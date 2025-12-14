sports betsson
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
Σημαντική είδηση:
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
Μπολόνια – Γιουβέντους 0-1: Δύσκολη νίκη για τη «Μεγάλη Κυρία»
Ποδόσφαιρο 14 Δεκεμβρίου 2025 | 23:57

Ένα γκολ του Καμπάλ χάρισε στη Γιουβέντους την εκτός έδρας νίκη 1-0 επί της Μπολόνια, την οποία και προσπέρασε στη βαθμολογία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Επιστροφή στις νίκες για τη Γιουβέντους που πέρασε με 1-0 από την έδρα της Μπολόνια για τη 15η αγωνιστική της Serie A. Με αυτό το διπλό η «Κυρία» προσπέρασε την αντίπαλό της και ανέβηκε στην πέμπτη θέση.

Το γκολ του 24χρονου Κολομβιανού αμυντικού, Χουάν Καμπάλ, στο 64′ έκρινε την αναμέτρηση ενώ αμέσως μετά το προβάδισμα που απέκτησαν οι «μπιανκονέρι», οι «ροσομπλού» έμειναν με παίκτη λιγότερο καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο Χέγκεμ στο 69′.

Ο παράγοντας αυτός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ματς, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να απειλήσουν και τους φιλοξενούμενους να κρατούν σχετικά άνετα το υπέρ τους προβάδισμα.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Ραβάλια, Ζορτέα (73’ Ντε Σιλβέστρι), Χέγκεμ, Λουκουμί (81’ Μπερναρντέσκι), Μιράνδα, Μόρο (73’ Χολμ), Πόμπεγκα, Ορσολίνι, Φέργκιουσον (66’ Σουλεμανά), Καμπιάγκι, Νταλινγκά (66’ Κάστρο).

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Κέλι, Κοουπμάινερς (76’ Μπρέμερ), Λοκατέλι, Τουράμ, Καμπιάζο (61’ Καμπάλ), Κονσεϊσάο (88′ Μιρέτι), Γιλντίζ, Ντέιβιντ (61’ Οπεντά)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 12/12

Λέτσε-Πίζα 1-0

Σάββατο 13/12

Τορίνο-Κρεμονέζε 1-0
Πάρμα-Λάτσιο 0-1
Αταλάντα-Κάλιαρι 2-1

Κυριακή 14/12

Μίλαν-Σασουόλο 2-2
Ουντινέζε-Νάπολι 1-0
Φιορεντίνα-Βερόνα 1-2
Τζένοα-Ίντερ 1-2
Μπολόνια-Γιουβέντους 0-1

Δευτέρα 15/12

Ρόμα-Κόμο 21:45

Η βαθμολογία:

World
Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Επιτόκια: Κλείνει ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων στις ανεπτυγμένες χώρες

Commodities
Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Ασήμι: «Κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι «μαρτυρούν» οι κινήσεις της JP Morgan

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Το «ξεγύμνωμα» του Γιαμπλόνσκι μέσω Ισπανίας (vid)

Πέναλτι σαν αυτό που δεν έδωσε ο Γερμανός υπέρ του Ολυμπιακού στο ματς με τον Αρη καταλογίστηκε την προηγούμενη αγωνιστική στη La Liga υπέρ της Μπαρτσελόνα, στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Μπέτις

Βάιος Μπαλάφας
Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε χωρίς σκορ (0-0) μίλησε στην κάμερα της NOVA και υποστήριξε πως ο Άρης άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σύνταξη
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους

LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Γιουβέντους για τη 15η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 14.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος

LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βόλος για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Γάζα: Ποιοι προσπαθούν να πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση – Τα σχέδια Τραμπ και Κούσνερ
Κόσμος 15.12.25

Ποιοι προσπαθούν να πλουτίσουν από την ανοικοδόμηση της Γάζας - Τα σχέδια Τραμπ και Κούσνερ

Με τα τρία τέταρτα των κτιρίων στη Γάζα να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί από τις ισραηλινές επιθέσεις των τελευταίων δύο ετών, η ανασυγκρότηση θα κοστίσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια

Σύνταξη
Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα
Πρόβλημα σύνθεσης 14.12.25

Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα

Χωρίς δηλώσεις και προφανώς χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν στο Βερολίνο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ουκρανική και την αμερικανική αντιπροσωπεία. Ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις
Είναι περίπλοκο 14.12.25

Ο Τραμπ θέλει η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της – Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις

Απειλούμενη από την Ρωσία, όπως πιστεύει, και πιεσμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη δεσμεύτηκε να ενώσει τις δυνάμεις της και να μειώσει την εξάρτησή της στον τομέα της ασφάλειας από τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
Super League 14.12.25

Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη του Παναθηναϊκού και φεύγει για Μαρόκο (2-1)

Με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς που σκόραρε και κέρδισε πέναλτι πριν αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, ο προβληματικός Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου και επέστρεψε στις νίκες. Έπιασε πέναλτι ο Λαφόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε χωρίς σκορ (0-0) μίλησε στην κάμερα της NOVA και υποστήριξε πως ο Άρης άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σύνταξη
Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)
Ποδόσφαιρο 14.12.25

Άρης – Ολυμπιακός 0-0: «Μπλόκο» για τους «ερυθρόλευκους» στο «Κλ. Βικελίδης» (vid)

Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

