sports betsson
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η σιωπή του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της Τούμπας δικαιολογεί απόλυτα τις διαμαρτυρίες της ΠΑΕ Άρης
Ποδόσφαιρο 10 Δεκεμβρίου 2025 | 18:50

Η σιωπή του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της Τούμπας δικαιολογεί απόλυτα τις διαμαρτυρίες της ΠΑΕ Άρης

Η ΚΕΔ όρισε και πάλι Γερμανούς διαιτητές στον αγώνα Άρης - Ολυμπιακός, όπως άλλωστε σε όλα τα ντέρμπι ως τώρα στο πρωτάθλημα. Εξαίρεση αποτέλεσε το πρόσφατο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Spotlight

Και Ω του θαύματος στο προσεχές ντέρμπι Άρης – Ολυμπιακός ο αγαπητός Στεφάν Λανουά και η εξίσου αγαπητή ΚΕΔ ξαναβρήκαν Γερμανούς διαιτητές. Οπως δηλαδή έκαναν φέτος σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια της Super League, με εξαίρεση το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής στην Τούμπα και ενδιάμεσα πάλι σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τους κίτρινους, αλλά για το Κύπελλο.

Και τελικά δικαιώθηκε η ΠΑΕ Άρης που φώναζε από πριν ότι θα δούμε … πράματα και θάματα από τις σφυρίχτρες όπως και τα είδαμε.  Θα μου πεις εδώ και 2-3 χρόνια ο δικέφαλος όχι νίκη δεν έπαιρνε από τον μεγάλο αντίπαλό του, αλλά ούτε καν γκολ δεν μπορούσε να βάλει. Όταν οι διαιτητές είναι Γερμανοί ή γενικότερα από ποδοσφαιρικά ανεπτυγμένες χώρες.

Γενικότερα από τη στιγμή που ο «Θεός του πολέμου» επέστρεψε στη φυσική του θέση το 2018 έχει «πάρει τον αέρα» των ασπρόμαυρων καθώς στα περισσότερα μεταξύ τους ντέρμπι, ή κερδίζει η δεν χάνει παρότι το μπάτζετ του είναι υποπολλαπλάσιο. Και το ρεκόρ θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό αν σε κάποια ντέρμπι αντί Γερμανοί δεν έρχονταν Σουηδοϊρακινοί, Αλβανοί VARίστες, Αζέροι, Λευκορώσοι κτλ.

Πλέον φτάσαμε να ορίζονται τιμωρημένοι στις χώρες τους, όπως ο Ιταλός Ντι Πάολο ή όπως ο Γιοβάνοβιτς, φανατικός οπαδός της Παρτιζάν (όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στην χώρα του) που ορίστηκαν στοπ πρόσφατο ΠΑΟΚ – Άρης. Και τα αποτελέσματα τα είδαμε, με αποκορύφωμα τον μη καταλογισμό κόκκινης κάρτας μόλις στο 2ο λεπτό (φωτογραφία) το οποίο θα άλλαζε ολόκληρη την εικόνα της αναμέτρησης.

Και φυσικά ήρθε η στιγμή της… κρίσης από το καθιερωμένο βίντεο του Στεφάν Λανουά, ο οποίος παρά τον ντόρο που έκανε η ΠΑΕ Άρης για τη διαιτησία στην Τούμπα απέφυγε ακόμη και να σχολιάσει τις επίμαχες φάσεις με Ιβανούσετς και Ρόουζ, αλλά και το κεφαλοκλείδωμα του Κεντζιόρα στον  Ράτσιτς! Ας έπαιρνε θέση κι ας ήταν κατά των κιτρινόμαυρων, αλλά φυσικά θα έπρεπε να μας εξηγήσει πως δικαιολογεί τις αποφάσεις των διαιτητή και VAR. Το ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτές δεν δείχνει αδυναμία;

Οσο για τη φάση του πέναλτι στον Τάισον είναι μεν μια δύσκολη φάση και με γυμνό μάτι ή αν το δεις  1-2 φορές πρόχειρα σε ριπλέι μπορεί να πεις ότι υπάρχει παράβαση. Ωστόσο αν κάποιος δει τη φάση λεπτομερώς (όπως οφείλουν οι δυο του VAR και ο διαιτητές) θα δει τον Διούδη να έχει πάει πρώτος στη μπάλα, να πατάει το πόδι του μπροστά από του Τάισον και τον παίκτη του ΠΑΟΚ που δεν είχε κατοχή να πέφτει πάνω του. Άλλωστε και ο ίδιος ο 38χρονος επιθετικός δεν ζητάει πέναλτι, αλλά ζητάει κόρνερ δείχνοντας οτι δεν έκανε φάουλ. Συνεπώς αφού  ζητάει κόρνερ επιβεβαιώνει ότι δεν «τσίμπησε» και τη μπάλα!

