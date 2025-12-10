Χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί το Ελιτζούρ Ράμλα – Ολυμπιακός
Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί το ματς του Ολυμπιακού κόντρα στην Ελιτζούρ Ράμλα στο ΣΕΦ.
Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Ελιτζούρ Ράμλα από το Ισραήλ (σ.σ. η οποία είναι τυπικά γηπεδούχος) στο ΣΕΦ, την Πέμπτη (11/12, 19:00), για τη φάση των «32» του Eurocup μπάσκετ Γυναικών.
H ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:
«Η πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού, για τη φάση των «32» του EuroCup μπάσκετ Γυναικών, με τυπικά γηπεδούχο την ισραηλινή Ελιτζούρ Ράμλα, θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κεκλεισμένων των θυρών, την Πέμπτη (11/12) στις 19:00».
