ΠΑΟΚ: Καμία σκέψη αναβολής για το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Άρη
Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν φήμες που ήθελαν τον ΠΑΟΚ να κάνει χρήση του δικαιώματος που έχει ως ομάδα που αγωνίζεται σε Ευρωπαϊκή διοργάνωσης και να καταθέτει αίτημα για αναβολή του ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Άρη στην Τούμπα, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή (7/12, 19:30) για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Και αυτό λόγω της επικείμενης ευρωπαϊκής αναμέτρησης στη Βουλγαρία με αντίπαλο τη Λουντογκόρετς, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Καθώς από τον «Δικέφαλο του Βορρά» απαντούν πως ουδέποτε κατέθεσαν τέτοιο αίτημα (για αναβολή λόγω συμμετοχής στις διοργανώσεις της UEFA), ενώ η σχετική προθεσμία για να πραγματοποιεί αυτό έληξε στις 27 Νοεμβρίου. Συνεπώς, το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα γίνει κανονικά στην Τούμπα την ερχόμενη Κυριακή.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το διπλό τεστ κόντρα στον Άρη, σε κύπελλο και πρωτάθλημα, με δεδομένα τα προβλήματα των Γιάννη Κωνσταντέλια και Δημήτρη Πέλκα.
