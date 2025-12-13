Battle of the Sexes: Όταν η Κινγκ έγινε σύμβολο των γυναικών και η αναβίωση της «μάχης των φύλων» 52 χρόνια μετά (vids+pics)

20 Σεπτεμβρίου 1973: Αστροντομ, Χιούστον. Η Μπίλι Τζιν Κινγκ αντιμετωπίζει τον Μπόμπι Ριγκς, σε ένα παιχνίδι που έμεινε στην ιστορία ως η «μάχη των φύλων» (σ.σ Battle of the Sexes). Μια αναμέτρηση, που παρακολούθησαν από κοντά 30.942 θεατές, 50 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ και περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε σε μία δύσκολη χρονικά περίοδο, όπου οι γυναίκες ζητούσαν τα αυτονόητα για τη σύγχρονη εποχή, αλλά… αδιανόητα για το 1970: Ίδιες ευκαιρίες σε επαγγελματικό και μορφωτικό επίπεδο και ίσες αμοιβές, με την 29χρονη Μπίλι Τζιν Κινγκ να γίνεται η φωνή των γυναικών και να μετατρέπεται σε σύμβολο του φεμινισμού.

Η Αμερικανίδα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του Αστροντομ σαν άλλη… Κλεοπάτρα και τη συνόδευαν τέσσερις γυμνόστηθοι μυώδεις άνδρες, ντυμένοι όπως οι σκλάβοι στην αρχαία Αίγυπτο, με την 29χρονη να γνωρίζει την αποθέωση από τις γυναίκες που είχαν βρεθεί στο γήπεδο. Μόλις κατέβηκε από το «άρμα», χάρισε στον Μπόμπι ένα λούτρινο γουρουνάκι – σύμβολο της φαλλοκρατίας και του ανδρικού σωβινισμού.

Ο 55χρονος τότε Ριγκς, που είχε εκφράσει ανοιχτά την αντίρρησή του στις ίσιες αμοιβές ανδρών και γυναικών στο τένις, ανταπέδωσε την προσβολή στην Μπίλι Τζιν Κινγκ, προσφέροντάς της ένα τεράστιο γλειφιτζούρι που έλεγε πάνω: Sugar Daddy. Ο Αμερικανός, μάλιστα, έπαιξε τα πρώτα games φορώντας ένα κίτρινο τζάκετ, που είχε επίσης πάνω του γραμμένη τη φράση «Sugar Daddy». Σύμφωνα με όσα έγιναν αργότερα γνωστά, ο Μπόμπι Ριγκς έλαβε 50.000 δολάρια για να φορέσει το συγκεκριμένο τζάκετ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα 50.000 δολάρια του 1973 είναι περισσότερα από 350.000 σημερινά δολάρια.

Το παιχνίδι ήταν best of five (σ.σ τρία νικηφόρα σετ) και ο νικητής θα έπαιρνε ως έπαθλο 100.000 δολάρια, τα οποία ισοδυναμούν με περισσότερα από 700.000 σημερινά χρήματα. Ο Ριγκς ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκε με μπρέικ 3-2 στο πρώτο σετ, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμεναν οι περισσότεροι. Η Μπίλι Τζιν Κινγκ με αντεπίθεση διαρκείας γύρισε το παιχνίδι και πήρε το πρώτο σετ με 6-4.

Η Αμερικανίδα παίζοντας κυρίως με χτυπήματα από την baseline και εκμεταλλευόμενη την υπεροψία του αντιπάλου της, αλλά και την κούρασή του καθώς είχαν διαφορά 26 ετών (29 η Μπίλι Τζιν Κινγκ, 55 ο Ριγκς), πήρε τα δύο επόμενα σετ με 6-3, 6-3 και έφτασε σε μια μεγάλη νίκη, που έμεινε στην ιστορία ως η νίκη του φεμινισμού απέναντι στον σεξισμό.

