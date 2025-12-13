Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος
Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Άλιμος για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA News.
Μετά το «διπλό» (10-12) επί του ΝΟ Βουλιαγμένης στο κολυμβητήριο του Λαιμού, στο ματς της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού επιστρέφει στο ευρωπαϊκό της ταξίδι.
Σήμερα, Σάββατο (13/12) στις 19:00 (MEGA News), τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν τον Άλιμο ΝΑΣ, τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, για το ματς της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League, με στόχο το «τέσσερα στα τέσσερα», ώστε να «σφραγίσουν» το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Η βαθμολογία του πρώτου ομίλου του Champions League 2025-26:
Ολυμπιακός 9
Ούιπεστ 6
Ντουναϊσβάρος 3
Αλιμος ΝΑΣ 0
Παρακολουθήστε το ματς σε live streaming από το MEGA News:
