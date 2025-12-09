Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Ελπίζω η επιστήμη, ο Χριστός να βοηθήσουν να ξαναβρούμε την υγεία»
Ο Νικήτας Τσακίρογλου βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του.
Ο Νικήτας Τσακίρογλου μιλά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα τη Χρυσούλα Διαβάτη.
Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για το πώς είναι η ηθοποιός.
Νικήτας Τσακίρογλου: «Η ελπίδα δεν φεύγει ποτέ»
«Στο σπίτι είναι η Χρυσούλα. Έχει τα πόδια της, τα πόδια της δεν την κρατάνε. Έχει όμως διαύγεια, αντιλαμβάνεται. Η ελπίδα δεν φεύγει ποτέ. Ελπίζω ότι η επιστήμη, ο Χριστός, η Παναγία -στην οποία πιστεύουμε πάρα πολύ και εγώ και η Χρυσούλα- θα μπορέσει να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και την υγεία μας», δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου.
«Έρχεται και το εγγόνι της τώρα, λέει, το έλεγε το βράδυ η κόρη της, το είπε “επιτέλους”, λέει, “έρχεται”. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα. Η ψυχολογία της μια χαρά είναι, πολύ καλά», ανέφερε στην εκπομπή και η γυναίκα που φροντίζει τη σπουδαία ηθοποιό.
Χρυσούλα Διαβάτη: Ρευματοειδής αρθρίτιδα την ταλαιπωρεί
«Η επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις, αδυνατεί… Ρευματοειδής αρθρίτιδα, αυτή είναι η διάγνωση των γιατρών. Μπήκε στο «Ερρίκος Ντυνάν» τέσσερις φορές, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα και αυτά που της έδωσαν δημιούργησαν άλλες επιπλοκές, είχε πει ο Νικήτας Τσακίρογλου σε πρόσφατη συνέντευξη του.
Τέλος πάντων, δεν φταίνε οι γιατροί. Είναι αυτοάνοσο και είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί. Επηρεάζει τα άκρα και όχι μόνο»
- To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς
- O Γ.Γ. της FIBA Ανδρέας Ζαγκλής για την πιθανή ημερομηνία έναρξης του ΝΒΑ Europe
- Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)
- Τυχαίες μεταλλάξεις μετατρέπουν το σώμα μας σε γενετικό μωσαϊκό
- Θεσσαλονίκη: Πτώση μεγάλου δένδρου στη Χαριλάου – Καταπλάκωσε σταθμευμένα αυτοκίνητα
- Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα
- Ρωσία: Νεκρά τα μέλη του πληρώματος του στρατιωτικού μεταγωγικού που συνετρίβη κοντά στη Μόσχα
- Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Κασσάνδρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις