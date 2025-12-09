newspaper
09.12.2025 | 12:00
Προειδοποίηση του ΕΟΦ για βρεφικό γάλα
Κατατέθηκαν με καθυστέρηση ετών οι τροπολογίες για μέτρα στήριξης των πληγέντων σε Μάνδρα και Μάτι
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Δεκεμβρίου 2025 | 11:10

Κατατέθηκαν με καθυστέρηση ετών οι τροπολογίες για μέτρα στήριξης των πληγέντων σε Μάνδρα και Μάτι

Θωράκιση των αποζημιώσεων, διαγραφή χρεών σε εφορία και Ταμεία περιλαμβάνει ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή

Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Spotlight

Σε παρέμβαση προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους από δύο τραγωδίες που σημάδεψαν τη χώρα: Την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 και την πλημμύρα στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017.

Με τις τροπολογίες που κατέθεσε αργά χτες το βράδυ στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις «κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές προς το Δημόσιο» ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, το κράτος βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα ετών και προχωρά σε συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης, ανακούφισης και θεσμικής προστασίας των πληγέντων.

Τι προβλέπουν

Οι ρυθμίσεις προβλέπουν:

• Πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.

• Θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, καθώς και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Εγκαυματιών. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές, καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη.

• Καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης για οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοίκηση ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται πλήρως.

• Πλήρη υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα και προστασία που ισχύει και για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Το νομοσχέδιο και οι εν λόγω ρυθμίσεις θα ψηφιστούν σήμερα από τη Βουλή.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο

Πληθωρισμός: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο

Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα

Πρόσκληση σε περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα μας, απηύθυνε ο κ. Χατζηδάκης, θριαμβολογώντας (ξανά) για τις ενεργειακές συμφωνίες και αναφέροντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής

Σύνταξη
Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών
Κίνδυνοι εν όψει 09.12.25

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών

Το δημόσιο χρέος δεν βρίσκεται μόνο σε χέρια τραπεζών. Τα ομόλογα που κρατούν κερδοσκοπικά hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία έχει αυξηθεί. Μαζί με την αδιαφάνεια, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
Ενοίκια: Σενάρια για κατώτατο όριο μισθώματος μετά τα «λαβράκια» της ΑΑΔΕ
Στεγαστική κρίση 09.12.25

Ενοίκια: Σενάρια για κατώτατο όριο μισθώματος μετά τα «λαβράκια» της ΑΑΔΕ

Αντί να εξεταστεί το αίτημα των ενοικιαστών για πλαφόν στα ενοίκια, διακινούνται σενάρια για επιβολή κατώτατου ορίου μισθώματος. Ανησυχίες για νέες αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία
Creditreform 08.12.25

Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία

Οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης υπολογίζει πως οι πτωχεύσεις στη Γερμανία το 2025 με αναμενόμενο χρέος 57 δισ. θα πλησιάσουν το «μαύρο ρεκόρ» του 2014 όταν και έκλεισαν 24.100 επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
Champions League 09.12.25

«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)

Ποια είναι η κατάσταση έξω από την «Astana Arena» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Καϊράτ - Ολυμπιακός - Στους -19 η θερμοκρασία, βγάζουν χιόνι οι εκσκαφείς...

Σύνταξη
Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία
Σφοδρά πυρά 09.12.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει τους αγρότες απέναντι στην κοινωνία, προσπαθεί να χτίσει την στρατηγική της έντασης, και αυτή είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης - Επανέλαβε ότι «πρέπει να υπάρξει μια συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων χωρίς αποκλεισμούς στη βάση ενός προγράμματος»

Σύνταξη
Ο σιωπηλός» γενετικός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν
Σύσταση για εξετάσεις 09.12.25

Ο σιωπηλός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη μελέτη ερευνητών της Κλινικής Mayo με Ελληνα επικεφαλής δείχνει ότι σχεδόν το 90% των ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία παραμένουν αδιάγνωστοι –  η γενετική ανάλυση για τη διαταραχή πρέπει να μετατραπεί σε ρουτίνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα

Πρόσκληση σε περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα μας, απηύθυνε ο κ. Χατζηδάκης, θριαμβολογώντας (ξανά) για τις ενεργειακές συμφωνίες και αναφέροντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής

Σύνταξη
Πώς θα παίξει η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τα πλάνα του Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα
Champions League 09.12.25

Πώς θα παίξει η Καϊράτ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τα πλάνα του Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα

Οι επιλογές του Ραφαέλ Ουραζμπαχτίν για την ενδεκάδα της Καϊράτ, κόντρα στον Ολυμπιακό (9/12, 17;30) μοιάζουν… κλειδωμένες, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Ευρώπη: Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων – Γιατί δεν κλείνει το χάσμα
Μειονότητα οι γυναίκες 09.12.25

