Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)

Θέαμα υψηλού επιπέδου χάρισαν στους λάτρεις της «στρογγυλής θεάς» οι ομάδες του Europa League, στις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής της League Phase.

Γκέλα για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έπαιζε από το 32’ με παίκτη παραπάνω απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Χορταστική ισοπαλία

Σε ένα χορταστικό παιχνίδι, Λουντογκόρετς και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι 3-3. Ντεσπόντοφ (39’), Βολιάκο (48’) και Μύθου (90’) τα γκολ για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Διπλό στην Ολλανδία

Με γκολ των Καλιμουεντό (52’) και Ιγκόρ Ζεσούς (88’), η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε με 2-1 την Ουτρέχτη και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Τρίποντο για την Μπέτις

Διπλό στην Κροατία για την Μπέτις, με τους Ισπανούς να επικρατούν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ με 3-1. Ντομίνγκες (αυτ. 31’), Ρικέλμε (34’) και Άντονι (38’) τα γκολ για τους νικητές.

Εκμεταλλεύτηκε την έδρα

Η Φερεντσβάρος εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και επικράτησε της Ρέιντζερς με 2-1, χάρη στα γκολ των Ότβος (45’+5’) και Βάργκα (73’).

Ένα γκολ ήταν αρκετό

Με γκολ του Μάλες στο 60’, η Γιουνγκ Μπόις νίκησε εντός έδρας την Λιλ με 1-0.

Συνεχίζει η Μίντιλαντ

Μία ακόμα νίκη για την Μίντιλαντ, που κέρδισε με 1-0 την Γκενκ. Σκόρερ του «χρυσού» γκολ ο Τσο Γκουέ-Σουνγκ (17’).

Πέρασε από την Αυστρία

Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε από την Αυστρία, επικρατώντας της Στουρμ Γκρατς με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ίβανιτς στο 55’.

Με «υπογραφή» Βίκτορ

Διπλό και για την Μπράγκα στην έδρα της Νις, με την πορτογαλική ομάδα να κερδίζει τη γαλλική με 1-0, χάρη στο γκολ του Βίκτορ (28’).

Άνετη και ωραία

Εύκολη νίκη για την Στουτγκάρδη απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ με 4-1. Ασινιόν (24’), Τόμας (37’), Μίτελσταντ (49’), Βάγκνομαν (90+4’) τα γκολ για τους Γερμανούς.

Τρίτη σερί νίκη

Η Άστον Βίλα κέρδισε εκτός έδρας την Βασιλεία με 2-1. Γκεσάντ στο 12’ και Τίλεμανς στο 53’ τα γκολ για τη βρετανική ομάδα.

Σημαντικό τρίποντο

Με το τρίποντο της νίκης «απέδρασε» από τη Γαλικία η Μπολόνια, που επικράτησε με 2-1 της Θέλτα. Πρωταγωνιστής ο Μπερναντέσκι, που σκόραρε και τα δύο γκολ της ιταλικής ομάδας (65’, 75’).

Αγχώθηκε η Λιόν

Η Λιόν δυσκολεύτηκε απέναντι στη μαχητική Γκόου Αχέντ Ινγκλις, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1, χάρη στα γκολ των Μορέιρα (3’) και Σουλς (11’).

«Πάρτι» στη Νορβηγία

Η Φενερμπαχτσέ έστησε «πάρτι» στη Νορβηγία και επικράτησε με 4-0 της Μπραν. Τρία γκολ ο Ταλίσκα (36’, 44’, 65’), ένα ο Ακτούρκογλου (5’).

Έκανε το καθήκον της

Η Πόρτο επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Μάλμε και επικράτησε με 2-1, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Σάμου, που σκόραρε και τα δύο γκολ (30’, 36’).

Σαρωτική η Ρόμα

Η Ρόμα κέρδισε εύκολα εκτός έδρας την Σέλτικ με 3-0. Κορυφαίος ο Φέργκιουσον, που σκόραρε δύο γκολ (36’, 45+1’ – Σκέιλς αυτ. 6’).

Ματσάρα στο Βουκουρέστι

Γκολ και θέαμα στο Βουκουρέστι, με τη Στεάουα να κερδίζει την Φέγενορντ με 4-3. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Τανάσε στο 90+5’.

Δύσκολη νίκη

Η Φράιμπουργκ κέρδισε δύσκολα την Σάλτσμπουργκ με 1-0, χάρη στο αυτογκόλ του Ντιαμπατέ (50’).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Μίντιλαντ – Γκενκ 1-0

Ουτρέχτη – Νότιγχαμ 1-2

Φερεντσβάρος – Ρέιντζερς 2-1

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Μπέτις 1-3

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3

Νις – Μπράγκα 0-1

Στουρμ Γκρατς – Ερυθρός Αστέρας 0-1

Στουτγάρδη – Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-1

Γιούνγκ Μπόις – Λιλ 1-0

Βασιλεία – Άστον Βίλα 1-2

Θέλτα – Μπολόνια 1-2

Σέλτικ – Ρόμα 0-3

Πόρτο – Μάλμε 2-1

Στεάουα – Φέγενορντ 4-3

Λιόν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-1

Παναθηναϊκός – Πλζεν 0-0

Φράιμπουργκ – Ζάλτσμπουργκ 1-0

Μπραν – Φενέρμπαχτσε 0-4

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής

22/01 19:45 Μπολόνια – Σέλτικ

22/01 19:45 Φενερμπαχτσέ – Άστον Βίλα

22/01 19:45 Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς

22/01 19:45 Μάλμε – Ερυθρός Αστέρας

22/01 19:45 ΠΑΟΚ – Μπέτις

22/01 19:45 Φράιμπουργκ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

22/01 19:45 Μπραν – Μίντιλαντ

22/01 19:45 Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο

22/01 19:45 Γιούνγκ Μπόις – Λιόν

22/01 22:00 Θέλτα – Λιλ

22/01 22:00 Ουτρέχτη – Γκενκ

22/01 22:00 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

22/01 22:00 Ντίναμο – Στεάουα

22/01 22:00 Νις – Γκόου Αχέντ Ίγκλς

22/01 22:00 Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς

22/01 22:00 Ζάλτσμπουργκ – Βασιλεία

22/01 22:00 Ρόμα – Στουτγκάρδη

22/01 22:00 Μπράγκα – Νότιγχαμ