Η εμφάνιση που θα φορέσει o Ολυμπιακός κόντρα στην Καϊράτ (pic)
Ο Ολυμπιακός ανέβασε στα social media την εμφάνιση που θα αγωνιστεί στην κρίσιμη αναμέτρηση με την Καϊράτ στην Αστάνα.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι στην παγωμένη Αστάνα (17:30) για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ψάχνει μόνο τρίποντο για να μπει γερά στο «κόλπο» της πρόκρισης.
Οι ερυθρόλευκοι κοντράρονται με τους Καζάκους στην «Astana Arena» σε λίγη ώρα σε ένα γήπεδο με πλαστικό χλοοτάπητα και με εσωτερική θερμοκρασία περίπου στους 15 βαθμούς, την ώρα που στην πόλη χιονίζει και έχει -20 βαθμούς Κελσίου.
Οι Πειραιώτες, όπως δημοσίευσαν και στα επίσημα social media της ΠΑΕ, πρόκειται να αγωνιστούν με τη 2η φανέλα της ομάδας, η οποία είναι λευκή με κόκκινες λεπτομέρειες.
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
😍✨ Matchday colors pic.twitter.com/M9DDHBJ7gO
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 9, 2025
Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
