Άρης: Το σημάδι στο πόδι του Ρόουζ από το μαρκάρισμα του Ιβανούσετς (pic)

Ο Άρης ηττήθηκε με 3-1 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη του πρωταθλήματος, με τους κίτρινους να έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Σέρβου διαιτητή, Γιοβάνοβιτς.

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία από το σημάδι που άφησε στον μηρό του Ρόουζ στο άτσαλο μαρκάρισμα του Ιβανούσετς στα πρώτα δευτερόλεπτα του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα από τον Σέρβο διαιτητή Σέρτζαν Γιοβάνοβιτς, ενώ ο Ιταλός VAR Αλεσάντρο Ντι Πάολο δεν έκρινε πως η φάση έχριζε επανεξέτασης για πιθανή κόκκινη κάρτα, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων.

Στη φωτογραφία από τα αποδυτήρια του Άρη είναι εμφανής η σκαριά στον μηρό του Γάλλου αμυντικού του Άρη από τον Κροάτη άσο του ΠΑΟΚ.

Δείτε το σημάδι που άφησε στον Ρόουζ ο Ιβανούσετς στο ΠΑΟΚ – Άρης: