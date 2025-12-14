Ο Κασσελάκης συγκαλεί έκτακτο συνέδριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής του Κινήματος Δημοκρατίας
Έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου για το «εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας» με το δίλημμα της αλλαγής του καταστατικού ή του «λουκέτου» βάζει ο Στέφανος Κασσελάκης. Δεν υπάρχουν πόροι για νέο Κίνημα.
- Το ασήμι «κλέβει» τη λάμψη του χρυσού – Τι σχεδιάζει η JP Morgan
- Σκιαγραφώντας το μέλλον των επιτοκίων – Χάνεται το momentum της μείωσης;
- Χανιά: Αιματηρή ληστεία στο κέντρο της πόλης – Άγρια συμπλοκή των δραστών με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος
- Η Wall Street αισιόδοξη για το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς το 2026
Με μια ανάρτηση ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, αιφνιδιάζει τα μέλη του κόμματός του και προαναγγέλλει την σύγκληση έκτακτου συνεδρίου στις αρχές Φεβρουαρίου.
Βάζει ισχυρό δίλημμα στα μέλη του κόμματός του
Ο επικεφαλής του Κινήματος φαίνεται να βάζει ισχυρό δίλημμα στα μέλη του κόμματός του εν μέσω έντονης εσωκομματικής αναταραχής και φυγής απογοητευμένων στελεχών καθώς όπως σημειώνει «το Συνέδριο θα είναι για όλα τα μέλη καθώς όλα τα μέλη θα είναι ισότιμοι σύνεδροι, χωρίς ενδιάμεσα όργανα ή μηχανισμούς. Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας. Για την καταστατική ανασυγκρότησή του, για την οικονομική βιωσιμότητά του και για την κυβερνητική προοπτική του».
Τεταμένη η κατάσταση
Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση στο εσωτερικό του ΚΙΔΗ είναι τεταμένη καθώς μετά την ένταξη του κόμματος στο renew, το ευρωπαϊκό κόμμα Μακρόν, ήρθαν και οι δηλώσεις του σε διαδοχικές συνεντεύξεις του ότι προτιμά να είναι μέρος της κυβερνητικής λύσης και έτοιμος ακόμη και να συνεργαστεί με μια ΝΔ χωρίς το Μητσοτάκη.
Μάλιστα ο κ. Κασσελάκης στη δήλωσή του κάνει λόγο για την ανάγκη νέων Κινημάτων και τη δημιουργία ενός νέου φορέα φιλοευρωπαϊκού, φιλελεύθερου και προοδευτικού «στο Κέντρο της Αλλαγής».
Ωστόσο, όπως λέει, «φαίνεται ότι δεν υπάρχει ζωτικός χώρος αυτήν τη στιγμή για να πρωταγωνιστήσει ένας τέτοιος, νέος φορέας αλλαγής».
Έλλειψη πόρων στο ΚΙΔΗ
Ο κ. Κασσελάκης μάλιστα αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει και έλλειψη πόρων στο ΚΙΔΗ καθώς όπως λέει «ένας νέος τέτοιος φορέας χρειάζεται πόρους. Και εδώ δυστυχώς, δεν υπάρχει η κουλτούρα του νόμιμου fundraising που υπάρχει στο εξωτερικό».
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 15.12.2025]
- Μπολόνια – Γιουβέντους 0-1: Δύσκολη νίκη για τη «Μεγάλη Κυρία»
- Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Η Wall Street αισιόδοξη για το ράλι της χρηματιστηριακής αγοράς το 2026
- Σκιαγραφώντας το μέλλον των επιτοκίων – Χάνεται το momentum της μείωσης;
- «Μίλησε» η γλώσσα του σώματος – Η αποκάλυψη ειδικού για το μέλλον του Σαλάχ στο Άνφιλντ
- Google: Σχεδιάζοντας το πρόγραμμα περιήγησης του μέλλοντος – Κάτι «ψήνεται» στα εργαστήρια
- Χωρίς αποτέλεσμα οι συνομιλίες Ζελένσκι-Γουίτκοφ – Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις τη Δευτέρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις