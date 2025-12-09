Αργυρός, Θεοδωρίδου, Σαμπάνης, Χατζηγιάννης ερμηνεύουν τραγούδια της Ελεάνας Βραχάλη

Η Ελεάνα Βραχάλη και η Panik Records παρουσιάζουν το β’ μέρος από την εμβληματική συλλογή «Παιδί Δικό Σου» με την οποία η στιχουργός γιορτάζει 20 χρόνια δημιουργικής παρουσίας στη δισκογραφία, στη διάρκεια των οποίων έχει γράψει αναρίθμητα τραγούδια που έχουν αφήσει εποχή.

«Παιδί Δικό Σου»: Τι περιλαμβάνει η συλλογή

Το β’ μέρος της συλλογής «Παιδί Δικό Σου» ξετυλίχθηκε με το «Να Μου Εξηγήσεις» με τον Δήμο Αναστασιάδη και «Το Σ’ Αγαπώ» με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

Τα νέα τραγούδια που περιλαμβάνονται είναι τα «Που Είναι Η Αγάπη» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, «Επιλογή» με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, «Ως Εδώ» με τον Γιώργο Σαμπάνη και «Είμαι Εδώ» με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του β’ μέρους της συλλογής στις streaming υπηρεσίες, δίνεται στη δημοσιότητα το music video για το τραγούδι «Επιλογή».

Οι συνεργασίες

Η Νατάσα Θεοδωρίδου δίνει το δικό της ξεχωριστό ερμηνευτικό πρίσμα στην «Επιλογή», μια ιδιαίτερη μπαλάντα για τον έρωτα που κυκλοφόρησε το 2019 σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, ο οποίος είναι και ο πρώτος ερμηνευτής της.

Στο YouTube θα μεταφερθούν και τα υπόλοιπα νέα τραγούδια, καθώς κάθε μέρα αυτής της εβδομάδας στις 2 το μεσημέρι θα «ανεβαίνει» ένα video στο κανάλι της Panik Records στο YouTube.

Στη συλλογή «Παιδί Δικό Σου» συμμετέχουν καλλιτέχνες από όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής, ερμηνεύοντας μερικά από τα τραγούδια που έχει γράψει η Ελεάνα Βραχάλη.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή το «Παιδί Δικό Σου» γνώρισε μεγάλη επιτυχία κι αγάπη από το κοινό, με τα τραγούδια του να μετρούν εκατομμύρια streams και YouTube views και να κατακτούν τις πρώτες θέσεις του ραδιοφωνικού airplay.

Βρείτε το «Παιδί Δικό Σου – β’ μέρος» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/paidi-diko-sou-20-hronia-eleana-vrachali-meros-deutero