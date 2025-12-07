Στη σύλληψη ενός 35χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. χθες, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, το μεσημέρι σε περιοχή του Κιλκίς, για… λάδι αμφιβόλου ποιότητας μετά από σχετικό έλεγχο.

Πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκε να οδηγεί ΙΧ και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πλαστικά δοχεία φέροντας την ένδειξη «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», που περιείχαν συνολικά 300 λίτρα λαδιού, άγνωστης προελεύσεως και ποιότητας. Επίσης κατασχέθηκε και το παραπάνω όχημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

