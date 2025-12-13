newspaper
13.12.2025 | 23:42
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ - Πληροφορίες για αρκετά θύματα
13.12.2025 | 12:23
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
13.12.2025 | 16:07
13.12.2025 | 16:07
Ανατροπή στις ασφαλιστικές εισφορές - Τι αλλάζει από το 2026
Αιχμές και κατηγορίες της Ένωσης Δικαστών κατά δικηγόρων – Κίνδυνος χειραγώγησης ενόψει της δίκης των Τεμπών
Ελλάδα 13 Δεκεμβρίου 2025 | 17:00

Αιχμές και κατηγορίες της Ένωσης Δικαστών κατά δικηγόρων – Κίνδυνος χειραγώγησης ενόψει της δίκης των Τεμπών

«Βόμβες» από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων - Καταγγέλλουν χειραγώγηση της Δικαιοσύνης και ζητούν τη θεσμική τους προστασία.

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
Η Τεχνητή Νοημοσύνη πολύ σύντομα θα μπει στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης, όπως εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Μιας γενικής συνέλευσης που στο πρώτο πανηγυρικό μέρος με τη συμμετοχή εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων και της ηγεσίας της δικαιοσύνης έθιξε πολλά και κρίσιμα ζήτημα που ακουμπούν τη λειτουργία του θεσμού με ορίζοντα και τη δίκη των Τεμπών ,που αναμένει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης απευθυνόμενος προς τους δικαστικούς λειτουργούς άνοιξε ένα νέο «παράθυρο», λέγοντας ότι πολύ σύντομα μεταφράσεις και πρακτικά θα δίνονται στους διαδίκους με τη συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Εγκαθιστούμε σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα παίρνουν τα ανεπίσημα πρακτικά μέσα σε 24 ώρες και τα επίσημα σε 3 μέρες. Επίσης με σύστημα ΑΙ θα δίνεται και βοήθεια σε μεταφράσεις στα ποινικά και αστικά δικαστήρια και αυτό είναι που γίνεται για πρώτη φορά ίσως παγκοσμίως», τόνισε ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης πως από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμόζεται ο ψηφιακός φάκελος για τις κτηματολογικές διαφορές.

Και αποτιμώντας, όπως πρόσφατα στην εκδήλωση για τη Δικαιοσύνη, τα μετρήσιμα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή του δικαστικού χάρτη και την ενοποίηση του πρώτου βαθμού, ο Γιώργος Φλωρίδης εκτίμησε «το 2027 θα πιάσει και το Πρωτοδικείο της Αθήνας το μέσο όρο και θα είμαστε κάτω από το μέσο όρο χώρων συμβουλίων Ευρώπης. Από τις περίπου 1.500 μέρες θα έχουμε πέσει στις 650 μέρες».

Τα Τέμπη

Από τις τοποθετήσεις τόσο του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστοφόρου Σεβαστίδη όσο και του υπουργού Δικαιοσύνης δεν έλειψαν οι αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών και της αντανάκλασης που έχει στο θεσμό.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης επαναλαμβάνοντας την άποψη που έχει ήδη εκφράσει πολλές φορές πως «μερικοί ήθελαν να μην ξεκινήσει αυτή η δίκη», είπε μεταξύ άλλων: «Εμφανίστηκε ότι υπήρχε συγκαλυπτόμενο έγκλημα από την κυβέρνηση με τη μεταφορά δήθεν παράνομου φορτίου, όλη αυτή ήταν μια απάτη από έξω… Αυτό ήταν συνωμοσία κανονικά απέναντι στη χώρα. Και επιχειρήθηκε να εμφανιστεί ότι η Δικαιοσύνη βάζει πλάτη. Ο ελληνικός λαός όμως το κατάλαβε, αλλά έχουν μείνει τα απόνερα. Έγινε ένας τεράστιος αγώνας για να μην κλείσει η δικογραφία και να μην ξεκινήσει η δίκη. Αυτή η διαρκής πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας μέσα από την ποινική εξέλιξη δημιουργούσε φόβο σε αυτούς τους συνωμότες ότι όλα θα βγουν στο φως με τη δημόσια διαδικασία».

