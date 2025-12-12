Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/12): Δράση με Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Παρασκευής (12/12) ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη στις 21:30, ένας αγώνας ο οποίος θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί και το μεγάλο ντέρμπι της Σερβίας ανάμεσα σε Παρτίζαν και Ερυθρό Αστέρα στις 21:30.

Κατά τα άλλα, υπάρχουν και τρία ποδοσφαιρικά ματς στο πρόγραμμα της ημέρας, ένα για το γερμανικό, ένα για το ιταλικό και ένα για το ισπανικό πρωτάθλημα.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (12/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:

18:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

19:30 Novasports 2HD Γκρόιτερ Φιρτ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Euroleague

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΑΟ Ηλυσιακός Α1 Γυναικών Volley League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Πίζα Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship