου που είμαι στην μεγαλύτερη ομάδα τη Ελλάδας».