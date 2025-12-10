Deals σε ενέργεια και άμυνα εξετάζουν η Ρωσία με την Ινδονησία

Την ικανοποίησή του για το επίπεδο και την ανάπτυξη των στρατιωτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος υποδεχόμενος στη Μόσχα τον Ινδονήσιο ομόλογό του Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Ο Πούτιν, που υποδέχθηκε τον Πραμπόβο στο Κρεμλίνο, δήλωσε ακόμα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει την Τζακάρτα στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας ενώ είπε ότι ήθελε να συζητήσει για αυτό που χαρακτήρισε ως ελαφρά μείωση του όγκου των ρωσικών εξαγωγών σιταριού προς την Ινδονησία φέτος. Στον τομέα της γεωργίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι η Ινδονησία έχει ένα μικρό εμπορικό πλεόνασμα με τη Ρωσία.

Ρωσία και Ινδονησία: Στενή συνεργασία στην ομάδα των BRICS

Ήταν η δεύτερη φορά που οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν φέτος στη Ρωσία, καθώς ο Πούτιν επιδιώκει να προσεγγίσει τον ηγέτη της τέταρτης πιο πυκνοκατοικημένης χώρας του κόσμου, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την οικοδόμηση ισχυρότερων δεσμών με τον Παγκόσμιο Νότο, καθώς η οικονομία του παραμένει υπό δυτικές κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι δύο χώρες συμμετέχουν στο στενό πυρήνα των δέκα κρατών-μελών της ομάδας των BRICS και η Ινδονησία είναι η χώρα που απέκτησε το status αυτό μόλις το 2025.

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις των δύο ηγετών, ο Πραμπόβο χαιρέτισε την «εξαιρετική» κατάσταση των σχέσεων. Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Πούτιν στην Ινδία την περασμένη εβδομάδα, τον προσκάλεσε να έρθει στην Ινδονησία «όποτε σας βολεύει» το 2026 ή το 2027.

Συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε τις καλές προοπτικές συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Ινδονησίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Η Ρωσία κατασκευάζει πυρηνικούς σταθμούς σε διάφορες χώρες και ο Πούτιν είπε στον πρόεδρο της Ινδονησίας : «Αν θεωρείτε ότι είναι δυνατό να προσλάβετε τους ειδικούς μας, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας».

Η Ινδονησία, σημειώνει το Reuters, έχει δηλώσει ότι θέλει να κατασκευάσει τον πρώτο της πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής έως το 2032, με ισχύ 500 MW, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία την επόμενη δεκαετία.

Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ινδονησίας βελτιώνονται επίσης στον ανθρωπιστικό τομέα και ο αριθμός των τουριστών αυξάνεται και από τις δύο πλευρές, πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η ρωσική πλευρά προμηθεύει την Ινδονησία με ορυκτά προϊόντα, τρόφιμα και αγαθά από τις χημικές και μεταλλουργικές βιομηχανίες. Η Ινδονησία, με τη σειρά της, εξάγει στη Ρωσία χημικά και ελαφρά βιομηχανικά προϊόντα υψηλής ζήτησης, αλουμίνα, τρόφιμα και γεωργικές πρώτες ύλες.

Πηγή: ΟΤ