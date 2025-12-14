sports betsson
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Λάντο Νόρις: Ένας low profile πρωταθλητής σε διαρκή άνοδο
Άλλα Αθλήματα 14 Δεκεμβρίου 2025 | 13:58

Λάντο Νόρις: Ένας low profile πρωταθλητής σε διαρκή άνοδο

Από το ταλέντο και την οικογενειακή στήριξη στην κορυφή της Formula 1, με χαμηλούς τόνους εντός κι εκτός πίστας ο Λάντο Νόρις

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Ο Λάντο Νόρις είχε από νωρίς τα δύο βασικά συστατικά που απαιτούνται για την επιτυχία στη Formula 1: ταλέντο και οικονομική ασφάλεια. Ο πατέρας του, Άνταμ Νόρις, πολυεκατομμυριούχος από τη διαχείριση συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, φρόντισε από τότε που ο Λάντο ανέβηκε σε καρτ, μόλις οκτώ ετών, να του εξασφαλίσει όλα τα μέσα για να εξελίξει το φυσικό του χάρισμα. Σήμερα, στα 26 του χρόνια, ο Βρετανός είναι παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Πέρα από την οικογένειά του, καθοριστικό ρόλο στην πορεία του έπαιξε ο Ζακ Μπράουν. Όταν ο πατέρας του Νόρις αναζητούσε έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να χαράξει στρατηγικά την καριέρα του γιου του, απευθύνθηκε στον Μπράουν, τότε στέλεχος εταιρείας αθλητικού μάρκετινγκ. Η σχέση αυτή αποδείχθηκε καταλυτική. Χρόνια αργότερα, όταν ο Μπράουν ανέλαβε ηγετικό ρόλο στη McLaren, δεν δίστασε να εμπιστευτεί στον 19χρονο Νόρις τη θέση που άφηνε κενή ο Φερνάντο Αλόνσο.

Η επιλογή αυτή δεν απέδωσε άμεσα. Στις πρώτες πέντε πλήρεις σεζόν του στη Formula 1, ο Νόρις δεν πανηγύρισε καμία νίκη, κατέκτησε μόλις μία pole position και περιορίστηκε σε λίγα βάθρα. Η McLaren απλώς δεν διέθετε το μονοθέσιο που θα του επέτρεπε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Η εικόνα άλλαξε το 2024, όταν το βρετανικό μονοθέσιο έγινε επιτέλους ανταγωνιστικό. Τέσσερις νίκες εκείνη τη χρονιά και επτά ακόμη το 2025 ήταν αρκετές για να ανατρέψουν την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και να χαρίσουν στη Βρετανία τον 21ο παγκόσμιο τίτλο της ιστορίας της.

Ο Νόρις μπήκε έτσι στο κλειστό κλαμπ των Λιούις Χάμιλτον, Τζάκι Στιούαρτ, Τζένσον Μπάτον, Ντέιμον Χιλ και Τζιμ Κλαρκ. Παρά τον τίτλο, η αίσθηση ότι το πρωτάθλημα κρίθηκε οριακά παραμένει: η διαφορά των δύο βαθμών από τον Φερστάπεν αφήνει την εντύπωση ότι μία ακόμη κούρσα θα μπορούσε να είχε αλλάξει τα πάντα. Ωστόσο, όπως ο ίδιος δήλωσε στο Άμπου Ντάμπι, προτεραιότητά του είναι να αποστασιοποιηθεί προσωρινά από την ένταση και να ζήσει για λίγο μια «κανονική ζωή».

Σε επίπεδο δημόσιας εικόνας, ο Νόρις δεν έχει ακόμη το εκτόπισμα ενός Χάμιλτον, ο οποίος έχει ταυτίσει την καριέρα του με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο νέος πρωταθλητής διατηρεί χαμηλότερο προφίλ, με βασική εξωαγωνιστική δραστηριότητα το Team Quadrant στον χώρο των esports. Αντίθετα, έχει μιλήσει ανοιχτά για την ψυχική υγεία, στηρίζοντας οργανισμούς όπως η MIND και περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σε πολύ νεαρή ηλικία.

Οικονομικά, ο Νόρις βρίσκεται πλέον στην ελίτ. Έχει συμβόλαιο με τη McLaren έως το τέλος του 2026, με ετήσιες απολαβές περίπου 25 εκατ. δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται μπόνους και πριμ. Τα εμπορικά του έσοδα, από συνεργασίες με brands όπως PlayStation, Richard Mille, Monster και άλλες μεγάλες εταιρείες, ανεβάζουν τα ετήσια κέρδη του πάνω από τα 50 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τη Forbes. Έτσι, ο Λάντο Νόρις μπορεί να μην είναι ο πιο θορυβώδης πρωταθλητής της Formula 1, αλλά είναι πλέον ένας από τους πιο ισχυρούς — αγωνιστικά και οικονομικά.

