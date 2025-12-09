Αποθεώθηκε ο Μεντιλίμπαρ από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vids)
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στην «Astana Arena».
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στην παγωμένη Αστάνα (17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ψάχνει μόνο τρίποντο για να μπει γερά στο «κόλπο» της πρόκρισης.
Οι ερυθρόλευκοι κοντράρονται με τους Καζάκους στην «Astana Arena» σε λίγη ώρα σε ένα γήπεδο με πλαστικό χλοοτάπητα και την θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα να βρίσκεται στους -20, όμως στο εσωτερικό του γηπέδου το κλίμα αλλάζει, με το θερμόμετρο να δείχνει 15 βαθμούς Κελσίου.
Στο πλευρό του Ολυμπιακού θα βρεθούν για ακόμα μία φορά οι οπαδοί, οι οποίοι θα είναι πάνω από 600, με τους πρώτους να έχουν ήδη πάρει θέση στις κερκίδες της «Astana Arena». Η ομάδα έφτασε με καθυστέρηση 15 λεπτών λόγω της χιονόπτωσης και της έντονης κίνησης στους δρόμους της Αστάνα.
Δείτε βίντεο από το γήπεδο με τον κόσμο του Ολυμπιακού
O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρίσκεται ήδη στο γήπεδο κατά τη συνηθισμένη του «βόλτα» στον αγωνιστικό χώρο πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.
Η αποθέωση του Μεντιλίμπαρ
