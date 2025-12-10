newspaper
Μπιλ Γκέιτς για AI: Γιατί κάποιες εταιρείες θα αξίζουν λιγότερο στο μέλλον
Κόσμος 10 Δεκεμβρίου 2025 | 10:54

Μπιλ Γκέιτς για AI: Γιατί κάποιες εταιρείες θα αξίζουν λιγότερο στο μέλλον

Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει ένας υπέρ-ανταγωνιστικός κλάδος - Τι ανέφερε ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Spotlight

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποίησε ότι ορισμένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, παρά τις εντυπωσιακές αποτιμήσεις τους, δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν στον ολοένα και πιο «υπερ-ανταγωνιστικό» κλάδο της AI, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή «φούσκα» στην αγορά.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ό,τι πιο σημαντικό συμβαίνει», δήλωσε ο ιδρυτής της Microsoft στο CNBC

Μιλώντας στο Abu Dhabi Finance Week στο CNBC, ο Μπιλ Γκέιτς υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σήμερα την πιο καθοριστική τεχνολογία παγκοσμίως, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι εταιρείες θα βγουν νικήτριες.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το πιο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει», δήλωσε ο ιδρυτής της Microsoft στο CNBC.

«Αυτό σημαίνει ότι όλες αυτές οι εταιρείες με υψηλές αποτιμήσεις θα είναι νικήτριες; Όχι, θα είναι υπερ-ανταγωνιστικές», δήλωσε ο Γκέιτς.

Ο Γκέιτς σημείωσε ότι η συζήτηση περί «φούσκας» αφορά κυρίως την υπερβολική αποτίμηση ορισμένων εταιρειών και όχι την τεχνολογία καθαυτή.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα μόνο υπό την έννοια ότι δεν θα αυξηθούν όλες αυτές οι αποτιμήσεις. Ορισμένες θα μειωθούν», είπε, προσθέτοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι «μια τεχνολογία με βαθύ αντίκτυπο που θα αναδιαμορφώσει τον κόσμο. Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία γι’ αυτό».

Η «φρενίτιδα» για την τεχνητή νοημοσύνη έχει οδηγήσει ορισμένες εταιρείες του κλάδου σε αποτιμήσεις ρεκόρ, με αποτέλεσμα να τροφοδοτούν φόβους για δημιουργία φούσκας και να προκαλούν αναταράξεις στις αγορές.

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι «ένα ποσοστό αυτών των εταιρειών δεν θα αξίζει τόσο πολύ» στο μέλλον.

Ωστόσο, ο Γκέιτς υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιώσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, ειδικά σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η γεωργία. «Τα οφέλη είναι πραγματικά. Στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη γεωργία — κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολία ότι θα δούμε δραματικές αλλαγές», είπε.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Ανισότητα: Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
Έκθεση 10.12.25

Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας

Τα στοιχεία της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανισότητα έδειξαν επίσης ότι το 10% των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα κερδίζουν περισσότερα από το υπόλοιπο 90%.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
ΗΠΑ 10.12.25

Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων

Η Αϊλίν Χίγκινς επικράτησε με το εντυπωσιακό 60% των ψήφων τις δημοτικές εκλογές στις οποίες αντιμετώπιζε τον Εμίλιο Τ. Γκονσάλες, που υποστήριζε ο πρόεδρος Τραμπ

Σύνταξη
Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;
Υπέρ και κατά 10.12.25

Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;

Έρχεται μια άνθηση των ρομπότ-ταξί. Οι οπαδοί της νέας τεχνολογίας βλέπουν στα αυτο-οδηγούμενα οχήματα ένα σχεδόν ιδανικό μέλλον για τις πόλεις –και πολλές οικονομικές ευκαιρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;
Κόσμος 10.12.25

Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;

Η Gen Z συχνά κατηγορείται για ατομικισμό, υπερβολική ευαισθησία και έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά πίσω από τα στερεότυπα κρύβονται βαθύτερες αλλαγές στις αξίες και στις προτεραιότητες των νέων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαιώνει «έρευνα» για πιθανούς θανάτους οφειλόμενους στα εμβόλια κατά της COVID
Υγεία 10.12.25

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαιώνει «έρευνα» για πιθανούς θανάτους οφειλόμενους στα εμβόλια κατά της COVID

Η έρευνα επιβεβαιώνεται τη στιγμή που όλο και περισσότεροι καταγγέλλουν τις αλλαγές στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ - Ο αρμόδιος υπουργός, είχε διασπείρει στο παρελθόν fake news για τα εμβόλια

Σύνταξη
Μεταξύ πραξικοπημάτων, ξένων πατρώνων και τζιχαντιστών – Το Σαχέλ ως νέο παγκόσμιο επίκεντρο της τρομοκρατίας
Χοάνη κρίσεων 10.12.25