Τέλος για το πέναλτι που ζητάει ο δικέφαλος πάνω στον Γιακουμάκη, με τη φόρα και τη φορά που έχει ο Έλληνας επιθετικός θα έπεφτε κάτω από μόνος του καθώς γυρίζει την πλάτη προς το τέρμα. Άλλωστε η δύναμη με την οποία τον βρίσκει ο Ρόουζ δεν δικαιολογεί τέτοια πτώση.

Headlines:
World
Fed: Νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%

Fed: Νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε τις πιέσεις, ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε τις πιέσεις, ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)
Μπάσκετ 10.12.25

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)

Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Μόντε Μόρις, καθώς η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) τη συμφωνία της με τον 30χρονο (1,88μ.) Αμερικανό γκαρντ ως το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σαμσουνσπόρ: «Όχι» στους οπαδούς της που ζήτησαν να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ με εμφάνιση που θυμίζει τον Κεμάλ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ ζήτησαν από τη διοίκηση της ομάδας τους, κόντρα στην ΑΕΚ να φορεθεί η εμφάνιση που απεικονίζει τον Ατατούρκ, όμως όπως και κόντρα στον Παναθηναϊκό η απάντηση ήταν αρνητική.

Σύνταξη
Water polo League 10.12.25

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες

Το «12 στα 12» για την ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία έφυγε με το «διπλό» από το κολυμβητήριο του Λαιμού κόντρα στη Βουλιαγμένη (12-10), για τη 12η αγωνιστική της Water polo League.

Σύνταξη
Champions League 10.12.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ποντάροντας πολλά στο 32…
On Field 08.12.25

Ποντάροντας πολλά στο 32…

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στην Αστάνα και ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια των πειραιωτών για τη νίκη απέναντι στην Καϊράτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…
On Field 07.12.25

Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…

Ο Βραζιλιάνος άσος των «μπλαουγκράνα» ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μεγάλο «όπλο» του Ελ Κααμπί
On Field 07.12.25

Το μεγάλο «όπλο» του Ελ Κααμπί

Ο Μαροκινός σέντερ φορ είναι on fire και σκοράρει με... χίλιους τρόπους, όπως φάνηκε και στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί
On Field 07.12.25

Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί

Ο Καταλανός προπονητής της Σίτι, έστειλε μήνυμα στον 22χρονο χαφ της ομάδας του, μετά την εντυπωσιακή σέντρα στον Φόντεν, στο τρίτο γκολ των «πολιτών» εναντίον της Σάντερλαντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα ωραία του «Αναστό»
On Field 06.12.25

Τα ωραία του «Αναστό»

Το πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί θύμισε τον θρυλικό μουστάκια και αποδεικνύει ότι ο Μαροκινός μπορεί να σκοράρει με… χίλιους τρόπους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται
On Field 06.12.25

Το άλλο πρόσωπο του Λανουά στους διαιτητές και ο απολογισμός που έρχεται

Τι κατάλαβαν οι διαιτητές από την τελευταία διαδικτυακή εκπαίδευση του Λανουά, σχετικά με τις επίμαχες φάσεις της 12ης αγωνιστικής της Super League. Ο Γάλλος θα κάνει απολογισμό στη ΓΣ της ΕΠΟ (12/12)

Βάιος Μπαλάφας
Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer
On Field 03.12.25

Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επιβεβαίωσε πως όποτε παίρνει την ευκαιρία την αξιοποιεί την ώρα που ο «Μέντι» είδε και τους τρεις φορ του να σκοράρουν στην Σύρο σε ένα ευχάριστο μεσημέρι για όλους.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια
On Field 03.12.25

«Άφωνος» ο Σιμεόνε με τα… μαγικά του Ραφίνια

Ο Ραφίνια ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Μπαρτσελόνα στη νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο προπονητής των «ροχιμπλάνκος», εκθείασε τον Βραζιλιάνο άσο των «μπλαουγκράνα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του
Βίντεο 10.12.25

«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εμφανίστηκε ξανά στην εκπομπή του, ενώ η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός αντιμετώπισε όχι μόνο κολικό νεφρού αλλά και πνευμονία

