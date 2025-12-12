Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό

Δεν είναι λίγοι οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ που έδωσαν συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του. Από την άλλη, υπήρξαν και στελέχη που εκφράστηκαν με πιο συγκρατημένο τρόπο για τον πρώην σύντροφό τους, ο οποίος, μέσα σε λίγα χρόνια, κατάφερε από υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης να ηγείται της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, υπήρξαν κεντρικά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που αποφάσισαν να μην συγχαρούν δημόσια τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Δεν πέρασε απαρατήρητο ότι από τις αρχικές δηλώσεις φάνηκε ότι υπήρξε ένα κλίμα εφορίας στο ΠΑΣΟΚ, στα όρια παρεξηγήσιμο. Ο «θεσμικός» Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από τη θέση του προεδρεύοντα στην Ολομέλεια, ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στον υπουργό Οικονομικών. Ο Παύλος Γερουλάνος φόρεσε και αυτός τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος με μία προσεκτική αλλά σαφή ανάρτηση στο Χ. Ο Ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου είδε στην εκλογή Πιερρακάκη την ευκαιρία να υλοποιηθούν κοινοί σημαντικοί στόχοι για την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Η μετρημένη παρέμβαση Τσουκαλά

Βέβαια, υπήρξε και η παρέμβαση του Κώστα Τσουκαλά, που αποτελεί και την επίσημη φωνή του κόμματος. Για την ακρίβεια αποτελεί την προέκταση της φωνής της ηγεσίας. Η δήλωση του εκπροσώπου ήταν μικρή έως τυπική. Τουλάχιστον, αυτός ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο στόχος. Και ως γνωστόν αρχηγού παρόντος- έστω και εμμέσως- πάσα αρχή παυσάτω.

Μιλώντας στην ΕΡΤNews, o κ. Τσουκαλάς ήταν πολύ προσεκτικός στη διατύπωσή του: «Η αναγνώριση της εν δυνάμει θετικής εξέλιξης της εκλογής του κυρίου Πιερρακάκη δεν αποτελεί συγχωροχάρτι στην απολύτως αποτυχημένη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δεν μπορεί πια να ρίχνει τις ευθύνες στην Ευρώπη για τις αποτυχίες της».

Η «μάχη» του προϋπολογισμού

Όταν στελέχη της Παράταξης ρωτήθηκαν γιατί υπήρξαν τόσες ανακοινώσεις, επικαλέστηκαν την «Ευγενή άμιλλα». Άλλωστε, ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επαναλάβει ουκ ολίγες φορές ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί ένα κόμμα θεσμικό. Από την άλλη, όπως σημείωναν οι ίδιες πηγές, η «ευγενής άμιλλα» αφορά το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, το κλίμα, μάλλον, θα είναι… πολεμικό. Αρκεί κάποιος να λάβει υπόψη του ότι σήμερα ξεκινά η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και σε τέσσερις ημέρες η ολομέλεια της Βουλής θα ψηφίσει την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει λένε στο ΠΑΣΟΚ. Και οι «αμαρτίες» της κυβέρνησης, τόσο σε επίπεδο θεσμικής λειτουργίας όσο και στην οικονομία είναι πολλές. Πρέπει λοιπόν να θεωρείται δεδομένο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν από τους δύο. Ούτε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε στον Κυριάκο Πιερρακάκη. Βασική εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Ήδη, κατά πληροφορίες, στη Χαριλάου Τρικούπη προετοιμάζονται εδώ και μέρες για το σχέδιο «αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής». Μάλιστα, στη Βουλή θα μιλήσουν με νούμερα και αριθμούς για τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Στην προετοιμασία της παρουσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης κρίσιμο ρόλο έχουν τόσο ο τομεάρχης Οικονομικών Γιώργος Παλαιοδήμος όσο και ο κοινοβουλευτικός τομεάρχης Οικονομικών Πάρις Κουκουλόπουλος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να δείξει ότι το κόμμα του αποτελεί τον αντίπαλον δέος της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, κατά την ομιλία του, θα κινηθεί σε δύο επίπεδα. Από τη μία πλευρά, το «κατηγορώ» απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη ΝΔ και από την άλλη, τα κεντρικά προτερήματα της προγραμματικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, για τους παροικούντες την πράσινη Ιερουσαλήμ το πρόγραμμα αποτελεί και το βασικό όπλο της κομματικής φαρέτρας έναντι της Νέας Δημοκρατίας και του Μεγάρου Μαξίμου. Τούτων δοθέντων, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι τα «συγχαρητήρια» για την εκλογή Πιερρακάκη έχουν ημερομηνία λήξης την 16η Δεκεμβρίου. Την ημέρα δηλαδή, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει σκοπό να συγκρουστεί «μετωπικά» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.