«Αυτό ήθελαν να αποφύγουν. Η Δικαιοσύνη απάντησε. Και τώρα που τα στοιχεία έρχονται στη φόρα αποκαλύπτεται τι είχε συμβεί. Όλοι οφείλουμε να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη έξω από τους πολιτικούς ανταγωνισμούς. Κριτική μπορούμε να ασκούμε, όχι όμως συνολική απαξίωση της Δικαιοσύνης» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης ανέφερε μεταξύ άλλων στη δίκη του τοποθέτηση: «(…) Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη δίκη και τα μάτια μιας ολόκληρης κοινωνίας είναι στραμμένα στη Λάρισα. Η Δικαιοσύνη θα δοκιμαστεί άλλη μια φορά σε ένα πεδίο που θεωρητικά είναι της αποκλειστικής της αρμοδιότητας αλλά έχει μετατραπεί εξ αρχής σε βασικό πολιτικό επίδικο. Το πολιτικό ενδιαφέρον είναι εύλογο και δικαιολογημένο για να αναδείξει τις αιτίες, τις πολιτικές ευθύνες, τις παραλείψεις».

«Μπορούν όμως τα πολιτικά κόμματα ή τα Μέσα Ενημέρωσης να καταλογίσουν ποινικές ευθύνες ή να χειραγωγήσουν με έμμεσο τρόπο την κρίση του δικαστηρίου; Πολύ φοβάμαι ότι η άσκηση ισχυρής κοινωνικής πίεσης για ένα αίτημα που υποβάλει ένα διάδικος και η υιοθέτησή του από τα πολιτικά κόμματα, μετατρέπεται σε αθέμιτη πίεση στη δικαστική εξουσία. Πολύ περισσότερο όταν δικηγόροι που εμπλέκονται στην συγκεκριμένη υπόθεση με την ιδιότητα του συνηγόρου έχοντας ταυτόχρονα και πολιτική ιδιότητα, έχουν στήσει γραφεία προσωπικής στοχοποίησης και διαπόμπευσης δικαστών» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

«Έχει γίνει μόνιμη επωδός στα χείλη αξιωματούχων, ότι αγωνίζονται για μια ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη Δικαιοσύνη. Στην πραγματικότητα αυτό που διεκδικούν είναι να έχουν τη δυνατότητα να την επηρεάσουν στην κατεύθυνση που οι ίδιοι επιθυμούν. Οι προτροπές και οι κάθε είδους παραινέσεις για αιτήματα που υποβάλλουν στις δικαστικές αρχές οι διάδικοι, αποδεικνύουν το πόσο προσχηματικό είναι το ενδιαφέρον για δικαστική ανεξαρτησία.

»Σε μία περίοδο έντονου πολιτικού ανταγωνισμού, μία δικαστική υπόθεση μετατράπηκε σε πλειοδοσία ενδιαφέροντος για τις συνθήκες απονομής δικαιοσύνης. Μέσα από δεκάδες νομικές ασυναρτησίες που δεν μπορεί ένας πολίτης να επαληθεύσει ή να διαψεύσει, πούλησαν ορισμένοι έναν δήθεν αντισυστημισμό, τον οποίο στήριξε το ίδιο το σύστημα! Όσο πιο χυδαίος ο λόγος τόσο περισσότερο πειστικός και ιντριγκαδόρικος, τόσο μεγαλύτερα τα δημοσκοπικά ποσοστά.