Σύνταξη
Αγρότες: Η στιγμή που άνδρας των ΜΑΤ πετάει δακρυγόνα στο πλήθος στην Πάτρα [βίντεο]
Αγρότες 10.12.25

Η στιγμή που άνδρας των ΜΑΤ πετάει δακρυγόνα στο πλήθος στην Πάτρα

Σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, η Αστυνομία άρχισε να πετά χειροβομβίδες κρότου λάμψης, δακρυγόνα και χημικά στους αγρότες - Στο σημείο υπήρχαν οικογένειες, μικρά παιδιά και μωρά

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)
Μπάσκετ 10.12.25

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)

Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Μόντε Μόρις, καθώς η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) τη συμφωνία της με τον 30χρονο (1,88μ.) Αμερικανό γκαρντ ως το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
Σαμσουνσπόρ: «Όχι» στους οπαδούς της που ζήτησαν να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ με εμφάνιση που θυμίζει τον Κεμάλ
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σαμσουνσπόρ: «Όχι» στους οπαδούς της που ζήτησαν να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ με εμφάνιση που θυμίζει τον Κεμάλ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ ζήτησαν από τη διοίκηση της ομάδας τους, κόντρα στην ΑΕΚ να φορεθεί η εμφάνιση που απεικονίζει τον Ατατούρκ, όμως όπως και κόντρα στον Παναθηναϊκό η απάντηση ήταν αρνητική.

Σύνταξη
Αγρότες: Ένταση στη Θεσσαλονίκη – Αστυνομικοί πήγαν να ταυτοποιήσουν παραγωγό την ώρα που όργωνε, στο νοσοκομείο αγρότης [βίντεο]
Μες στο χωράφι του 10.12.25

Ένταση στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί πήγαν να ταυτοποιήσουν παραγωγό την ώρα που όργωνε, στο νοσοκομείο αγρότης

Αστυνομικοί πίστεψαν ότι ο παραγωγός θα επιχειρήσει να μεταβεί στο αεροδρόμιο και πήγαν να τον ταυτοποιήσουν την ώρα που όργωνε το χωράφι - Αγρότες από το μπλόκο έσπευσαν άμεσα στο σημείο και προκλήθηκε μεγάλη ένταση

Σύνταξη
Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες
Water polo League 10.12.25

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες

Το «12 στα 12» για την ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία έφυγε με το «διπλό» από το κολυμβητήριο του Λαιμού κόντρα στη Βουλιαγμένη (12-10), για τη 12η αγωνιστική της Water polo League.

Σύνταξη
Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων πανελλαδικά – «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα» –
Στον αγώνα 10.12.25

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων πανελλαδικά - «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα»

Η «φλόγα» του κάμπου καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη - Οι αγρότες παραμένουν σε «θέσεις μάχης», ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες περί χρήσης αστυνομικής βίας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς
Ελλάδα 10.12.25

Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς

Το πίτμπουλ εξετάστηκε ήδη από τους κτηνιάτρους του Κέντρου και θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
Champions League 10.12.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ
Champions League 10.12.25

LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ

LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άγιαξ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων
Transparency Act 10.12.25

Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων

Η αμερικανική Δικαιοσύνη εγκρίνει το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν και Μάξγουελ, προχωρώντας στη μεγαλύτερη δημοσιοποίηση υλικού έως σήμερα, με αυστηρές εγγυήσεις προστασίας των θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε – Είχε αγοράσει Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει
Ελλάδα 10.12.25

Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε - Αγόρασε Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει

Σε κάθε περίπτωση ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να παραδώσει στις αρχές όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα καθώς σε διαφορετική περίπτωση αναμένεται να σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία για απείθια.

Σύνταξη
Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης

Στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό επενδύει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδης, κατηγορώντας τους αγρότες ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα και ότι προκαλούν πρόβλημα στην κοινωνία με τα μπλόκα. «Γκάνγκστερς» όσοι προκάλεσαν επεισόδια, δηλώνει. Τα μαζεύει πάντως περί «εγκληματικής οργάνωσης».

Σύνταξη
Ουγγαρία: Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν – Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ
Ακροδεξιά πολιτική 10.12.25

Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν - Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ

Η ΕΕ «δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα πρέπει να ζουν οι Ούγγροι», δήλωσε ο προσωπάρχης του ακροδεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις

Σφυροκόπημα από τους «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση για το αγροτικό στην ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πειραιώς. Καρφιά από Βορίδη που δεν βλέπει να υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο
Ελλάδα 10.12.25

Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο

Κλιμάκιο πυροτεχνουργών εξουδετέρωσε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος, αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο