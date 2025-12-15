Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»
Ο Αλέξανδρος Καλογερόπουλος μίλησε για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Άρη και δεν γινόταν να μην σταθεί στη διαιτησία στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
- Στην τελική ευθεία η δίκη της Χρυσής Αυγής - «Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης ποινών»
- Τραγικό δυστύχημα με 16 μαθητές νεκρούς στην Κολομβία – Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα
- «Οταν ξύπνησαν τον έλληνα Α/ΓΕΕΘΑ επειδή φοβήθηκαν επίθεση της Τουρκίας»
- Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη
Ο Ολυμπιακός μπορεί να ήρθε ισόπαλος με 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κόντρα στον Άρη για την 14η αγωνιστική της Super League, όμως έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία του Γιαμπλόνσκι. Ο Αλέξανδρος Καλογερόπουλος μίλησε για το ματς με τους κίτρινους, αλλά και τις αποφάσεις του ρέφερι του ματς και ήταν ξεκάθαρος.
O κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού τόνισε ότι υπήρχε κόκκινη στο μαρκάρισμα του Μόντσου πάνω στον Τσικίνιο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς μέσα στην περιοχή του Άρη σε μια πεντακάθαρη φάση.
Αναλυτικά όσα είπε ο Καλογερόπουλος:
«Γνωρίζαμε ότι είναι δύσκολο ματς. Είμαστε δυσαρεστημένοι επειδή ήμασταν κυρίαρχοι. Με τις αποφάσεις του διαιτητή θα μπορούσε να είχε μία διαφορετική εξέλιξη. Υπήρχε κόκκινη για το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο και πέναλτι για χέρι.
Δεν ήρθαν αυτά και συνεχίζουμε. Για το συγκεκριμένο ματς είναι το γήπεδο που είχα κάνει ντεμπούτο το ’20 και αγαπάω την ομάδα από παιδί και μου αρέσει που τη βοηθάω. Τιμή μου που είμαι στην μεγαλύτερη ομάδα τη Ελλάδας».
- Γκραντ: «Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη Φενερμπαχτσέ»
- Προφυλακίστηκε ο διοργανωτής της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία μετά τα επεισόδια
- Αταμάν: «Προπονήθηκε ο Οσμάν – Θα πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε και πάλι»
- Γιατί χώρισε ο Γκουαρντιόλα μετά από 30 χρόνια – Ο λόγος που μάζεψε τα πράγματα και έφυγε από το σπίτι η σύζυγός του
- Τι είπε ο Παυλίδης μετά το χατ-τρικ που πέτυχε κόντρα στη Μορεϊρένσε
- Ο Γουόκαπ παρέδωσε… μαθήματα «floor general» με 16 ασίστ και κανένα λάθος (vids)
- NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) – Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)
- Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις