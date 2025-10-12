Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Οι διατάσεις μπορούν να «παγώσουν» το ρολόι της γήρανσης;
12 Οκτωβρίου 2025 | 08:20

Οι διατάσεις μπορούν να «παγώσουν» το ρολόι της γήρανσης;

Οι διατάσεις δεν κάνουν μόνο καλό στο σώμα μας. Επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε.

Πρωινό κατά της υπέρτασης – Οι τροφές που την «ρίχνουν»

Η γήρανση περιλαμβάνει πολλαπλές πολύπλοκες διαδικασίες, όπως η αργή φθορά των ιστών του σώματος, η μείωση της φυσιολογικής αντοχής, η εξασθένηση της λειτουργίας διαφόρων συστημάτων του οργανισμού και η χαμηλής έντασης φλεγμονή. Η γενετική παίζει, ως γνωστόν, ρόλο στο πώς μεγαλώνουμε, αλλά οι παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. Αυτές περιλαμβάνουν την υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής, τον καλό ύπνο, την περιορισμένη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων και αλκοόλ και βέβαια τη γυμναστική και τις διατάσεις.

Διατάσεις: Τα αντιγηραντικά τους οφέλη

Βελτίωση της αγγειακής λειτουργίας

Οι διατάσεις ενισχύουν την ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων να διαστέλλονται, με αποτέλεσμα την αυξημένη ροή του αίματος στους ιστούς. Μειώνουν τη σκληρότητα των αρτηριών, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση υγιών επιπέδων αρτηριακής πίεσης και να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης, μετά την ολοκλήρωση ενός τετραετούς προγράμματος στατικών διατάσεων, οι μεσήλικες άνδρες συμμετέχοντες, παρουσίασαν σημαντική μείωση στη σκληρότητα των αρτηριών και βελτίωση στην ευλυγισία.

Σε άλλη μελέτη που αφορούσε ασθενείς που υπέστησαν καρδιακή προσβολή, ένα αντίστοιχο πρόγραμμα με διατάσεις, συνέβαλε στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος.

Μείωση στρες- Βελτίωση ορμονικής ισορροπίας

Όταν είμαστε στρεσαρισμένοι, το σώμα μας παράγει την ορμόνη κορτιζόλη. Με την πάροδο του χρόνου, εάν το άγχος παραμένει, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της φλεγμονής και μείωση της ανοσοποιητικής λειτουργίας.

Οι διατάσεις, σε συνδυασμό με την ενσυνειδητότητα, μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα κορτιζόλης, να ενισχύσουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και να βελτιώσουν τη διάθεσή μας. Χαρακτηριστικά, σε παλαιότερη έρευνα, οι επιστήμονες εξέτασαν την επίδραση ενός προγράμματος γιόγκα με διατάσεις σε μια ομάδα γυναικών ηλικίας 60 ετών και άνω και διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχουσες είχαν στο τέλος χαμηλότερα επίπεδα ορμονών του άγχους και βελτιωμένη ανοσοποιητική λειτουργία.

Διατήρηση της υγείας του μυοσκελετικού συστήματος

Καθώς περνούν τα χρόνια, χάνουμε μυϊκή μάζα και οστική πυκνότητα.

Οι τακτικές διατάσεις βοηθούν στη διατήρηση της ευλυγισίας, επιτρέποντάς μας να έχουμε μεγαλύτερο εύρος κίνησης και να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε φυσικές δραστηριότητες. Επίσης, προάγουν την ισορροπία, η οποία είναι απαραίτητη για την πρόληψη των πτώσεων.

Tips για να ξεκινήσετε

Δημιουργήστε μια ρουτίνα: Είναι πολύ πιο εύκολο να θυμάστε να κάνετε διατάσεις αν τις ενσωματώσετε σε κάτι που ήδη κάνετε τακτικά. Δεν χρειάζεται να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Μπορείτε να κάνετε διατάσεις για 10 λεπτά όταν ξυπνάτε, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος ή ακριβώς πριν κοιμηθείτε. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να κάνετε ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

Εστιάστε στις κύριες μυϊκές ομάδες: Συμπεριλάβετε τον αυχένα, την πλάτη, τους ώμους και το κάτω μέρος του σώματος. Αυτές οι περιοχές είναι οι πιο επιρρεπείς στο «σφίξιμο».

Ακούστε το σώμα σας: Οι διατάσεις δεν πρέπει να είναι επώδυνες. Μπορεί να είναι άβολες στην αρχή, αλλά μακροπρόθεσμα μπορούν να αποτρέψουν τραυματισμούς, να αυξήσουν το εύρος κίνησης, να βελτιώσουν την κυκλοφορία του αίματος στους μύες και να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε έναν ενεργό και ανεξάρτητο τρόπο ζωής.

* Πηγή: Vita

