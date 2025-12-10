Μπιλ Γκέιτς για AI: Γιατί κάποιες εταιρείες θα αξίζουν λιγότερο στο μέλλον
Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει ένας υπέρ-ανταγωνιστικός κλάδος - Τι ανέφερε ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς
Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποίησε ότι ορισμένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, παρά τις εντυπωσιακές αποτιμήσεις τους, δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν στον ολοένα και πιο «υπερ-ανταγωνιστικό» κλάδο της AI, εν μέσω ανησυχιών για πιθανή «φούσκα» στην αγορά.
Μιλώντας στο Abu Dhabi Finance Week στο CNBC, ο Μπιλ Γκέιτς υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σήμερα την πιο καθοριστική τεχνολογία παγκοσμίως, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι εταιρείες θα βγουν νικήτριες.
«Αυτό σημαίνει ότι όλες αυτές οι εταιρείες με υψηλές αποτιμήσεις θα είναι νικήτριες; Όχι, θα είναι υπερ-ανταγωνιστικές», δήλωσε ο Γκέιτς.
Ο Γκέιτς σημείωσε ότι η συζήτηση περί «φούσκας» αφορά κυρίως την υπερβολική αποτίμηση ορισμένων εταιρειών και όχι την τεχνολογία καθαυτή.
«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα μόνο υπό την έννοια ότι δεν θα αυξηθούν όλες αυτές οι αποτιμήσεις. Ορισμένες θα μειωθούν», είπε, προσθέτοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι «μια τεχνολογία με βαθύ αντίκτυπο που θα αναδιαμορφώσει τον κόσμο. Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία γι’ αυτό».
Η «φρενίτιδα» για την τεχνητή νοημοσύνη έχει οδηγήσει ορισμένες εταιρείες του κλάδου σε αποτιμήσεις ρεκόρ, με αποτέλεσμα να τροφοδοτούν φόβους για δημιουργία φούσκας και να προκαλούν αναταράξεις στις αγορές.
Ο Γκέιτς δήλωσε ότι «ένα ποσοστό αυτών των εταιρειών δεν θα αξίζει τόσο πολύ» στο μέλλον.
Ωστόσο, ο Γκέιτς υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιώσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, ειδικά σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η γεωργία. «Τα οφέλη είναι πραγματικά. Στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη γεωργία — κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολία ότι θα δούμε δραματικές αλλαγές», είπε.
