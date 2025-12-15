Μία νέα κι αναπτυσσόμενη ομάδα εργαζομένων που καθορίζει τη μετάβαση στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, τους Future – Ready employees, αναδεικνύει η έκτη παγκόσμια έρευνα Global Workforce of the Future του ομίλου Adecco. Πρόκειται για επαγγελματίες με υψηλή προσαρμοστικότητα, τεχνολογική εξοικείωση και έντονη διάθεση για συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η εν λόγω ομάδα, σύμφωνα με την έρευνα, αντιπροσωπεύει πλέον το 37% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, ποσοστό που αυξήθηκε κατά τρεις φορές σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη των οργανισμών να επενδύσουν στη διά βίου μάθηση και την ενδυνάμωση των ανθρώπων τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά των Future-Ready

Με βάση το επίσημο μοντέλο της Adecco, οκτώ είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που ορίζουν τους Future-Ready εργαζομένους:

Αποδέχονται ότι ο ρόλος τους μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό από την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)

Οι Future-Ready εργαζόμενοι φαίνεται ότι δεν αιφνιδιάζονται από την αλλαγή, αντιθέτως την αντιμετωπίζουν ως ευκαιρία. Οι ίδιοι βλέπουν τον ανασχεδιασμό των καθηκόντων τους όχι ως απειλή, αλλά ως φυσικό βήμα εξέλιξης στην επαγγελματική τους πορεία.

Διακρίνονται για την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία τους

Αντιμετωπίζουν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της εργασίας με αυτοπεποίθηση. Η αυξημένη ευελιξία τους αποτελεί τρόπο σκέψης, ο οποίος τους βοηθά να βρίσκουν λύσεις ευκολότερα.

Αξιοποιούν την AI με διαφορετικούς τρόπους και δεν διστάζουν να πειραματιστούν με τη χρήση της

Για τις ηγετικές τους ικανότητες κάνει λόγο η ετήσια έρευνα του ομίλου Adecco, καθώς όπως εντοπίζεται μεταξύ των ευρημάτων, οι Future-Ready εργαζόμενοι δεν περιμένουν καθοδήγηση για να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο εντός του πλαισίου της εργασίας τους. Δεν διστάζουν μάλιστα να εξερευνήσουν νέα εργαλεία, μεθοδολογίες και εφαρμογές.

Επενδύουν προσωπικό χρόνο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους

Η μάθηση για εκείνους δεν περιορίζεται στο ωράριο εργασίας. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, αφιερώνουν συστηματικά προσωπικό χρόνο για να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, παραμένοντας μπροστά από τις ανάγκες της αγοράς.

Είναι ευέλικτοι στη συνεργασία με AI agents και αυτοματοποιημένα συστήματα

Η τεχνολογία δεν φαίνεται να τους φοβίζει, αντιθέτως, όπως αναφέρουν, αισθάνονται ότι τους ενδυναμώνει. Διαθέτουν υψηλή αυτοπεποίθηση όσον αφορά στη χρήση της τεχνολογίας και βλέπουν την AI ως πολύτιμο συνεργάτη που ενισχύει την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητά τους.

Εφαρμόζουν στην πράξη την υπεύθυνη και ηθική χρήση της AI

Δεν αρκούνται στη γνώση των εργαλείων αλλά κατέχουν και τις αρχές δεοντολογίας, ασφάλειας και υπευθυνότητας που διέπουν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον εργασιακό χώρο.

Αντιλαμβάνονται ότι η επαγγελματική τους αξία πηγάζει από τις δεξιότητές τους

Οι Future-Ready εργαζόμενοι υιοθετούν μια σύγχρονη φιλοσοφία καριέρας που βασίζεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και όχι σε τίτλους θέσεων ή χρόνια εμπειρίας. Γνωρίζουν καλά ότι αυτό που τους ξεχωρίζει είναι η ικανότητά τους να εξελίσσονται.

Έχουν ξεκάθαρη εικόνα των δεξιοτήτων που θα χρειαστεί να αναπτύξουν μέσα στην επόμενη πενταετία

Η διορατικότητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά τους. Προετοιμάζονται έγκαιρα για τις μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς και χαράσσουν ενεργά την πορεία της καριέρας τους.

Γιατί οι Future – Ready είναι σημαντικοί

Σύμφωνα με την έρευνα της Adecco, σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ταχύτατα τα επιχειρησιακά μοντέλα, οι οργανισμοί που επενδύουν συστηματικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων τους αποκτούν ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η έρευνα αποδεικνύει ότι οι Future-Ready εργαζόμενοι μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα, να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στον μετασχηματισμό των εταιρειών τους.

Συνεπώς, οι Future-Ready εργαζόμενοι αποτελούν σημαντικό επιταχυντή καινοτομίας, παραγωγικότητας και οργανωσιακής ανθεκτικότητας, ειδικά σε περιόδους ταχείας τεχνολογικής μετάβασης, ενισχύοντας τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα ως σταθερό πυλώνα προόδου στην εποχή της AI.