Μεταξύ πραξικοπημάτων, ξένων πατρώνων και τζιχαντιστών – Το Σαχέλ ως νέο παγκόσμιο επίκεντρο της τρομοκρατίας

Το γεωπολιτικής σημασίας Σαχέλ στην υποσαχάρια Αφρική παγιώνεται ως «ζώνη πραξικοπημάτων», εν μέσω διεθνούς ανταγωνισμού, ανεξέλεγκτης δράσης τζιχαντιστών και μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γερμανία: Γιατί ο κολοσσιαίος επανεξοπλισμός της τρομάζει γεωπολιτικούς αναλυτές
Οι φόβοι 10.12.25

Γιατί ο κολοσσιαίος επανεξοπλισμός της Γερμανίας τρομάζει γεωπολιτικούς αναλυτές

Αν η Γερμανία δεν εντάξει πλήρως τη νέα της ισχύ σε έναν αυστηρό ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό, αλλά επιλέξει τον δρόμο της εθνικής αυτονομίας, οι εφιάλτες του παρελθόντος ενδέχεται να επανέλθουν.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το Μπανγκλαντές υπέγραψε επιστολή προθέσεων για την απόκτηση Eurofighter από την Ιταλία
Επιστολή προθέσεων 10.12.25

Το Μπανγκλαντές θα αγοράσει Eurofighter από την Ιταλία

Το Μπανγκλαντές υπέγραψε επιστολή προθέσεων για την αγορά από την Ιταλία μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, ένα από τα πιο προηγμένα στρατιωτικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων στον κόσμο.

Σύνταξη
Εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα – Είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας
ΗΠΑ 10.12.25

Νέα εκτέλεση, η 18η, θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Ο Μαρκ Τζέραλντς, 58 ετών, εκτελέστηκε στη Φλόριντα καθώς είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας, η οποία βρέθηκε από τον γιο της, οκτώ ετών, ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου.

Σύνταξη
Τενερίφη: Ακόμα 4 τουρίστες νεκροί στην Ισπανία εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων
Τενερίφη 10.12.25

Ακόμα 4 τουρίστες νεκροί στην Ισπανία εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων

Δυστυχώς, οι τουρίστες στην Ισπανία δεν δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στα κύματα του Ατλαντικού που μαστιγώνουν τις ακτές, παρά τις προειδοποιήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμα 4 νεκροί.

Σύνταξη
Σουδάν: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος – Δεν υπάρχουν επιζώντες
«Τεχνική βλάβη» 10.12.25

Δεν υπάρχουν επιζώντες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στο Σουδάν

Δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν, ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί σε στρατιωτική βάση στην πόλη Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά θάλασσα.

Σύνταξη
Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα
Ζωντανό πτώμα 10.12.25

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Το 1968, ο ιρλανδός εργάτης Μικ Μίνι αποφάσισε να θαφτεί ζωντανός για 61 μέρες προκειμένου να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, να γίνει διάσημος και φυσικά πλούσιος. Και τώρα η τρελή ιστορία του έγινε ντοκιμαντέρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανισότητα: Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
Έκθεση 10.12.25

Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας

Τα στοιχεία της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανισότητα έδειξαν επίσης ότι το 10% των ατόμων με τα υψηλότερα εισοδήματα κερδίζουν περισσότερα από το υπόλοιπο 90%.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Συναγερμός στο Μαξίμου από τις συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις – Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Λόγω των συνεχιζόμενων και ανυποχώρητων αγροτικών κινητοποιήσεων, πραγματοποιείται σύσκεψη το πρωί της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Champions League 10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

Σύνταξη
Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημόσια έργα... μιας χρήσης - Το μωσαϊκο των αστοχιών

Χείμαρροι που «αγνοήθηκαν», γυμναστήρια που πλημμυρίζουν, ΧΥΤΑ που καταρρέουν - Το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει πώς ο ελλιπής σχεδιασμός μετατρέπεται σε δημόσιο κόστος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδίου από την κυβέρνηση για το πώς θα κινηθεί ο πρωτογενής τομέας -

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ 10.12.25

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Με τρακτέρ και καΐκια στο λιμάνι του Βόλου αγρότες και αλιείς – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ
Φωτογραφίες - Βίντεο 10.12.25 Upd: 10:19

Με τρακτέρ και καΐκια στο λιμάνι του Βόλου αγρότες και αλιείς – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται έκαναν απόβαση στο αστυνομοκρατούμενο λιμάνι του Βόλου αποκλείοντάς το από τη στεριά, με τους ψαράδες της Μαγνησίας να το αποκλείουν από τη θάλασσα

Σύνταξη
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

