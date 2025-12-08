H Eμμανουέλα Κατζουράκη χάλκινη στο Παγκόσμιο Κύπελλο σκοποβολής
Η Εμμανουέλα Κατζουράκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο σκητ στον τελευταίο μεγάλο αγώνα της χρονιάς.
Η Κατζουράκη προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την δεύτερη καλύτερη επίδοση και εκεί επιβεβαίωσε ότι ανήκει στην παγκόσμια ελίτ της σκοποβολής.
Στη διαδικασία του τελικού η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης ξεκίνησε άψογα, στη συνέχεια παρά τις όποιες άστοχες βολές κρατήθηκε στον αγώνα. Απέφυγε τη ζώνη αποκλεισμού, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, και να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.
Η Εμμανουέλα Κατζουράκη πέτυχε 28 πιάτα για να βρεθεί στην τρίτη θέση της κατάταξης και να κάνει δικό της το χάλκινο μετάλλιο. Περισσότερα πιάτα έσπασε μόνο η παγκόσμια πρωταθλήτρια της Μαλακάσας, Σαμάνθα Σάιμοντον (ΗΠΑ), η οποία αυτή την φορά έμεινε δεύτερη με 34 και η μεγάλη νικήτρια του τελικού, Γίτινγκ Τζιανγκ (Κίνα), που δεν είχε ούτε μία άστοχη βολή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους Τελικούς Παγκοσμίων Κυπέλλων, συμμετέχουν μετά από πρόσκληση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αγωνιστικής Σκοποβολής (ISSF), οι κορυφαίοι και οι κορυφαίες της χρονιάς.
