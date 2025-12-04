Super League: Elite διαιτητής από τη Σερβία σφυρίζει στο ΠΑΟΚ – Άρης
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε την Πέμπτη (4/12) τους διαιτητές για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ορίζοντας στο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης τον Σέρβο elite Σρντζάν Γιοβάνοβιτς
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, τελευταίας για τον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας που θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο.
Η ΚΕΔ όρισε τον Σέρβο elite διαιτητή Σρντζάν Γιοβάνοβιτς στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας (7/12).
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ούρος Στοΐκοβιτς, Μίλαν Μιχαΐλοβιτς, 4ος ο Τσιμεντερίδης και στο VAR ο 48χρονος Ιταλός Αλεάντρο Ντι Πάολο με τον Πολυχρόνη.
Ο Γιοβάνοβιτς έχει σφυρίξει ακόμα τρία παιχνίδια στην Ελλάδα, το Ατρόμητος-ΑΕΚ 0-1 (17/3/19), το Λάρισα-ΠΑΟΚ 1-2 (15/2/20) και το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-5 (4/4/21). Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο φετινό ντέρμπι που δεν θα διευθύνει Γερμανός διαιτητής!
Ο 39χρονος ρέφερι έχει διευθύνει επίσης, την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Γιουνγκ Μπόις (4-0) για τη League Phase του Europa League.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League:
Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός: Τζήλος (Μπαλιάκας, Βαλιώτης, 4ος Μπούτσικος, VAR: Πουλικίδης, Ευαγγέλου)
Αστέρας-Λεβαδειακός: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος (Κατόπης, VAR: Παπαπέτρου, Κουκουλάς)
Λάρισα-Παναθηναϊκός: Ευαγγέλου (Αρμακόλας, Κορωνάς, 4ος Νταούλας, VAR: Κουμπαράκης, Μόσχου)
ΠΑΟΚ-Άρης: Γιοβάνοβιτς (Στοΐκοβιτς, Μιχαΐλοβιτς, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντι Πάολο, Πολυχρόνης)
ΑΕΚ-Ατρόμητος: Ζαμπαλάς (Στεφανής, Μάτσας, 4ος Κόκκινος, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)
Ολυμπιακός-ΟΦΗ: Πολυχρόνης (Πετρόπουλος, Κομισοπούλου, 4ος Ανδριανός, VAR: Παπαδόπουλος, Κόκκινος)
Βόλος-Κηφισιά: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Κουμπαράκης, Πουλικίδης)
