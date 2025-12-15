Λευκάδα: Αγοράκι έπεσε σε βόθρο και το έσωσαν οι πυροσβέστες – Βίντεο ντοκουμέντο
Οι Πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, το προσέγγισαν και το απεγκλώβισαν, ανακουφίζοντας τους οικείους του
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σήμερα στη Λευκάδα που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία. Ένα αγοράκι περίπου 2 – 3 ετών στην περιοχή της Νικιάνας έπεσε μέσα σε τρύπα που δεν ήταν άλλη από τον βόθρο του σπιτιού.
Το παιδί έπεσε μέσα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί. Το παιδάκι βρισκόταν σε σοκ αλλά φαινόταν ότι δεν έχει χτυπήσει.
Δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού
Σώο ανασύρθηκε παιδί, από σηπτική δεξαμενή και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι Πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, το προσέγγισαν και το απεγκλώβισαν. pic.twitter.com/a6ZYD1WaRr
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 15, 2025
Οι Πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, το προσέγγισαν και το απεγκλώβισαν, ανακουφίζοντας τους οικείους του.
Η επιχείρηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία δείχνοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού του πυροσβεστικού σώματος ως προς την αντιμετώπιση σοβαρών και περίπλοκων περιστατικών.
