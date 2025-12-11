Ιστορική τιμωρία στο παγκόσμιο τένις για στημένους αγώνες!

Σε μία από τις αυστηρότερες αποφάσεις στην ιστορία του αθλήματος, η Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) ανακοίνωσε την επιβολή 20ετούς αποκλεισμού στον Γάλλο τενίστα Κεντέν Φογιό (Quentin Folliot), ύστερα από τη διαπίστωση 27 παραβάσεων του Κώδικα Αντιδιαφθοράς. Η είδηση δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους κόλπους του επαγγελματικού τένις.

Σύμφωνα με την ITIA, ο Φογιό εντοπίστηκε ως βασικός κρίκος σε οργανωμένο κύκλωμα χειραγώγησης αγώνων, το οποίο διερευνάται εδώ και χρόνια και έχει ήδη οδηγήσει σε αντίστοιχες κυρώσεις εις βάρος των Τζέιμι Φλόιντ-Άντζελ, Πολ Βαλσέκι, Λικ Φόμπα, Λικ Μπουκέ και Εντζο Ριμόλι. Η υπόθεση αφορά τη χειραγώγηση αποτελεσμάτων, χρηματισμούς, προσφορά χρημάτων σε άλλους παίκτες για να αλλοιώσουν την έκβαση αγώνων, διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, καθώς και καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων.

Εκτενές κατηγορητήριο – 30 υποθέσεις, 11 αγώνες, 8 προσωπικές συμμετοχές

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Γάλλος τενίστας συνδέεται με 30 παραβάσεις που αφορούν έντεκα αγώνες την περίοδο 2022–2024, ενώ ο ίδιος συμμετείχε στους οκτώ από αυτούς. Κατά τη διαδικασία της ακρόασης τον Οκτώβριο, ο Αξιωματούχος Ακροάσεων Κατά της Διαφθοράς έκανε δεκτές 27 από τις 30 κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τον Φογιό ως:

«κεντρικό πρόσωπο σε εγκληματικό σύνδεσμο, που στρατολογούσε ενεργά άλλους παίκτες και επιδίωκε να διεισδύσει βαθύτερα στους επαγγελματικούς κύκλους του τένις».

Η ITIA υπογράμμισε ότι η δράση του δεν ήταν μεμονωμένη αλλά συστηματική, με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση μέσω στοιχηματικών αγορών.

Οικονομικές κυρώσεις και πλήρης αποκλεισμός από το επαγγελματικό τένις

Πέρα από τον 20ετή αποκλεισμό, ο Φογιό καλείται να καταβάλει:

70.000 δολάρια ως χρηματική ποινή

44.000 δολάρια για την αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσε με τις παραβάσεις του

Ο αθλητής βρισκόταν ήδη σε προσωρινή τιμωρία από τις 17 Μαΐου 2024, όμως πλέον η πλήρης απαγόρευση ισχύει έως τις 16 Μαΐου 2044. Μέχρι τότε, ο Γάλλος τενίστας απαγορεύεται να αγωνιστεί, να προπονήσει ή να συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο σε διοργανώσεις της ATP, WTA, ITF και σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα Grand Slam.

Σημαντικό προηγούμενο για το μέλλον του αθλήματος

Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο στον αγώνα για την προστασία της ακεραιότητας του τένις. Την τελευταία δεκαετία, η ITIA έχει εντείνει τις έρευνες για στημένα παιχνίδια, με πολλές υποθέσεις να έρχονται στο φως, όμως λίγες είχαν έως τώρα τόσο βαριά τιμωρία. Η υπόθεση Φογιό αναμένεται να λειτουργήσει ως αποτρεπτικό μήνυμα, σε μια εποχή όπου τα οικονομικά κίνητρα από παράνομα στοιχηματικά κυκλώματα αυξάνουν τις πιέσεις προς αθλητές χαμηλότερων κατηγοριών.

Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόσφατο παρελθόν, παίκτες όπως ο Μάρκο Τρούνγκελιτι είχαν αποκαλύψει δημόσια τη δυσκολία να αντισταθούν σε τέτοιες προτάσεις, περιγράφοντας λεπτομερώς την «σκιά» που πλανάται πάνω από τα χαμηλότερα στρώματα των επαγγελματικών τουρνουά.

Το δίκτυο στο οποίο εμπλέκεται ο Φογιό φαίνεται να είχε ευρεία δράση στην Ευρώπη, στρατολογώντας νεαρούς ή οικονομικά πιεσμένους αθλητές. Η ITIA έχει ήδη ανακοινώσει επόμενα στάδια έρευνας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι νέες υποθέσεις μπορεί να ακολουθήσουν.