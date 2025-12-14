Ο Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής του Κινήματος Δημοκρατίας

Με μια ανάρτηση ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, αιφνιδιάζει τα μέλη του κόμματός του και προαναγγέλλει την σύγκληση έκτακτου συνεδρίου στις αρχές Φεβρουαρίου.

Βάζει ισχυρό δίλημμα στα μέλη του κόμματός του

Ο επικεφαλής του Κινήματος φαίνεται να βάζει ισχυρό δίλημμα στα μέλη του κόμματός του εν μέσω έντονης εσωκομματικής αναταραχής και φυγής απογοητευμένων στελεχών καθώς όπως σημειώνει «το Συνέδριο θα είναι για όλα τα μέλη καθώς όλα τα μέλη θα είναι ισότιμοι σύνεδροι, χωρίς ενδιάμεσα όργανα ή μηχανισμούς. Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας. Για την καταστατική ανασυγκρότησή του, για την οικονομική βιωσιμότητά του και για την κυβερνητική προοπτική του».

Τεταμένη η κατάσταση

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση στο εσωτερικό του ΚΙΔΗ είναι τεταμένη καθώς μετά την ένταξη του κόμματος στο renew, το ευρωπαϊκό κόμμα Μακρόν, ήρθαν και οι δηλώσεις του σε διαδοχικές συνεντεύξεις του ότι προτιμά να είναι μέρος της κυβερνητικής λύσης και έτοιμος ακόμη και να συνεργαστεί με μια ΝΔ χωρίς το Μητσοτάκη.

Μάλιστα ο κ. Κασσελάκης στη δήλωσή του κάνει λόγο για την ανάγκη νέων Κινημάτων και τη δημιουργία ενός νέου φορέα φιλοευρωπαϊκού, φιλελεύθερου και προοδευτικού «στο Κέντρο της Αλλαγής».

Ωστόσο, όπως λέει, «φαίνεται ότι δεν υπάρχει ζωτικός χώρος αυτήν τη στιγμή για να πρωταγωνιστήσει ένας τέτοιος, νέος φορέας αλλαγής».

Έλλειψη πόρων στο ΚΙΔΗ

Ο κ. Κασσελάκης μάλιστα αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει και έλλειψη πόρων στο ΚΙΔΗ καθώς όπως λέει «ένας νέος τέτοιος φορέας χρειάζεται πόρους. Και εδώ δυστυχώς, δεν υπάρχει η κουλτούρα του νόμιμου fundraising που υπάρχει στο εξωτερικό».