Και Ω του θαύματος στο προσεχές ντέρμπι Άρης – Ολυμπιακός ο αγαπητός Στεφάν Λανουά και η εξίσου αγαπητή ΚΕΔ ξαναβρήκαν Γερμανούς διαιτητές. Οπως δηλαδή έκαναν φέτος σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια της Super League, με εξαίρεση το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής στην Τούμπα και ενδιάμεσα πάλι σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τους κίτρινους, αλλά για το Κύπελλο.

Και τελικά δικαιώθηκε η ΠΑΕ Άρης που φώναζε από πριν ότι θα δούμε … πράματα και θάματα από τις σφυρίχτρες όπως και τα είδαμε. Θα μου πεις εδώ και 2-3 χρόνια ο δικέφαλος όχι νίκη δεν έπαιρνε από τον μεγάλο αντίπαλό του, αλλά ούτε καν γκολ δεν μπορούσε να βάλει. Όταν οι διαιτητές είναι Γερμανοί ή γενικότερα από ποδοσφαιρικά ανεπτυγμένες χώρες.

Γενικότερα από τη στιγμή που ο «Θεός του πολέμου» επέστρεψε στη φυσική του θέση το 2018 έχει «πάρει τον αέρα» των ασπρόμαυρων καθώς στα περισσότερα μεταξύ τους ντέρμπι, ή κερδίζει η δεν χάνει παρότι το μπάτζετ του είναι υποπολλαπλάσιο. Και το ρεκόρ θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό αν σε κάποια ντέρμπι αντί Γερμανοί δεν έρχονταν Σουηδοϊρακινοί, Αλβανοί VARίστες, Αζέροι, Λευκορώσοι κτλ.

Πλέον φτάσαμε να ορίζονται τιμωρημένοι στις χώρες τους, όπως ο Ιταλός Ντι Πάολο ή όπως ο Γιοβάνοβιτς, φανατικός οπαδός της Παρτιζάν (όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην χώρα του) που ορίστηκαν στοπ πρόσφατο ΠΑΟΚ – Άρης. Και τα αποτελέσματα τα είδαμε, με αποκορύφωμα τον μη καταλογισμό κόκκινης κάρτας μόλις στο 2ο λεπτό (φωτογραφία) το οποίο θα άλλαζε ολόκληρη την εικόνα της αναμέτρησης.

Και φυσικά ήρθε η στιγμή της… κρίσης από το καθιερωμένο βίντεο του Στεφάν Λανουά, ο οποίος παρά τον ντόρο που έκανε η ΠΑΕ Άρης για τη διαιτησία στην Τούμπα απέφυγε ακόμη και να σχολιάσει τις επίμαχες φάσεις με Ιβανούσετς και Ρόουζ, αλλά και το κεφαλοκλείδωμα του Κεντζιόρα στον Ράτσιτς! Ας έπαιρνε θέση κι ας ήταν κατά των κιτρινόμαυρων, αλλά φυσικά θα έπρεπε να μας εξηγήσει πως δικαιολογεί τις αποφάσεις των διαιτητή και VAR. Το ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτές δεν δείχνει αδυναμία;

Οσο για τη φάση του πέναλτι στον Τάισον είναι μεν μια δύσκολη φάση και με γυμνό μάτι ή αν το δεις 1-2 φορές πρόχειρα σε ριπλέι μπορεί να πεις ότι υπάρχει παράβαση. Ωστόσο αν κάποιος δει τη φάση λεπτομερώς (όπως οφείλουν οι δυο του VAR και ο διαιτητές) θα δει τον Διούδη να έχει πάει πρώτος στη μπάλα, να πατάει το πόδι του μπροστά από του Τάισον και τον παίκτη του ΠΑΟΚ που δεν είχε κατοχή να πέφτει πάνω του. Άλλωστε και ο ίδιος ο 38χρονος επιθετικός δεν ζητάει πέναλτι, αλλά ζητάει κόρνερ δείχνοντας οτι δεν έκανε φάουλ. Συνεπώς αφού ζητάει κόρνερ επιβεβαιώνει ότι δεν «τσίμπησε» και τη μπάλα!

Τέλος για το πέναλτι που ζητάει ο δικέφαλος πάνω στον Γιακουμάκη, με τη φόρα και τη φορά που έχει ο Έλληνας επιθετικός θα έπεφτε κάτω από μόνος του καθώς γυρίζει την πλάτη προς το τέρμα. Άλλωστε η δύναμη με την οποία τον βρίσκει ο Ρόουζ δεν δικαιολογεί τέτοια πτώση.