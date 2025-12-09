Εύκολα και γρήγορα: Τρεις διατάσεις που «ξεκλειδώνουν» μυαλό και σώμα

Η καθιστική ζωή μας βλάπτει και πολλές έρευνες το επιβεβαιώνουν. Από τις ώρες που περνάμε καθισμένοι στη δουλειά ή στον καναπέ, μέχρι τις στιγμές που φαντάζουν ατελείωτες όταν είμαστε «κολλημένοι» στην κίνηση, το σώμα «εγκλωβίζεται» σε μια στάση που το επιβαρύνει και με την πάροδο του χρόνου μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία.

Ένας από τους πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους για να το αντιμετωπίσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο, είναι να κάνετε τακτικά διατάσεις – μάλιστα, για να εκτελέσετε αυτές που ακολουθούν δεν χρειάζεται καν να σηκωθείτε από την καρέκλα σας (αρκεί να είναι σταθερή).

3 διατάσεις για καλύτερη στάση σώματος

Ενώ το stretching μας ωφελεί ποικιλοτρόπως, οι διατάσεις από καθιστή θέση είναι πιο εύκολες και χαρίζουν πρόσθετη υποστήριξη. Όταν συνδυάζονται με αργή, συνειδητή αναπνοή, συμβάλλουν στην καλύτερη κινητικότητα των αρθρώσεων και την καλύτερη στάση σώματος, προάγοντας την ευκινησία.

Κάμψη και έκταση της σπονδυλικής στήλης

Sets: 2-3 |Επαναλήψεις: 10-12 | Ξεκούραση: 20-30 δευτερόλεπτα

Καθίστε με τον κορμό σας σε όρθια θέση προς το μπροστινό μέρος της καρέκλας σας, με τα πόδια στο πάτωμα, σε απόσταση ίση με το πλάτος των γοφών.

Πλέξτε τα χέρια σας πίσω από το κεφάλι.

Εισπνεύστε, τραβήξτε τους αγκώνες σας προς τα πλάγια, επιμηκύνοντας τη σπονδυλική στήλη.

Εκπνεύστε, φέρτε τους αγκώνες σας προς τα εμπρός καθώς κάμπτετε τη σπονδυλική στήλη.

Συνεχίστε να κινείστε με την αναπνοή σας, αργά και σταθερά, κάνοντας έκταση και κάμψη.

Πλευρική διάταση

Sets: 2-3 |Επαναλήψεις: 6-8 | Ξεκούραση: 20-30 δευτερόλεπτα

Καθίστε σε όρθια στάση με τα πόδια σας επίπεδα στο πάτωμα, κρατώντας το κάθισμα της καρέκλας για στήριξη με το δεξί σας χέρι.

Εισπνεύστε, τεντώστε το αριστερό σας χέρι προς τα πάνω.

Καθώς εκπνέετε, κάντε ελαφριά κλίση προς τα δεξιά, κρατώντας τους γλουτούς σας στην καρέκλα.

Καθώς εισπνέετε, επιστρέψτε στην αρχική θέση και επαναλάβετε.

Ολοκληρώστε τις επαναλήψεις στη μία πλευρά και μετά επαναλάβετε στην άλλη.

Διάταση γλουτιαίων σε σχήμα «4»

Sets: 2-3 |Χρόνος: 20-30 δευτερόλεπτα | Ξεκούραση: 15-20 δευτερόλεπτα

Καθίστε σε όρθια στάση προς το μπροστινό μέρος της καρέκλας σας, με τα γόνατα λυγισμένα και τα πόδια στο πάτωμα.

Ακουμπήστε τον δεξί σας αστράγαλο πάνω από τον αριστερό σας μηρό.

Εισπνεύστε και τεντώστε απαλά το πόδι που έχετε σηκώσει, ενεργοποιώντας το πέλμα

Εκπνεύστε και γείρετε μπροστά, μέχρι να νιώσετε διάταση στους γλουτούς, χωρίς να πιεστείτε.

Εισπνεύστε και επιστρέψτε σε όρθια καθιστή θέση.

Ολοκληρώστε τις επαναλήψεις από τη μία πλευρά και μετά επαναλάβετε από την άλλη πλευρά.

Κατά την εκτέλεση των διαστάσεων, θυμηθείτε να παίρνετε βαθιές και αργές αναπνοές. Ακούστε το σώμα σας και σεβαστείτε τα όριά του. Αν μια διάταση είναι δύσκολη μπορείτε να μειώσετε τον χρόνο ή τις επαναλήψεις ή ακόμα και να την παραλείψετε εντελώς.

* Πηγή: VITA