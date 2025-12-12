Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/12): Δράση με Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα
Αυτό είναι το πλήρες πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (12/12).
- Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
- Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»
- Λαμία: Στα δικαστήρια η αγρότισσα που συνελήφθη για βίντεο στο Tik Tok – Τι ισχυρίζεται
- Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Παρασκευής (12/12) ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη στις 21:30, ένας αγώνας ο οποίος θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.
Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί και το μεγάλο ντέρμπι της Σερβίας ανάμεσα σε Παρτίζαν και Ερυθρό Αστέρα στις 21:30.
Κατά τα άλλα, υπάρχουν και τρία ποδοσφαιρικά ματς στο πρόγραμμα της ημέρας, ένα για το γερμανικό, ένα για το ιταλικό και ένα για το ισπανικό πρωτάθλημα.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (12/12) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
18:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
19:30 Novasports 2HD Γκρόιτερ Φιρτ – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
20:30 Novasports 4HD Μονακό – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Euroleague
21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Λειψία Bundesliga
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΑΟ Ηλυσιακός Α1 Γυναικών Volley League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Πίζα Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Τζιρόνα La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship
- Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)
- Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον νέο προπονητή της Β’ ομάδας
- Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»
- Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ
- Η ΑΕΚ κλείδωσε πρόκριση και εκτόξευσε τις πιθανότητές της για top-8 (pic)
- Ιταλία: Οπαδός… έστειλε γυναίκα διαιτητή να «πλύνει τα πιάτα» και οι υπόλοιποι τον έκραξαν (vid)
- Οι νέες πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Το σενάριο για «εμφύλιο» στα πλέι-οφ
- NCAA: Νέα τρομερή εμφάνιση και «τριαντάρα» του Αβδάλα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις