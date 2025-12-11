Λεβερκούζεν – Νιουκάστλ 2-2: Ο Γκριμάλντο στο 88΄ έστειλε την Μπάγερ στους 9 βαθμούς πριν το Καραϊσκάκη (vid)

Με 9 βαθμούς στο «σακούλι» της έρχεται στο Καραϊσκάκη στις 20 Ιανουαρίου η Λεβερκούζεν σε ένα ματς που δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό «τελικός» καθώς ακόμη δεν είναι εξασφαλισμένη.

Το τελικό 2-2 με την Νιουκάστλ στην Γερμανία την βρήκε με χαμόγελα καθώς μπορεί να προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Γκιμαράες (12΄) αλλά η Νιουκάστλ στην επανάληψη αντέδρασε και αρχικά από την άσπρη βούλα με τον Γκόρντον (56΄) ισοφάρισε και μετά με τον Μίλει (74΄) (που έγινε ο νεότερος σκόρερ της στο Τσάμπιονς Λιγκ) έφερε τούμπα το ματς.

Ο Γκριμάλντο όμως είπε την τελευταία κουβέντα στο 88΄ και η Λεβερκούζεν έφτασε τους 9 βαθμούς την ώρα που η Νιουκάστλ πήγε στους 10 και ειναι πιο άνετη για την πρόκριση. Aξίζει να σημειωθεί πως «καρακάξες» τελείωσαν τον αγώνα έχοντας δύο δοκάρια!

Το κλειδί του ματς

Η γρήγορη ισοφάριση στην επανάληψη απο την Νιουκάστλ έφερε «θέματα» στους Γερμανούς που δεν μπόρεσαν να τα διαχειριστούν με αποτέλεσμα να χάσουν τελικά και τον βαθμό που σε αυτό το επίπεδο ειναι πολύτιμος.

Άλλαξε το ματς

Παρότι στο πρώτο ημίχρονο η Λεβερκούζεν ήταν καλύτερη σε ένα ματς που δεν είχε καλό ρυθμό, στην επανάληψη οι Άγλλοι ανέβασαν στροφές και έφτασαν στην ανατροπή. Παρόλαυτα ο Γκριμάλντο είπε την τελευταία λέξη και με το 2-2 που διαμόρφωσε πήρε και τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη

Ο χειρότερος του γηπέδου

Ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν, που έκανε τραγικό λάθος από το οποίο προήλθε και το πέναλτι με το οποίο οι Άγγλοι ισοφάρισαν.

Ο διαιτητής

Είχε δουλίτσα ο Ολλανδός Γκουζουμπούικ, είχε και βοήθεια απο το VAR…

VAR-ολογώντας

Χρειάστηκε το VAR και στο πρώτο ημίχρονο όπου δεν δόθηκε πέναλτι και στην επανάληψη όπου επικυρώθηκε το πέναλτι που πήρε η Νιουκάστλ και ισοφάρισε το ματς.

Σκόρερ: 13΄Μπρούνο Γκιμαράες (αυτογκόλ), 88΄Γκριμάλντο / 56΄ Γκόρντον (πέναλτι), 74΄Μίλει

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Φλέκεν, Άντριχ, Ταπσόμπα, Κουάνσα, Αρτούρ (90’ Μπάντε), Γριμάλδο, Μάζα, Γκαρσία, Ποκού (71’ Τέλα), Τίλμαν (85’ Ετσέβερι), Σικ (46’ Κοφάν)

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Χολ, Μπερν, Τιαό, Λιβραμέντο, Τονάλι, Γκιμαράες, Ζοέλιντον (60’ Μάιλι), Μπαρνς (78’ Μέρφι), Γκόρντον (90+3’ Ράμσεϊ), Βολτεμάντε (90+3’ Γουισά)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η Λεβερκούζεν έρχεται στο Καραϊσκάκη (20/1) και η Νιουκάστλ υποδέχεται την Αϊντχόβεν (21/1).