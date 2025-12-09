magazin
09.12.2025 | 16:29
Γέμισε πορτοκάλια ο Κηφισός – Επεσαν από φορτηγό
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 14:31
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Ελπίζω η επιστήμη, ο Χριστός να βοηθήσουν να ξαναβρούμε την υγεία»
Fizz 09 Δεκεμβρίου 2025 | 16:30

Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Ελπίζω η επιστήμη, ο Χριστός να βοηθήσουν να ξαναβρούμε την υγεία»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Spotlight

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μιλά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα τη Χρυσούλα Διαβάτη.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου για το πώς είναι η ηθοποιός.

Νικήτας Τσακίρογλου: «Η ελπίδα δεν φεύγει ποτέ»

«Στο σπίτι είναι η Χρυσούλα. Έχει τα πόδια της, τα πόδια της δεν την κρατάνε. Έχει όμως διαύγεια, αντιλαμβάνεται. Η ελπίδα δεν φεύγει ποτέ. Ελπίζω ότι η επιστήμη, ο Χριστός, η Παναγία -στην οποία πιστεύουμε πάρα πολύ και εγώ και η Χρυσούλα- θα μπορέσει να μας βοηθήσει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας και την υγεία μας», δήλωσε ο Νικήτας Τσακίρογλου.

«Έρχεται και το εγγόνι της τώρα, λέει, το έλεγε το βράδυ η κόρη της, το είπε “επιτέλους”, λέει, “έρχεται”. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα. Η ψυχολογία της μια χαρά είναι, πολύ καλά», ανέφερε στην εκπομπή και η γυναίκα που φροντίζει τη σπουδαία ηθοποιό.

Χρυσούλα Διαβάτη: Ρευματοειδής αρθρίτιδα την ταλαιπωρεί

«Η επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις, αδυνατεί… Ρευματοειδής αρθρίτιδα, αυτή είναι η διάγνωση των γιατρών. Μπήκε στο «Ερρίκος Ντυνάν» τέσσερις φορές, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα και αυτά που της έδωσαν δημιούργησαν άλλες επιπλοκές, είχε πει ο Νικήτας Τσακίρογλου σε πρόσφατη συνέντευξη του.

Τέλος πάντων, δεν φταίνε οι γιατροί. Είναι αυτοάνοσο και είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί. Επηρεάζει τα άκρα και όχι μόνο»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

