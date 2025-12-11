Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη

Ζεστά ρούχα, κουβερτούλες, αχνιστό τσάι ή κακάο κι ένας ουρανός γεμάτος αστέρια για παρέα. Οι γιορτές έρχονται και τις υποδεχόμαστε έξω, μαζί, με αγαπημένες ταινίες που μας θυμίζουν τη χαρά, τη φαντασία και τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συνεργάζεται ξανά με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), επιλέγοντας χριστουγεννιάτικες ταινίες για την εορταστική έκδοση της δημοφιλούς σειράς προβολών Park your Cinema.

Από τον ονειροπόλο Ψαλιδοχέρη και το σαρκαστικό Scrooged, μέχρι τις σκανταλιές του Κέβιν στο Home Alone 2 και τη ρομαντική αγάπη των ζευγαριών του Love Actually, κάθε βραδιά είναι ένα ταξίδι στο πνεύμα των γιορτών. Και ναι, ακόμη και το Die Hard γίνεται χριστουγεννιάτικη παράδοση.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Edward Scissorhands (1990)

Το γλυκόπικρο παραμύθι του Τιμ Μπάρτον έχει ως πρωταγωνιστή τον Ψαλιδοχέρη, το ατελές δημιούργημα ενός εκκεντρικού επιστήμονα (τον οποίο υποδύεται ο Βίνσεντ Πράις σε μία από τις τελευταίες εμφανίσεις του στη μεγάλη οθόνη) με λεπίδες αντί για χέρια.

Σκηνοθεσία: Tim Burton

Πρωταγωνιστούν: Johnny Depp, Winona Ryder, Vincent Price, Dianne Wiest

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Scrooged (1988)

Με πρώτη ύλη τη μαγευτική νουβέλα Χριστουγεννιάτικη ιστορία του Τσαρλς Ντίκενς, το Scrooged μεταφέρει την πασίγνωστη πλοκή στη σύγχρονη εποχή, με τον Μπιλ Μάρεϊ να ενσαρκώνει μια μοντέρνα εκδοχή του Εμπενίζερ Σκρουτζ ως αδίστακτου, πικρόχολου και κυνικού τηλεοπτικού παραγωγού.

Σκηνοθεσία: Richard Donner

Πρωταγωνιστούν: Bill Murray, Karen Allen, John Forsythe, Carol Kane, Robert Mitchum

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

The Polar Express (2004)

Πρωτοποριακή τεχνολογικά, η ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις, υποψήφια για τρία Όσκαρ είναι η απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

Σκηνοθεσία: Robert Zemeckis

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Home Alone 2: Lost in New York (1992)

Σε αυτό το σίκουελ της αγαπημένης χριστουγεννιάτικης ταινίας, ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ χωρίζεται κατά λάθος από την οικογένειά του για άλλη μια φορά, αυτή τη φορά στο αεροδρόμιο, και καταλήγει στη Νέα Υόρκη, ενώ η υπόλοιπη οικογένειά του κατευθύνεται στη Φλόριντα για τις γιορτές.

Σκηνοθεσία: Chris Columbus

Πρωταγωνιστούν: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O’Hara, John Heard, Tim Curry

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Love Actually (2003)

Οι μεγαλύτεροι σταρ του βρετανικού σινεμά σε ρόλους πρωθυπουργών, ροκ σταρ, συγγραφέων, υπαλλήλων και ερωτευμένων «χαμένων στη μετάφραση» σε μια ζεστή, αστεία και ρομαντική γιορτινή ιστορία.

Σκηνοθεσία: Richard Curtis

Πρωταγωνιστούν: Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth, Alan Rickman, Keira Knightley, Laura Linney, Bill Nighy, Rowan Atkinson

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

The Holiday (2006)

Με φόντο χιονισμένα τοπία και χουχουλιάρικα σπιτικά, οι δύο γυναίκες ξεκινούν ένα ταξίδι αυτογνωσίας, ανακαλύπτοντας ότι το να δώσεις μια ευκαιρία στην αγάπη μπορεί να φέρει απρόσμενη χαρά. Με μία δόση ρομαντισμού, χιούμορ και εορταστικής μαγείας, η ταινία μας θυμίζει ότι η ευτυχία συχνά εμφανίζεται όταν δεν τη περιμένουμε.

Σκηνοθεσία: Nancy Meyers

Πρωταγωνιστούν: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Deck the Halls (2006)

Με ένα καστ γεμάτο διάσημα ονόματα, η ταινία καταγράφει το ξέφρενο χριστουγεννιάτικο χάος, και αποτελεί την ιδανική κωμωδία για να γελάσει και να μπει σε εορταστικό κλίμα όλη η οικογένεια.

Σκηνοθεσία: John Whitesell

Πρωταγωνιστούν: Danny DeVito, Matthew Broderick, Kristin Davis, Kristin Chenoweth

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Hugo (2011)

Τρυφερή και συγκινητική, μία φαντασμαγορική ταινία για όλους τους σινεφίλ και τους ονειροπόλους.

Σκηνοθεσία: Martin Scorsese

Πρωταγωνιστούν: Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz, Ray Winstone, Emily Mortimer, Jude Law

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026

The Secret Life of Walter Mitty (2013)

Εντυπωσιακό και γεμάτο συναίσθημα, το φιλμ του Μπεν Στίλερ είναι αφιερωμένο στους απλούς ανθρώπους που τολμούν να κάνουν μεγάλα όνειρα.

Σκηνοθεσία: Benn Stiller

Πρωταγωνιστούν: Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine, Adam Scott, Kathryn Hahn, Sean Penn

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

Die Hard (1988)

Η πιο αναπάντεχα χριστουγεννιάτικη ταινία. Βασισμένο στο μυθιστόρημα Nothing Lasts Forever του Ρόντερικ Θορπ, το Die Hard μάς σύστησε έναν από τους μακροβιότερους και πιο ακαταμάχητους action heroes όλων των εποχών.

Το Die Hard είναι μια ταινία-ορόσημο των 80s και μία από τις πιο διασκεδαστικές περιπέτειες δράσης όλων των εποχών.

Σκηνοθεσία: John McTiernan

Πρωταγωνιστούν: Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Trading Places (1983)

Στην εμβληματική κωμωδία του Τζον Λάντις, ο προνομιούχος χρηματομεσίτης Λούις Ουίνθορπ III και ο καπάτσος μικροαπατεώνας Μπίλι Ρέι Βάλενταϊν γίνονται πιόνια σε ένα στοίχημα των δολοπλόκων αδελφών Ντιούκ, που θέλουν να λύσουν το αρχαίο δίλημμα «φύση ή ανατροφή».

Σκηνοθεσία: John Landis

Πρωταγωνιστούν: Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis, Ralph Bellamy, Don Ameche

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

Frozen (2013)

Γεμάτο μαγεία που κόβει την ανάσα, αξέχαστα τραγούδια και συναρπαστικές περιπέτειες, το Frozen είναι μια εκπληκτική ιστορία αγάπης, θάρρους και αδελφικής αλληλεγγύης που αποδεικνύει ότι μερικές φορές η πιο ισχυρή μαγεία πηγάζει από την καρδιά.

Σκηνοθεσία: Chris Buck & Jennifer Lee

Πληροφορίες

Όλες οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς υπότιτλους, εκτός από τις The Polar Express και Frozen που προβάλλονται μεταγλωττισμένες στα ελληνικά.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣN www.snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.