Η 29χρονη έδωσε φωνή και ενέπνευσε εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ, αλλά και σε όλο τον κόσμο, που ζητούσαν να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες. Η Μπίλι Τζιν Κινγκ με τη νίκη απέναντι στον υπερόπτη Ριγκς, αλλά και με τους αγώνες που έδωσε τις επόμενες δεκαετίες για τα δικαιώματα των γυναικών, έγινε σύμβολο για την ισότητα των δύο φύλων και αναγνωρίζεται πλέον ως μια από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες παγκοσμίως.

Ήταν στημένο;

Το 2013 υπήρξαν καταγγελίες ότι το παιχνίδι του Μπόμπι Ριγκς με την Μπίλι Τζιν Κινγκ ήταν στημένο και ο Αμερικανός είχε δεχθεί πιέσεις από τη μαφία για να χάσει το ματς. Σύμφωνα με έρευνα που είχε κάνει ο συντάκτης του ESPN, Ντον Βαν Νάτα Τζούνιορ, ο Ριγκς ήταν εθισμένος στον τζόγο και χρωστούσε χρήματα, που ξεπερνούσαν τα 100.000 δολάρια.

Στην προσπάθειά του να ξεχρεώσει πρότεινε στη μαφία να χάσει το παιχνίδι με την Μπίλι Τζιν Κινγκ, όπου ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τη νίκη. Μια πρόταση που φέρεται να έγινε δεκτή από τη μαφία. Μάλιστα, σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, ο Ριγκς πόνταρε ακόμα και ο ίδιος στη νίκη της Αμερικανίδας, για να πάρει χρήματα από τα στοιχήματα. Η Μπίλι Τζιν Κινγκ, πάντως, όταν ρωτήθηκε για όσα αναφέρθηκαν στο ντοκιμαντέρ, ήταν ξεκάθαρη ότι ο αντίπαλός της έχασε λόγω της υπεροψίας του και των πολλών λαθών του.

Την εικασία περί στημένου αγώνα καταρρίπτει επίσης το γεγονός ότι ο Ριγκς σε περίπτωση που νικούσε και την Μπίλι Τζιν Κινγκ είχε στα σκαριά αγώνα να δώσει απέναντι στην Κρις Έβερτ, μια ακόμα σπουδαία τενίστρια της εποχής, με έπαθλο 1 εκατ. δολάρια.

Δεν θα μάθουμε ποτέ ποια είναι η πραγματικότητα και εάν τελικά το παιχνίδι ήταν στημένο, αφού ο Ριγκς πέθανε τον Οκτώβριο του 1995 σε ηλικία 77 ετών.

Battle of the Sexes I και Battle of the Sexes III

Η αναμέτρηση της 20ης Σεπτεμβρίου 1973, ανάμεσα στην Μπίλι Τζιν Κινγκ και τον Μπόμπι Ριγκς δεν ήταν η πρώτη φορά που τέθηκαν αντιμέτωπη μια γυναίκα με έναν άνδρα. Ήταν η δεύτερη, χρονικά, αλλά αυτή που έμεινε στην ιστορία και μνημονεύεται μέχρι τώρα.

Η πρώτη ήταν στις 13 Μαΐου του 1973, όταν ο Μπόμπι Ριγκς έπαιξε με την Μάργκαρετ Κορτ στην Καλιφόρνια, με τον Αμερικανό να παίρνει εύκολα τη νίκη με 6-2, 6-1 και μαζί το χρηματικό έπαθλο των 20.000 δολαρίων.

Η τρίτη χρονικά και τελευταία μέχρι τώρα, ήταν στις 25 Σεπτεμβρίου 1992, όταν η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα αντιμετώπισε τον Τζίμι Κόνορς στο Λας Βέγκας, με το Αμερικανό να επικρατεί με 7-5, 6-2. Οι δύο συμμετέχοντας πήραν από 650.000 δολάρια, ενώ ο νικητής έλαβε ακόμα 500.000 δολάρια ως έπαθλο.

