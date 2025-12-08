Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Ο «πυρετός του Ozempic» εκτοξεύει την αισθητική ιατρική
Υγεία 08 Δεκεμβρίου 2025

Ο «πυρετός του Ozempic» εκτοξεύει την αισθητική ιατρική

Η ταχεία απώλεια βάρους από τα φάρμακα GLP-1 δημιουργεί νέο τύπο ασθενούς, νέα αισθητικά προβλήματα και μια βιομηχανία που ζει ήδη τη μεγαλύτερη έκρηξη της ιστορίας της.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τα φάρμακα GLP-1 όπως τα Ozempic, Wegovy και Mounjaro, αρχικά σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, έχουν εξελιχθεί σε ένα κοινωνικό φαινόμενο που αλλάζει ριζικά την αισθητική ιατρική. Η αυξανόμενη χρήση τους δημιουργεί μια νέα κατηγορία ασθενών που, μετά την ταχεία απώλεια βάρους, αναζητούν λύσεις για τις αισθητικές επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η παγκόσμια αγορά αισθητικών θεραπειών που σχετίζονται με GLP-1 θα εκτοξευθεί από τα 608 εκατ. ευρώ το 2024 στα 1,737 δισ. ευρώ το 2029.

Στον ευρωπαϊκό νότο, όπου 14%–17% των ενηλίκων ζουν με παχυσαρκία, οι γιατροί αναφέρουν ότι οι ασθενείς χάνουν κιλά πιο γρήγορα από ποτέ. «Πριν οι άνθρωποι έκαναν δίαιτα. Τώρα έχουν στη διάθεσή τους μια γρήγορη και σχετικά εύκολη λύση», σημειώνουν οι ειδικοί των φαρμακευτικών.

Η ταχεία μείωση βάρους, ωστόσο, προκαλεί χαλάρωση, απώλεια όγκου και αλλαγή στη μορφολογία του σώματος.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για «τσουνάμι» που έχει ήδη φτάσει στα ιατρεία. Εμφανίζεται ένας ασθενής που μέχρι σήμερα δεν θα απευθυνόταν ποτέ σε ειδικό αισθητικής.

Πλέον όμως αναζητά τρόπους να διορθώσει τα ορατά σημάδια της γρήγορης αδυνατίσματος — κυρίως στο πρόσωπο, όπου η απώλεια λίπους επιταχύνει τη γήρανση, δημιουργώντας τη λεγόμενη «Ozempic face».

Φουλ για… λίφτινγκ

Οι πιο δημοφιλείς θεραπείες είναι η βιοδιέγερση, η οποία ενεργοποιεί τους ινοβλάστες για την αναγέννηση των ιστών, καθώς και τα ενέσιμα υαλουρονικού οξέος. Σε περιπτώσεις έντονης χαλάρωσης σώματος εφαρμόζονται πιο επεμβατικές λύσεις όπως κοιλιοπλαστική ή cruroplasty.
Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρχεται από γυναίκες άνω των 40 ετών, αν και παρατηρείται αύξηση και στους άνδρες — η συμμετοχή τους στον χώρο της αισθητικής έχει ήδη αυξηθεί κατά 30%.

|Οι κλινικές προσαρμόζονται γρήγορα στο νέο τοπίο, επεκτείνοντας τις υπηρεσίες τους με διατροφολόγους, προγράμματα ελέγχου βάρους και δυνατότητα συνταγογράφησης των φαρμάκων. Μεγάλοι όμιλοι έχουν ήδη αναπτύξει τμήματα αισθητικής ιατρικής, ενσωματώνοντας μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει απώλεια βάρους και αισθητική φροντίδα.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν πρόκειται για μια προσωρινή μόδα αλλά για μια θεμελιώδη μεταμόρφωση του κλάδου. Η παχυσαρκία κοστίζει 90-130 δισ. ευρώ κατά μέσο όρο σε κάθε μέλος της Ε.Ε. χώρα, ενώ η απώλεια 20%–25% του σωματικού βάρους θα μπορούσε να εξοικονομήσει δεκάδες δισεκατομμύρια σε ιατρικές δαπάνες έως το 2030.

Η μείωση βάρους συνδέεται με λιγότερη εμφάνιση άνω των 200 ασθενειών, από διαβήτη και καρδιακά προβλήματα μέχρι όγκους και μυοσκελετικές παθήσεις.

Η πρόκληση για το μέλλον είναι διπλή: να διαχειριστεί η ιατρική κοινότητα τις αισθητικές επιπτώσεις των GLP-1 χωρίς να υπονομεύει τη συνολική υγεία των ασθενών και να χτιστεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στη νέα πραγματικότητα, η οποία δείχνει πως ήρθε για να μείνει.

