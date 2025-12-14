Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Βόλο (pic)
Αυτές είναι οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο ματς κόντρα στον Βόλο στη Λεωφόρο.
O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Βόλο, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Superleague, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει γνωστή την ενδεκάδα της ομάδας του.
Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κώτσιρα να απαρτίζουν την αμυντική γραμμή από δεξιά προς τα αριστερά.
Στον άξονα θα είναι οι Σιώπης και Τσιριβέγια με τον Μπακασέτα μπροστά τους, ενώ στα άκρα παίρνουν θέση οι Τετέ και Ζαρουρί. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ντέσερς.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Our starting XI ☘️
#Panathinaikos #PAOFC #PAOVOL#StoiximanSuperLeague #slgr pic.twitter.com/VrjX8qyQas
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 14, 2025
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας, Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Ντέσερς
