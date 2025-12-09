sports betsson
Αποθεώθηκε ο Μεντιλίμπαρ από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vids)
Champions League 09 Δεκεμβρίου 2025 | 16:43

Αποθεώθηκε ο Μεντιλίμπαρ από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vids)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στην «Astana Arena».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στην παγωμένη Αστάνα (17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ψάχνει μόνο τρίποντο για να μπει γερά στο «κόλπο» της πρόκρισης.

Οι ερυθρόλευκοι κοντράρονται με τους Καζάκους στην «Astana Arena» σε λίγη ώρα σε ένα γήπεδο με πλαστικό χλοοτάπητα και την θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα να βρίσκεται στους -20, όμως στο εσωτερικό του γηπέδου το κλίμα αλλάζει, με το θερμόμετρο να δείχνει 15 βαθμούς Κελσίου.

Στο πλευρό του Ολυμπιακού θα βρεθούν για ακόμα μία φορά οι οπαδοί, οι οποίοι θα είναι πάνω από 600, με τους πρώτους να έχουν ήδη πάρει θέση στις κερκίδες της «Astana Arena». Η ομάδα έφτασε με καθυστέρηση 15 λεπτών λόγω της χιονόπτωσης και της έντονης κίνησης στους δρόμους της Αστάνα.

Δείτε βίντεο από το γήπεδο με τον κόσμο του Ολυμπιακού


O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρίσκεται ήδη στο γήπεδο κατά τη συνηθισμένη του «βόλτα» στον αγωνιστικό χώρο πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

 Η αποθέωση του Μεντιλίμπαρ

googlenews

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

inWellness
inTown
Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)
Champions League 09.12.25

Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)

Για ακόμη μια φορά, ο «ερυθρόλευκος» κόσμος αψήφησε την τεράστια απόσταση και το πολικό ψύχος και είναι δίπλα στην ομάδα, με το «Ολυμπιακός» να ακούγεται και στην «Αστάνα Αρένα», στο κομβικό ματς κόντρα στην Καϊράτ.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός
Champions League 09.12.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
Ώρα Champions League 09.12.25

«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)

Ποια είναι η κατάσταση έξω από την «Astana Arena» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Καϊράτ - Ολυμπιακός - Στους -19 η θερμοκρασία, βγάζουν χιόνι οι εκσκαφείς...

Σύνταξη
Πώς θα παίξει η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τα πλάνα του Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα
Champions League 09.12.25

Πώς θα παίξει η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τα πλάνα του Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα

Οι επιλογές του Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα της Καϊράτ, κόντρα στον Ολυμπιακό (9/12, 17;30) μοιάζουν… κλειδωμένες, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Ποντάροντας πολλά στο 32…
On Field 08.12.25

Ποντάροντας πολλά στο 32…

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στην Αστάνα και ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια των πειραιωτών για τη νίκη απέναντι στην Καϊράτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)
Champions League 08.12.25

Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)

Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στην «Αστάνα Αρένα» εκεί όπου την Τρίτη (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ – Δείτε εικόνες από τις… δοκιμές του αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
Champions League 08.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30) και αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην κατάσταση του Ποντένσε, αλλά και στις συνθήκες που έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ
Champions League 08.12.25

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ

Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Σαντιάγκο Έσε εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League

Σύνταξη
