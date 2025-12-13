Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (pic)
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη – Η αποστολή.
Αντίστροφα για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη για την 14η αγωνιστική της Super League (14/12, 20:00) μετράει πλέον ο Ολυμπιακός.
Οι Ερυθρόλευκοι το απόγευμα του Σαββάτου ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση με την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.
Σε αυτή δεν βρίσκονται οι Ροντινέι Μπιανκόν, Ρέτσος και Πασχαλάκης, με τον Βραζιλιάνο ακραίο αμυντικό να μένει εκτός για λόγους ξεκούρασης.
Αντίθετα, στην αποστολή συμπεριελήφθησαν οι: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
#ARISOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/KhRQv9hGEm
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 13, 2025
Οι Πειραιώτες μετά το σπουδαίο διπλό στην Αστάνα απέναντι στην Καϊράτ (0-1) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, θέλουν να πάρουν τη νίκη απέναντι στον Άρη για να παραμείνουν στην κορυφή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με τον Δικέφαλο να είναι στο -2 από τον Ολυμπιακό.
Ένα σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού, που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και θέλει να φύγει με το διπλό από τη συμπρωτεύουσα.