Άνισο το παιχνίδι μεταξύ των δύο φύλων - Τι εμποδίζει την Ευρώπη να καλύψει το χάσμα

Το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι ακόμη υπαρκτό στην Ευρώπη. Οι γυναίκες αποτελούν γενικά μειονότητα στα κοινοβούλια, στις μεγαλύτερες εταιρείες και σε κοινωνικούς θεσμούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν
Κόσμος 09.12.25

Επίθεση των Ταλιμπάν σκοτώνει έξι Πακιστανούς στρατιώτες – Δοκιμάζεται η εύθραυστη εκεχειρία με το Αφγανιστάν

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν ξέσπασαν τον Οκτώβριο, όταν μια εβδομάδα επιθέσεων και βομβαρδισμών προκάλεσε τον θάνατο περίπου 70 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων.

Σύνταξη
Κάλεσμα συμμετοχής της ΚΕΔΕ στη συγκέντρωση της 16ης Δεκεμβρίου
Αυτοδιοίκηση 09.12.25

Κάλεσμα συμμετοχής της ΚΕΔΕ στη συγκέντρωση της 16ης Δεκεμβρίου

Η ΚΕΔΕ διεκδικεί-όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, να γίνει πράξη η μεταρρύθμιση στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, που θα στηρίζεται στην συνταγματική πρόβλεψη για Δήμους με διοικητική-οικονομική αυτοτέλεια.

Σύνταξη
Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό
Ελλάδα 09.12.25

Απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού μετά το εργατικό δυστύχημα με έναν νεκρό

Σε 48χωρη απεργία από σήμερα έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού στο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου με έναν 26χρονο εργάτη νεκρό

Σύνταξη
Γιάννης Λάλας: Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών – Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του
Συμβόλαια θανάτου 09.12.25

Εξαρθρώθηκε ομάδα εκτελεστών - Είχαν κάνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Γιάννη Λάλα

Ο Γιάννης Λάλας δολοφονήθηκε πριν από λίγους μήνες στην Αράχοβα - Οι αρχές εξάρθρωσαν ομάδα εκτελεστών που είχαν συμμετάσχει σε αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του

Σύνταξη
Μεγάλο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Μεγάλο σκάνδαλο στο τουρκικό ποδόσφαιρο: Προφυλακίστηκαν 20 ύποπτοι για παράνομο στοιχηματισμό, ανάμεσά τους και παίκτες

Η τουρκική δικαιοσύνη συνεχίζει να ερευνά το μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο, παίρνοντας αποφάσεις για προφυλάκιση ακόμα και πρωτοκλασάτων ποδοσφαιριστών.

Σύνταξη
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»
Undercover 09.12.25

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποκάλυψε γιατί κυκλοφορεί συνεχώς με κρυμμένο το πρόσωπό του – «Εξαφανίσου όσο περισσότερο μπορείς»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποφάσισε να δώσει απάντηση σε ένα ερώτημα που απασχολούσε πολλούς θαυμαστές του: γιατί κρύβει τόσο συχνά το πρόσωπό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χολαργός: Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο – «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
Χολαργός 09.12.25

Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»

«Ναι το παραδέχομαι. Έχουμε ποινικό μητρώο, αλλά ποτέ δεν έχουμε πειράξει άνθρωπο χωρίς να μας πειράξει» - Η κυνική ομολογία του νεαρού που μαχαίρωσε τον 14χρονο στο Χολαργό

Σύνταξη
Κυβέρνηση σε πανικό
Editorial 09.12.25

Κυβέρνηση σε πανικό

Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι με την καταστολή θα κάμψει τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς είναι μάλλον γελασμένη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 2-0: Ήττα στο Καζακστάν και… αναμονή για την πρόκριση (vids)
Youth League 09.12.25

Καϊράτ Αλμάτι Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 2-0: Ήττα στο Καζακστάν και… αναμονή για την πρόκριση (vids)

Ο Ολυμπιακός Κ19 δεν τα κατάφερε στην Αστάνα, ηττήθηκε με 2-0 από την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League και περιμένει τη διεξαγωγή των υπόλοιπων αναμετρήσεων για να μάθει αν θα βρεθει στα νοκ-άουτ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι για «γη και ύδωρ» – Με αντιπρόταση απαντά το Κίεβο στις ΗΠΑ
Ουκρανία 09.12.25

Το τηλεφώνημα στον Ζελένσκι για «γη και ύδωρ» - Καθυστερήσεις από Κίεβο που στέλνει αντιπρόταση στο σχέδιο εκεχειρίας

Ο κλοιός σφίγγει γύρω από την Ουκρανία που επιχειρεί να καθυστερήσει τις διαπραγματεύσεις προκειμένου η άρνησή της να παραχωρήσει εδάφη να μην εκληφθεί ως απόρριψη της πρότασης Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