»Η υπονόμευση όλων των δικαστών και εισαγγελέων που ασχολήθηκαν ή θα ασχοληθούν με την υπόθεση, η συλλογική διαπόμπευσή τους, οδηγεί με βεβαιότητα σε εκ των προτέρων αμφισβήτηση κάθε πιθανού αποτελέσματος της δίκης και σε αθέμιτη προσπάθεια χειραγώγησης της δικαστικής κρίσης υπό καθεστώς απειλών και εκβιασμών. Σε ανώμαλες συνθήκες κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει δίκαιη δίκη. Η τρώση του κύρους της συντεταγμένης Δικαιοσύνης παραλύει τη Δημοκρατία στο σύνολό της» κατέληξε ο κ. Σεβαστίδης.

Τα εσωτερικά ζητήματα της Ένωσης

Ο Γ. Φλωρίδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, και προσπαθώντας να λειτουργήσει συμβιβαστικά, έκανε λόγο για ελάχιστες περιπτώσεις δικηγόρων που ξεφεύγουν του θεσμικού τους ρόλου.

«Εμείς πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα θέματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο που θα βοηθήσει αποτελεσματικά της λειτουργία της Δικαιοσύνης. Αν πέντε γνωστοί δικηγόροι από τους τόσους χιλιάδες οδηγήσουν σε τέτοια αντιπαράθεση θα έχουν καταφέρει το σκοπό τους… Εμείς θα πάρουμε τις πρωτοβουλίες που μας αναλογούν για να επέλθει ομαλότητα».

Πρώτος έθιξε το ζήτημα αυτό ο Χριστόφορος Σεβαστίδης επισημαίνοντας: «Μάθαμε για πολλά χρόνια να υφιστάμεθα διαπόμπευση και εξευτελισμούς σαν να είναι αυτός ο ρόλος του δικαστή σε ένα κράτος. Να γίνεται η βαλβίδα εκτόνωσης για δικηγόρους που επιχειρούν σόου και δημοφιλία. Ο πασιφισμός και η έκκληση ‘να πέσουν οι τόνοι’ δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι μια πράξη συμβιβασμού με την ασχήμια, ένα μάθημα υποταγής και δικαιολόγησής της ως δήθεν απόδειξη σωφροσύνης. Τέτοιες εκκλήσεις ακούσαμε πολλές στο παρελθόν, όμως η κατάσταση δεν άλλαξε. Και δεν πρόκειται να αλλάξει εάν δεν δούμε κατάματα την πραγματικότητα και δεν έχουμε το θάρρος να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας».

Απευθυνόμενος μάλιστα ο κ. Σεβαστίδης στον υπουργό Δικαιοσύνης, ανέφερε: «Κύριε υπουργέ σας ζητούμε ενόψει και των μεγάλων δικών που έχουμε μπροστά μας, να προχωρήσετε άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση. Μην αφήνετε να εκτεθεί άλλο η Δικαιοσύνη διεθνώς, μην αφήνετε τους δικαστικούς λειτουργούς εκτεθειμένους απέναντι σε μια μικρή μειοψηφία δικηγόρων. Έχετε την πρότασή μας. Είναι ώριμες οι συνθήκες να λυθεί οριστικά αυτή η εκκρεμότητα με το παρελθόν».

Τα εγκλήματα του λευκού κολάρου

Σχολιάζοντας δε την κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, τόνισε: «Οι συνάδελφοι παλεύουν μόνοι τους αλλά παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλουν και την καλή θέληση, ο αγώνας πολλές φορές είναι άνισος. Η εγκληματικότητα του λευκού κολάρου μένει στην αφανή ζώνη, αποθρασύνει τους υπαίτιους, προκαλεί την κοινωνία και αυξάνει την δυσπιστία στην απόδοση του συστήματος».

«Εμπεδώθηκε η αντίληψη στον λαό πως η ποινική δικαιοσύνη δεν αποδίδεται με ίδιους όρους και όσο εύκολα καταδικάζεται ένας απλός πολίτης τόσο δύσκολα συμβαίνει αυτό με πολιτικά πρόσωπα και ισχυρούς επιχειρηματίες. Η διαπίστωση αυτή δεν είναι ούτε καινοφανής ούτε άστοχη. Ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα η οποία έχει συγκεκριμένες αιτίες» κατέληξε.

