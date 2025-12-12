Συναγερμός σε σταθμό ΚΤΕΛ της Αθήνας: 20χρονος εντοπίστηκε με καλάσνικοφ
Σύλληψη 20χρονου για κατοχή και μεταφορά πολεμικού τυφεκίου
Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, σε περιοχή της Αθήνας, 20χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατείχε και μετέφερε πολεμικό τυφέκιο «Kalashnikov».
Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της Αθήνας, αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο.
Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε τροχήλατη βαλίτσα που έφερε, βρέθηκε και κατασχέθηκε το πολεμικό τυφέκιο, καθώς και μια γεμιστήρα με -12- φυσίγγια, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.
