Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, τελευταίας για τον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας που θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η ΚΕΔ όρισε τον Σέρβο elite διαιτητή Σρντζάν Γιοβάνοβιτς στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας (7/12).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ούρος Στοΐκοβιτς, Μίλαν Μιχαΐλοβιτς, 4ος ο Τσιμεντερίδης και στο VAR ο 48χρονος Ιταλός Αλεάντρο Ντι Πάολο με τον Πολυχρόνη.

Ο Γιοβάνοβιτς έχει σφυρίξει ακόμα τρία παιχνίδια στην Ελλάδα, το Ατρόμητος-ΑΕΚ 0-1 (17/3/19), το Λάρισα-ΠΑΟΚ 1-2 (15/2/20) και το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-5 (4/4/21). Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο φετινό ντέρμπι που δεν θα διευθύνει Γερμανός διαιτητής!

Ο 39χρονος ρέφερι έχει διευθύνει επίσης, την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις (4-0) για τη League Phase του Europa League.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League:

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός: Τζήλος (Μπαλιάκας, Βαλιώτης, 4ος Μπούτσικος, VAR: Πουλικίδης, Ευαγγέλου)

Αστέρας-Λεβαδειακός: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος (Κατόπης, VAR: Παπαπέτρου, Κουκουλάς)

Λάρισα-Παναθηναϊκός: Ευαγγέλου (Αρμακόλας, Κορωνάς, 4ος Νταούλας, VAR: Κουμπαράκης, Μόσχου)

ΠΑΟΚ-Άρης: Γιοβάνοβιτς (Στοΐκοβιτς, Μιχαΐλοβιτς, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντι Πάολο, Πολυχρόνης)

ΑΕΚ-Ατρόμητος: Ζαμπαλάς (Στεφανής, Μάτσας, 4ος Κόκκινος, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

Ολυμπιακός-ΟΦΗ: Πολυχρόνης (Πετρόπουλος, Κομισοπούλου, 4ος Ανδριανός, VAR: Παπαδόπουλος, Κόκκινος)

Βόλος-Κηφισιά: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Κουμπαράκης, Πουλικίδης)