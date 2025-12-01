Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης μίλησε στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δήλωσε ότι ο στόχος είναι η ομάδα να φύγει πρωταθλήτρια τη φετινή σεζόν από την παλιά Τούμπα και ανέφερε παράλληλα ότι θέλει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ακόμη, ο Σαββίδης τόνισε ότι θέλει το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου να φτάσει μακριά και στην Ευρώπη.

Όσα είπε ο Ιβάν Σαββίδης:

«Eνωμένοι θα υποδεχτούμε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές.

Ο στόχος είναι να τελειώσουμε με τις μελέτες και να ωριμάσει η νέα Τούμπα το συντομότερο δυνατό, ενώ αναμένουμε και την πρόοδο του αθλητικού κέντρου.

Εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο στόχος είναι να πάει ο ΠΑΟΚ μακριά και στην Ευρώπη».