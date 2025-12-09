Κατατέθηκαν με καθυστέρηση ετών οι τροπολογίες για μέτρα στήριξης των πληγέντων σε Μάνδρα και Μάτι
Θωράκιση των αποζημιώσεων, διαγραφή χρεών σε εφορία και Ταμεία περιλαμβάνει ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή
Σε παρέμβαση προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους από δύο τραγωδίες που σημάδεψαν τη χώρα: Την πυρκαγιά στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018 και την πλημμύρα στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017.
Με τις τροπολογίες που κατέθεσε αργά χτες το βράδυ στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις «κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές προς το Δημόσιο» ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, το κράτος βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα ετών και προχωρά σε συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης, ανακούφισης και θεσμικής προστασίας των πληγέντων.
Τι προβλέπουν
Οι ρυθμίσεις προβλέπουν:
• Πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες.
• Θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, καθώς και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Εγκαυματιών. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές, δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές, καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη.
• Καθολική και αυτοδίκαιη διαγραφή οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης για οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοίκηση ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται πλήρως.
• Πλήρη υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν, εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων.
Με τις ρυθμίσεις αυτές, οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα και προστασία που ισχύει και για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Το νομοσχέδιο και οι εν λόγω ρυθμίσεις θα ψηφιστούν σήμερα από τη Βουλή.
