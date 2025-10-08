Νικήτας Τσακίρογλου για Χρυσούλα Διαβάτη: «Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου, ο οποίος είναι παντρεμένος με τη Χρυσούλα Διαβάτη, από το 1961, στέκεται στο πλευρό της συζύγου του στη δύσκολη περιπέτεια που αντιμετωπίζει με την υγεία της.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την κατάσταση της ηθοποιού.

Νικήτας Τσακίρογλου: «Έχουμε μια γυναίκα που τη φροντίζει»

«Καλά είμαι, φορτωμένος και προβληματισμένος πολύ λόγω της Χρυσούλας σε αυτό που της συνέβη ανέλπιστα και θέλω να πιστεύω πως με τη βοήθεια του Θεού, την πίστη και την παράκληση που του κάνουμε να μπορέσει να ξαναβρεθεί στον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Η Χρυσούλα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Έχουμε μια γυναίκα που τη φροντίζει. Μου λείπει η καθημερινότητα, αλλά δεν γκρινιάζω, προσαρμόζομαι. Ο ηθοποιός είναι κι ένα προσαρμοστικό ον», είπε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρoγλου.

Χρυσούλα Διαβάτη: Από ποια ασθένεια πάσχει

Στη συνέχεια, ο Νικήτας Τσακίρογλου εξήγησε πώς συνέβη το αυτοάνοσο (ρευματοειδή αρθρίτιδα) στη Χρυσούλα Διαβάτη:

Αυτά δε σε ρωτάνε, κάποια στιγμή ανέλπιστα και απότομα συνέβη αυτό.

Η Χρυσούλα δεν είναι κάτι ώστε να προετοιμάσει την κατάσταση. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη βοηθήσουν, μπήκε τρεις φορές στο νοσοκομείο.

Φαίνεται η επιστήμη σε αυτά τα θέματα δεν μπορεί να βοηθήσει. Πάνω από 60 χρόνια είμαστε παντρεμένοι. Ο γάμος μας δεν πέρασε κρίση γιατί είχαμε μια κατανόηση και σεβόμασταν ο ένας τον άλλον».