LIVE: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός

Europa League

Πέρασε από το Ζάγκρεμπ η Μπέτις (1-3), τρίποντο κορυφής για τη Μίντιλαντ (1-0) – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του Europa League

Η Μπέτις πέρασε εύκολα από το Ζάγκρεμπ (3-1), ενώ την ίδια ώρα η Μίντιλαντ νίκησε και την Γκενκ με 1-0 και συνεχίζει στην κορυφή – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στο Europa League, σε ποια θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ.