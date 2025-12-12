Χιμένεθ: «Να μην επιτρέψουμε στους ποιοτικούς παίκτες του Ολυμπιακού να καθορίσουν τις στιγμές του αγώνα»

Μετά την Τούμπα, ο Άρης έχει ένα ακόμη ντέρμπι μπροστά του, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κόντρα στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League. O Μανόλο Χιμένεθ στις καθιερωμένες δηλώσεις πριν από κάθε παιχνίδι, τόνισε πως οι παίκτες του πρέπει να περιορίσουν τους ποιοτικούς παίκτες που διαθέτουν οι Πειραιώτες ώστε να μην καθορίσουν τις στιγμές της αναμέτρησης.

Παράλληλα ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε για μία ακόμη φορά στους πολλούς τραυματισμούς από τους οποίους ταλαιπωρείται η ομάδα του, αλλά και στους αρκετούς παίκτες που έχουν μεν επιστρέψει σε δράση, αλλά είναι μακριά από το 100% της πραγματικής τους αποδόσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μανόλο Χιμένεθ στη Nova

Αρχικά, ο Μανόλο Χιμένεθ ρωτήθηκε για την πορεία του Άρη στη διάρκεια του πρώτου γύρου κι έκανε έναν σύντομο απολογισμό: «Ο πρώτος γύρος για εμάς ήταν αρκετά κακός. Εμείς πρέπει να αναλύσουμε γιατί ο πρώτος γύρος δεν πήγε καλά. Δεν μπορούμε να παραμένουμε στα στοιχεία της στατιστικής. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει σε αυτό το διάστημα. Κατ’ αρχάς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί δύο παιχνίδια που απομένουν μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννης και στη συνέχεια περιμένουμε ότι πριν την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τον Ιανουάριο θα έχουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Τότε πιστεύω ότι θα δούμε τον πραγματικό Άρη, όπως τον είδαμε στο ξεκίνημά μου στην ομάδα, όταν είχαμε διαθέσιμους όλους τους παίκτες μας».