Battle of the Sexes 2025

Φέτος, 52 χρόνια μετά την ιστορική μάχη του 1973, θα έχουμε την τέταρτη «μάχη των δύο φύλων». Στην «Battle of the Sexes 2025» θα αναμετρηθεί η Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Νικ Κύργιο, σε μια αναμέτρηση που θα γίνει στις 28 Δεκεμβρίου στην «Coca Cola Arena» του Ντουμπάι, χωρητικότητας 17.000 θέσεων: Πολύ λιγότεροι από τους 30.000 θεατές που είχαν παρακολουθήσει το σπουδαίο παιχνίδι στο «Αστοντόμ» του Χιούστον.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο (Νο. 1) θα αντιμετωπίσει έναν ιδιόρρυθμο τενίστα, που έχει γίνει κατά καιρούς viral για τη συμπεριφορά του και τις αντιδράσεις του, μετά και έξω από το κορτ. Ένα ματς που θα γίνει με διαφορετικούς κανόνες από τους συνηθισμένους.

Το παιχνίδι θα κριθεί στα τρία σετ, ήτοι δύο νικηφόρα (2-0 ή 0-2), ενώ εάν υπήρξε ισοπαλία 1-1 σετ τότε θα έχουμε super tie break το οποίο θα κερδίσει όποιος φτάσει πρώτος τους 10 πόντους, με δύο πόντους διαφορά από τον αντίπαλό του. Το γήπεδο που θα βρίσκεται η Αρίνα θα είναι μειωμένο κατά 9%, ενώ ο Κύργιος θα έχει κάθε φορά μόνο ένα σερβίς.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα Battle of the Sexes, δεν υπάρχει χρηματικό έπαθλό.

Αιρετικές απόψεις

Ο Νικ Κύργιος θεωρήθηκε πριν από μερικά χρόνια ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στον κόσμο και για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ανάμεσα στους κορυφαίους. Η συμπεριφορά του, οι καταχρήσεις και οι τραυματισμοί, όμως, δεν τον άφησαν να παίξει το τένις που μπορούσε, χαραμίζοντας ουσιαστικά το ταλέντο του.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας στο παρελθόν είχε τοποθετηθεί ανοιχτά κατά της ίσης αμοιβής στο τένις, τονίζοντας ότι ο ίδιος παίζει ένα παιχνίδι 4 ώρες για να πάρει τα ίδια χρήματα με μια τενίστρια, που μπορεί να κερδίσει μια αναμέτρησή της σε 40 λεπτά.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες παίρνουν τα ίδια χρήματα μόνο στα Grand Slams, καθώς στα υπόλοιπα τουρνουά υπάρχει μεγάλη διαφορά στα έπαθλα.

Ενδοοικογενειακή βία

Πριν από λίγα χρόνια ο Νικ Κύργιος είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία απέναντι στην τότε σύντροφό του, Κιάρα Πασσάρι. Ήταν το 2021 όταν σε έναν καβγά που είχαν την έσπρωξε και την έριξε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, με τον Νικ Κύργιο να δηλώνει ένοχος και να ζητάει συγγνώμη. «Λυπάμαι ειλικρινά για τον πόνο που προκάλεσα», ανέφερε μεταξύ άλλων στο δικαστήριο ο Ελληνοαυστραλός, αποδεχόμενος το λάθος του, αλλά τελικά αθωώθηκε με τον δικαστή να κάνει λόγο για «μια μεμονωμένη πράξη βλακείας ή απογοήτευσης».

Οι αιρετικές απόψεις του Κύργιου, το περιστατικό της ενδοοικογενειακής βίας με την πρώην σύντροφό του, αλλά και η συνολική συμπεριφορά του Νικ, έκαναν πολλούς να αντιδράσουν στο άκουσμα της ανακοίνωσης για το παιχνίδι με την Σαμπαλένκα, θεωρώντας λανθασμένη την επιλογή του Ελληνοαυστραλού τενίστα.

«Το δικό μου Battle of the Sexes δεν έχει σχέση με αυτό…»

Η 82χρονη πλέον, Μπίλι Τζιν Κινγκ, ρωτήθηκε για την επερχόμενη αναμέτρηση της Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Νικ Κύργιο, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με το ιστορικό παιχνίδι που είχε δώσει η ίδια τον Σεπτέμβριο του 1973 απέναντι στον Μπόμπι Ριγκς.

