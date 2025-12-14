Μπολόνια – Γιουβέντους 0-1: Δύσκολη νίκη για τη «Μεγάλη Κυρία»

Επιστροφή στις νίκες για τη Γιουβέντους που πέρασε με 1-0 από την έδρα της Μπολόνια για τη 15η αγωνιστική της Serie A. Με αυτό το διπλό η «Κυρία» προσπέρασε την αντίπαλό της και ανέβηκε στην πέμπτη θέση.

Το γκολ του 24χρονου Κολομβιανού αμυντικού, Χουάν Καμπάλ, στο 64′ έκρινε την αναμέτρηση ενώ αμέσως μετά το προβάδισμα που απέκτησαν οι «μπιανκονέρι», οι «ροσομπλού» έμειναν με παίκτη λιγότερο καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Χέγκεμ στο 69′.

Ο παράγοντας αυτός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ματς, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να απειλήσουν και τους φιλοξενούμενους να κρατούν σχετικά άνετα το υπέρ τους προβάδισμα.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Ραβάλια, Ζορτέα (73’ Ντε Σιλβέστρι), Χέγκεμ, Λουκουμί (81’ Μπερναρντέσκι), Μιράνδα, Μόρο (73’ Χολμ), Πόμπεγκα, Ορσολίνι, Φέργκιουσον (66’ Σουλεμανά), Καμπιάγκι, Νταλινγκά (66’ Κάστρο).

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Κέλι, Κοουπμάινερς (76’ Μπρέμερ), Λοκατέλι, Τουράμ, Καμπιάζο (61’ Καμπάλ), Κονσεϊσάο (88′ Μιρέτι), Γιλντίζ, Ντέιβιντ (61’ Οπεντά)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 12/12

Λέτσε-Πίζα 1-0

Σάββατο 13/12

Τορίνο-Κρεμονέζε 1-0

Πάρμα-Λάτσιο 0-1

Αταλάντα-Κάλιαρι 2-1

Κυριακή 14/12

Μίλαν-Σασουόλο 2-2

Ουντινέζε-Νάπολι 1-0

Φιορεντίνα-Βερόνα 1-2

Τζένοα-Ίντερ 1-2

Μπολόνια-Γιουβέντους 0-1

Δευτέρα 15/12

Ρόμα-Κόμο 21:45

Η βαθμολογία: