Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο χθες Πέμπτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα αρχίσουν σύντομα να εξαπολύουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας για να εμποδίσουν φορτία ναρκωτικών να φθάσουν στις ΗΠΑ, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης μεταξύ των δυο χωρών (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Nathan Howard, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει διατυπώσει επανειλημμένα την προειδοποίηση αυτήν τις τελευταίες εβδομάδες, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα αρχίσουν σύντομα να εξαπολύουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας»

High stakes votes expected NEXT WEEK in both House and Senate on War Powers Resolutions to block Trump’s illegal regime change war against Venezuela When Senate last voted, Rubio promised there’d be no strikes Trump is now clear that he plans to strike:pic.twitter.com/MLm7cuMb3w https://t.co/TXQRsjrzXP — Just Foreign Policy (@justfp) December 12, 2025

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας, επιβάλλοντας περιορισμούς σε τρεις ανιψιούς του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και σε έξι πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια και ναυτιλιακές εταιρείες που τα διαχειρίζονται.

Η απόφαση ανακοινώθηκε ενώ οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico πως εκτιμά ότι οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία είναι «μετρημένες».

Την Τετάρτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως αμερικανικές δυνάμεις κατάσχεσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

«Διεθνής πειρατεία»

Η κυβέρνηση της χώρας, αναφερόμενη σ’ αυτήν την ενέργεια των ΗΠΑ, έκανε λόγο για «θρασεία κλοπή» και «διεθνή πειρατεία», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Χιλ.

Το Καράκας «καταγγέλλει σθεναρά και καταδικάζει αυτήν που αποτελεί θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας, και ανακοινώθηκε δημόσια από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος ομολόγησε την επίθεση σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική θάλασσα», σύμφωνα με το κείμενο (περισσότερα εδώ).