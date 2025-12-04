Ο διαιτητής του ΠΑΟΚ – Άρης είναι «δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν»

Οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League έγιναν γνωστοί και το ντέρμπι της Κυριακής (07/12, 19:30) ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη θα το σφυρίξει ένας Σέρβος Elite διαιτητής, που όμως έχει προκαλέσει… σάλο στην πατρίδα του πριν μερικά χρόνια.

Ο λόγος για τον Σρνταν Γιοβάνοβιτς, με τον Λανουά να τον επιλέγει για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Φέτος έχει σφυρίξει σε πέντε ματς του πρωταθλήματος της Σερβίας, δύο στην League Phase του Europa League, αλλά και σε δύο ματς προκριματικών, ένα στο Champions League και ένα στην δεύτερη κατά τάξει διοργάνωση, βγάζοντας συνολικά 36 κίτρινες, δύο κόκκινες, ενώ έδωσε και πέντε πέναλτι.

Ωστόσο, το 2023 ο 39χρονος ρέφερι είχε προκαλέσει σάλο στη Σερβία, με τον ορισμό του στο μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Παρτιζάν, με τον Γιοβάνοβιτς να μπαίνει στο στόχαστρο των «ερυθρόλευκων» οπαδών. Ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στη Σερβία, υπήρξαν κατηγορίες από τον Ερυθρό Αστέρα ότι ο Σρτζάν Γιοβάνοβιτς είναι οπαδός της Παρτιζάν.

Οι κατηγορίες στη Σερβία για τον διαιτητή του ΠΑΟΚ – Άρης

«Δεδομένου ότι ο διαιτητής Σρτζάν Γιοβάνοβιτς είναι δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν και, σε σχέση με αυτό, μιας σειράς προηγούμενων λανθασμένων αποφάσεών του που ήταν άμεσα εις βάρος του Ερυθρού Αστέρα, κάτι που είναι ενδεικτικό ενός διαιτητή τέτοιας φήμης και φήμης, θεωρούμε απαράδεκτο εκ μέρους του να διαιτητεύει οποιονδήποτε αγώνα που διεξάγεται από την Ερυθρό Αστέρα, ειδικά στο επερχόμενο ντέρμπι. Ελπίζουμε ότι θα αποδεχτείτε το αίτημά μας, λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα που έχουν αναφερθεί εκ των προτέρων», ανέφερε, μεταξύ άλλων, μία από τις επιστολές του Ερυθρού Αστέρα προς την διοργανώτρια αρχή.

Ο πρώην πρόεδρος της Παρτιζάν, Μίλοραντ Βούτσελιτς, είχε επίσης κάποτε κάνει ενδιαφέροντα σχόλια για τον Γιοβάνοβιτς. Η Παρτιζάν ισχυρίστηκε ότι ο Γιοβάνοβιτς επηρέασε το αποτέλεσμα του αγώνα τους εναντίον της Βοϊβοντίνα.

«Πάντα υπάρχει ελπίδα, αλλά… περιμένω από τον διαιτητή να σκοράρει το γκολ, όχι να διστάσει, αδερφέ, αλλά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα», είπε κάποτε ο Βούτσελιτς στην «Sportski Journal».

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι γνωστό ότι οι οπαδοί της Παρτιζάν είναι αδελφοποιημένοι με τους αντίστοιχους του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα και οι δύο ομάδες έχουν εξαιρετικές σχέσεις.