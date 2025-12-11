Με στόχο την επιστροφή στις νίκες ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Αρμάνι
Την επιστροφή του στις νίκες και την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας θα ψάξει το βράδυ της Πέμπτης (11/12, 21:30) ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο.
Ο Παναθηναϊκός είναι στο Μιλάνο, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι (11/12, 21:30), για την 15η αγωνιστική της regular season της Euroleague, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, μετά την εντός ήττα από την Βαλένθια, την περασμένη εβδομάδα.
Στο 9-5 οι Πράσινοι και την 5η θέση, που βρίσκονται σε τροχιά τετράδας, την ώρα που οι Ιταλοί είναι στο 7-7 και την 11η θέση και θέλουν να χτίσουν νικηφόρο σερί, μετά και την αλλαγή προπονητή, με τον Ποέτα να αντικαθιστά τον Μεσίνα.
Με προβλήματα στο Μιλάνο ο Παναθηναϊκός
Τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Αταμάν αφού ο Τούρκος τεχνικός είδε τόσο τον Τζέντι Όσμαν, όσο και τον Ρισόν Χολμς να ακολουθούν ατομικό και να μην συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης. Μάλιστα, μιλώντας για το ματς αποκάλυψε ότι ο Όσμαν παρέμεινε εκτός αποστολής και παράλληλα, τόνισε ότι ο Χολμς είναι πιθανόν να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα.
«Δυστυχώς ο Οσμάν δεν θα παίξει αύριο. Περίμενα ότι θα έπαιζε, αλλά οι γιατροί μου είπαν χθες ότι δε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί πονάει ακόμα. Ο Χολμς ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα παίξει. Πέρασε ένα πολύ δύσκολο τραυματισμό, έμεινε εκτός για μεγάλο διάστημα και ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Με Γκούντουριτς η Αρμάνι
Ο Μάρκο Γκούντουριτς ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Ποέτα, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ενώ εκτός αποστολής θα παραμείνουν ο Λορέντζο Μπράουν, που συνεχίζει την αποθεραπεία του, ο Νίκο Μάνιον με σπασμένη μύτη, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη Δεκεμβρίου, και ο Ντιέγκο Φλακαντόρι, που υποβλήθηκε πρόσφατα σε μικροεπέμβαση στην καρδιά.