«Η μόνη ομοιότητα είναι ότι παίζει ένας άνδρας με μία γυναίκα. Αυτό και μόνο. Όλα τα υπόλοιπα όχι. Ο δικός μας αγώνας αφορούσε την κοινωνική αλλαγή, το πολιτισμικό πλαίσιο του 1973. Αυτός ο αγώνας δεν έχει τέτοιο χαρακτήρα. Εύχομαι να είναι ένας καλός αγώνας – φυσικά θέλω να κερδίσει η Σαμπαλένκα– αλλά δεν είναι το ίδιο.

Εγώ έπαιξα στα πέντε σετ, σε κανονικό γήπεδο, χωρίς καμία αλλαγή. “Είπα ξεκάθαρα: “Ή παίζουμε επί ίσοις όροις ή δεν παίζω”. Και ο Μπόμπι το λάτρεψε. Ο δικός μου αγώνας ήταν βαθιά πολιτικός. Ήξερα ότι έπρεπε να τον κερδίσω για την κοινωνική αλλαγή. Είχα πολλούς λόγους να νικήσω”, τόνισε στις δηλώσεις που παραχώρησε στο BBC η Αμερικανίδα.

Η βιολογική διαφορά

Το event της Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Νικ Κύργιο χωρίς καμία αμφιβολία θα προσελκύσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, αλλά είναι δεδομένο ότι δεν έχει καμία σχέση με το αντίστοιχο παιχνίδι της Μπίλι Τζιν Κινγκ με τον Μπόμπι Ριγκς, για πολλούς λόγους.

Η Αμερικανίδα μπορεί να έκανε την έκπληξη απέναντι στον συμπατριώτη της, αλλά αφενός είχαν μεγάλη διαφορά ηλικίας, αφετέρου υπήρξε τόσο μεγάλος φανατισμός, που έκανε την Μπίλι Τζιν Κινγκ να δώσει το 200% των δυνατοτήτων της, παλεύοντας σε κάθε χτύπημα, σε κάθε πόντο, σε κάθε σετ για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων.

Η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα, πρώην Νο.1, ρωτήθηκε για το παιχνίδι της Αρίνα με τον Νικ και η απάντησή της δείχνει την τεράστια σωματική διαφορά που έχει ένας άνδρας με μια γυναικά, όσον αφορά στο κομμάτι του τένις και της αντοχής ειδικότερα στον αθλητισμό.

«Πιστεύω πως ακόμα και ένας junior παίκτης θα με κέρδιζε όσο ήμουν στο Νο.1 του κόσμου. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η διαφορά και με τους sparring partners (παρτενέρ χτυπημάτων στις προπονήσεις). Παίζαμε σετ στην προπόνηση και με εξόργιζαν γιατί δεν μπορούσα να κερδίσω ούτε ένα σετ. Και δεν ήταν επαγγελματίες παίκτες ήταν μόνο sparring partners, όμως ναι, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι μόνο η δύναμη, αλλά και η φυσική κατάσταση, η αντοχή όταν παίζεις πολλή ώρα. Είναι πολλά πράγματα.

Έχω δύο αδερφούς και συνέχεια τους έλεγα ότι θα σας κερδίσω κάποια στιγμή και ποτέ δε συνέβη, ποτέ δεν τους κέρδισα. Ήταν επαγγελματίες παίκτες, αλλά δεν ήταν κοντά στο Top 100. Ακόμα και όταν ένας παίκτης είναι στο Νο.1000 ή ακόμα και αν δεν έχει ranking, είναι καλύτερος από μια παίκτρια του Top 10.

Η Σαμπαλένκα έχει ένα πολύ δυνατό σερβίς, έχει πολύ δυνατά χτυπήματα, αλλά το θέμα είναι ότι σε βάθος χρόνου δεν γίνεται να κερδίσει έναν άνδρα παίκτη», ανέφερε η Ισπανίδα, με το ενδιαφέρον πλέον να μεταφέρεται για την 28η Δεκεμβρίου…