Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»
Ο Ιβάν Σαββίδης μιλώντας στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπογράμμισε τη σημασία που έχει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου ώστε οι ασπρόμαυροι να αναδειχθούν πρωταθλητές.
Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης μίλησε στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δήλωσε ότι ο στόχος είναι η ομάδα να φύγει πρωταθλήτρια τη φετινή σεζόν από την παλιά Τούμπα και ανέφερε παράλληλα ότι θέλει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου.
Ακόμη, ο Σαββίδης τόνισε ότι θέλει το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου να φτάσει μακριά και στην Ευρώπη.
Όσα είπε ο Ιβάν Σαββίδης:
«Eνωμένοι θα υποδεχτούμε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές.
Ο στόχος είναι να τελειώσουμε με τις μελέτες και να ωριμάσει η νέα Τούμπα το συντομότερο δυνατό, ενώ αναμένουμε και την πρόοδο του αθλητικού κέντρου.
Εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο στόχος είναι να πάει ο ΠΑΟΚ μακριά και στην Ευρώπη».
