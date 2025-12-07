Κιλκίς: Τον έπιασαν να μεταφέρει λάδι αμφιβόλου ποιότητας – Άγγιζε τα 300 λίτρα η ποσότητα
Πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πλαστικά δοχεία φέροντας την ένδειξη «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», που περιείχαν συνολικά 300 λίτρα λαδιού, άγνωστης προελεύσεως και ποιότητας
- Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη
- Αυτοί είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί για τα Χριστούγεννα
- Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ
Στη σύλληψη ενός 35χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. χθες, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, το μεσημέρι σε περιοχή του Κιλκίς, για… λάδι αμφιβόλου ποιότητας μετά από σχετικό έλεγχο.
Πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκε να οδηγεί ΙΧ και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πλαστικά δοχεία φέροντας την ένδειξη «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», που περιείχαν συνολικά 300 λίτρα λαδιού, άγνωστης προελεύσεως και ποιότητας. Επίσης κατασχέθηκε και το παραπάνω όχημα.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:
«Συνελήφθη χθες (6 Δεκεμβρίου 2025) το μεσημέρι σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Κιλκίς, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πλαστικά δοχεία φέροντας την ένδειξη «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», που περιείχαν συνολικά 300 λίτρα λαδιού, άγνωστης προελεύσεως και ποιότητας.
Επίσης κατασχέθηκε και το παραπάνω όχημα. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς».
- Διάρρηξη στο Δημαρχείο Σαρωνικού – Ταυτοποιήθηκε 39χρονος δράστης
- Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
- Παναθηναϊκός – Πανιώνιος 110-66: Εύκολη νίκη των «πράσινων» με εμφάνιση-ρεκόρ του Ρογκαβόπουλου (vid)
- Κακοκαιρία Byron: Αποκαταστάθηκε η γραμμή των τρένων στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι – Λάρισα
- Δημογραφικό: Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών – Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%
- Τέλος το κρυφτό: Τζίτζι Χαντίντ και Μπράντλεϊ Κούπερ στην πρώτη τους κοινή συνέντευξη
- Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια
- Λάντο Νόρις: «Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει, νόμιζα πως δεν θα κλάψω» (vid+pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις