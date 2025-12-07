Αν προγραμματίζετε να περάσετε τις χριστουγεννιάτικες διακοπές χωρίς τον σκύλο σας οφείλετε να γνωρίζετε κάποια μυστικά, που φανερώνουν ότι το ξενοδοχείο όπου θα τον αφήσετε, είναι… πρώτης κατηγορίας.

Το σημαντικότερο όλων είναι «στην επιχείρηση όπου θα μείνει ο σκύλος πρέπει να αντιμετωπίζεται με αγάπη, σεβασμό και ενσυναίσθηση, για να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ προσωπικού και σκύλου», τονίζει ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Φώτης Μελάς.

Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε με ποια κριτήρια θα επιλέξετε το κατάλληλο ξενοδοχείο ή τη σωστή πανσιόν, επισημαίνει ο κ. Μελάς, και πώς θα κάνετε τη διαμονή του σκύλου σας όσο πιο ομαλή γίνεται.

Η εμπειρία και οι γνώσεις του προσωπικού κάνουν τη διαφορά

Προτού αφήσετε τον σκύλο σας στο ξενοδοχείο ή στην πανσιόν, επισκεφτείτε τον χώρο και ρωτήστε για την κατάρτιση, την εμπειρία και τις γνώσεις του προσωπικού της επιχείρησης. Είναι καλό, επισημαίνει ο κ. Μελάς, στο προσωπικό να ανήκει ένας κτηνίατρος, εκπαιδευτής, groomer, ή εργαζόμενος με κάποια εξειδίκευση στον χώρο των σκύλων.

Πρωτίστης σημασίας ο ασφαλής χώρος όπου θα διαμείνει ο σκύλος σας

Για την ασφάλεια του σκύλου σας, υπογραμμίζει ο κ. Μελάς, οφείλετε να δείτε τους χώρους όπου βρίσκονται οι σκύλοι, προκειμένου να διαπιστώσετε εάν είναι σωστά ασφαλισμένοι και προστατευμένοι από οποιοδήποτε εξωτερικό ερέθισμα.

Ενημερώνετε το προσωπικό για οτιδήποτε χρειάζεται να μάθει, που αφορά στον σκύλο σας, ώστε να έχει ομαλή διαμονή

Επίσης, μπορείτε να ρωτήσετε πώς γίνεται η επίβλεψη των σκύλων. Δηλαδή αν γίνεται με ανθρώπους, κάμερες και κάθε πότε επιβλέπονται. Είναι πολύ σημαντικό να μάθετε, πώς η επιχείρηση αντιμετωπίζει τους σκύλους που έχουν κροτοφοβία – ειδικά το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Ο χώρος διαμονής, οι συνθήκες διαβίωσης και η άσκηση του σκύλου

Αφού βεβαιωθείτε για την ασφάλεια του χώρου, συνεχίζει ο κ. Μελάς, δείτε το μέρος όπου θα κοιμάται ο σκύλος, αλλά και εάν είναι ευρύχωρο -καθώς θα βρίσκεται εκεί, κατά τη διάρκεια της μέρας.

Μην ξεχάσετε να ρωτήσετε για τη θέρμανση, και τις ώρες που μένουν οι σκύλοι στον εσωτερικό χώρο. Αλλά και πόσες ώρες και φορές προαυλίζονται καθημερινά και αν προαυλίζονται με άλλους σκύλους. Το τελευταίο είναι απαραίτητο ειδικά για την περίπτωση, που ο σκύλος φοβάται, αντιδρά ή είναι επιθετικός απέναντι σε άλλους σκύλους.

Στη συνέχεια, συμβουλεύει ο κ. Μελάς, επισκεφτείτε τον χώρο που προαυλίζονται οι σκύλοι και μάθετε το είδος της άσκησης.

Εκτός της άσκησης εντός της επιχείρησης, ο σκύλος χρειάζεται να βγαίνει καθημερινά βόλτα και έξω από τον συγκεκριμένο χώρο. Όπως, θα πήγαινε με τους κηδεμόνες του. Οπότε, είναι σημαντικό να ρωτήσετε αν οι σκύλοι βγαίνουν βόλτα, πού τους πηγαίνουν, πόσες φορές τη μέρα και για πόση ώρα.

Πώς ενεργούν σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής περίθαλψης

«Ζητήστε να μάθετε τι κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση τραυματισμού κάποιου σκύλου. Καλό είναι, να ρωτήσετε που είναι ο κοντινότερος κτηνίατρος και ποιο είναι το σχέδιο της επιχείρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», υπογραμμίζει ο κ. Μελάς.

Δίνετε κάθε πληροφορία στο προσωπικό για ό,τι αφορά στον σκύλο σας

Δίνετε σαφείς πληροφορίες για τον σκύλο σας, συμβουλεύει ο κ. Μελάς, και τι πρέπει να προσέξουν. Μπορεί να είναι κάποια ιδιαιτερότητα που αφορά στην υγεία του, στο φαγητό, στις σχέσεις του με τους ανθρώπους και τους σκύλους, στον ύπνο, στο άγχος αποχωρισμού.

Γενικότερα, ενημερώνετε το προσωπικό για οτιδήποτε χρειάζεται να μάθει, που αφορά στον σκύλο σας, ώστε να έχει ομαλή διαμονή.

Η πρώτη γνωριμία των σκύλων είναι καθοριστική για τη μετέπειτα σχέση τους

Ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζονται οι άγνωστοι σκύλοι μεταξύ τους, επισημαίνει ο κ. Μελάς, παίζει σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα σχέση τους.

Χρειάζεται, λοιπόν, να μάθετε πώς το προσωπικό φέρνει σε επαφή άγνωστους σκύλους οι οποίοι μοιράζονται κοινούς χώρους, προκειμένου να έχουν καλές σχέσεις και να είναι όλοι ασφαλείς.

Επίσκεψη με τον σκύλο σας στο ξενοδοχείο ή την πανσιόν

Οι σκύλοι που φιλοξενούνται για πρώτη φορά, σύμφωνα με τον κ. Μελά, ή φιλοξενούνται σε καινούριο περιβάλλον, καλό είναι η πρώτη γνωριμία με τον χώρο να γίνει μία μέρα πριν τη διαμονή τους.

Έτσι, ο σκύλος θα έχει τη δυνατότητα να μυρίσει και να γνωρίσει τον χώρο, αλλά και το προσωπικό, ώστε να νιώσει οικεία και όταν θα πάει να μείνει, δεν θα αγχωθεί.

Η μέρα του αποχωρισμού

Τη μέρα που θα αφήσετε τον σκύλο σας για φιλοξενία, λέει ο κ. Μελάς, καλό είναι να έχει εκτονώσει την ενέργειά του. Αυτό θα τον βοηθήσει να είναι πιο ήρεμος τη μέρα που θα αλλάξει περιβάλλον και προσωρινά κηδεμόνες.

● Ο κύριος Φώτης Μελάς είναι πτυχιούχος εκπαιδευτής σκύλων στη βασική εκπαίδευση και στον συμπεριφορισμό.

Έχει αποφοιτήσει από τη σχολή εκπαιδευτών σκύλων Happy Dogs Education Center for Dog Trainers. Εκείνο το διάστημα εργαζόταν και στο δημοτικό καταφύγιο σκύλων Ραφήνας, απ’ όπου υιοθέτησε και τον δεύτερο σκύλο του.

Όταν αποφοίτησε από τη σχολή, ξεκίνησε να ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων.

Έχει παρακολουθήσει διεθνή σεμινάρια με θέματα τη μάθηση, τη μνήμη, το στρες, τις αισθήσεις, τα συναισθήματα, το παιχνίδι, τη διέγερση και την επιθετικότητα των σκύλων.

Εκπαιδεύει σκύλους για τη μάθηση των παραγγελμάτων της βασικής υπακοής και για τη μάθηση νέων ηθικών συμπεριφορών.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί βασίζονται στα φυσικά κίνητρα που έχουν οι σκύλοι για τη μάθηση, σε θετικές ενισχύσεις, ανταμοιβές και όρια.