Τεχνολογία
Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Αθλητική Ροή
Bundesliga 14.12.25

LIVE: Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ

LIVE: Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ για την 14η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Serie A 14.12.25

LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι

LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ουντινέζε – Νάπολι για την 15η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ
Bundesliga 14.12.25

LIVE: Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ

LIVE: Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ για την 14η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι
Serie A 14.12.25

LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι

LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ουντινέζε – Νάπολι για την 15η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 14.12.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι, για την 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα
Premier League 14.12.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα, για την 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 14.12.25

LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ
Premier League 14.12.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ, για την 16η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Μεγάλο «διπλό» για τον Δικέφαλο του βορρά και… τρίτη θέση (vid)
Μπάσκετ 14.12.25

Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Μεγάλο «διπλό» για τον Δικέφαλο του βορρά και… τρίτη θέση (vid)

O ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 65-80 στο τέλος της τρίτης περιόδου, όπως το Μαρούσι επέστρεψε στο ματς με τον τρομερό Κινγκ, όμως ο Δικέφαλος του Βορρά επιβλήθηκε τελικά με 97-87 στο ματς της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
To NFL επιστρέφει στο Μόναχο
Άλλα Αθλήματα 14.12.25

To NFL επιστρέφει στο Μόναχο

Aγώνες κανονικής περιόδου το 2026 και το 2028 - Η Γερμανία εξελίσσεται σε στρατηγικό κόμβο για την ανάπτυξη του αμερικανικού football (NFL) στην Ευρώπη

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Ο Χενκ Τεν Κάτε αναλαμβάνει το Σουρινάμ με στόχο το Μουντιάλ 2026

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και άλλοτε συνεργάτης του Φρανκ Ράικαρντ στην Μπαρτσελόνα επιστρέφει στους πάγκους των εθνικών ομάδων για τη μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία του ποδοσφαίρου του Σουρινάμ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις
Ελλάδα 14.12.25

Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις

Η Τροχαία προχώρησε στη σύλληψη 15 παρκαδόρων και 8 υπευθύνων καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 14.12.25

ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;

Επιμένει το ΠΑΣΟΚ να ρωτά την κυβέρνηση για τις σχέσεις στελεχών της με τον Μύρωνα Χιλετζάκη, που συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη και φέρεται να είναι ο επικεφαλής του κυκλώματος.

Σύνταξη
Στέγαση: «Αλλαγή μοντέλου» – Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο της Κομισιόν που αναμένεται εντός Δεκεμβρίου
Εντός Δεκεμβρίου 14.12.25

«Αλλαγή στεγαστικού μοντέλου» - Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο προσιτής κατοικίας από την Κομισιόν

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Housing Advisory Board στην έκθεσή της για τη στέγαση επισημαίνει την ανάγκη μετάβασης από τη «χρηματιστικοποίηση», πίσω στην κοινωνική διάσταση της κατοικίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές, η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές, η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη

Κατά την τοποθέτηση του για τον Προϋπολογισμό του 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Κικίλιας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η ναυτιλία και τα νησιά μας αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την χώρα μας»

Σύνταξη
Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας ο Κουτσούμπας – «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να πάει μέχρι τέλους»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας ο Κουτσούμπας – «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να πάει μέχρι τέλους»

«Είναι η στιγμή που πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση», σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι «και τα λεφτά υπάρχουν και δημοσιονομικές αντοχές έχει η οικονομία»

Σύνταξη
Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας
Αποκλειστικό Guardian 14.12.25

Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας

Η ομάδα πίσω από το διαβόητο κέντρο κράτησης μεταναστών της Φλόριντα «Alligator Alcatraz», υπέβαλε προσφορά για τη συμφωνία ανοικοδόμησης της Γάζας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έκπληξη! Η ταινία της Κέιτ Γουίνσλετ, σε σενάριο του έφηβου γιου της, είναι ένα «χριστουγεννιάτικο θαύμα»
Διαλυμένη οικογένεια 14.12.25

Έκπληξη! Η ταινία της Κέιτ Γουίνσλετ, σε σενάριο του έφηβου γιου της, είναι ένα «χριστουγεννιάτικο θαύμα»

Αφήστε κατά μέρος κάθε κυνισμό για τα «nepo baby» — το Goodbye June, εμπνευσμένο από το θάνατο της μητέρας της σταρ, είναι υπέροχα ακατέργαστο, συγκινητικό κι αστείο. Η Κέιτ Γουίνσλετ κι ο γιος της, Τζο Άντερς, είναι αχτύπητο δίδυμο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Agro-in 14.12.25

Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Αποστολάκη: «Διεύρυνση των ανισοτήτων και παρασιτική ανάπτυξη το αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Αποστολάκη: «Διεύρυνση των ανισοτήτων και παρασιτική ανάπτυξη το αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών»

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης στην ομιλία της στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, και τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αποτελεί «συνεκτικό σχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης»

Σύνταξη
Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο
Κόσμος 14.12.25

Μακελειό σε παραλία στην Αυστραλία: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει έναν από τους δύο δράστες – Βίντεο

Tουλάχιστον 12 νεκροί και 29 τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία - Το συγκλονιστικό βίντεο όπου πολίτης αφοπλίζει ένοπλο

Σύνταξη
Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει
TV 14.12.25

Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει

Με λόγο αιχμηρό και χωρίς διάθεση νοσταλγίας, η Μαρία Μπακοδήμου εξηγεί γιατί κράτησε απόσταση από την ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια και τι την οδήγησε τελικά να πει το «ναι» στο να επιστρέψει

Σύνταξη
Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»
Πολιτική Γραμματεία 14.12.25

Βουλή: Κόντρες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες: «Δώστε τώρα τα χρήματα, τα χρωστάτε»

Οι αναφορές Τσιάρα και η περιγραφή της κατάστασης στον αγροτικό τομέα, προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατήγγειλαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς ζητώντας να ικανοποιηθούν άμεσα τα αιτήματα των αγροτών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

