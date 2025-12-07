newspaper
07.12.2025 | 11:31
Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 17 μετανάστες στην Κρήτη
07.12.2025 | 12:07
Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
Κιλκίς: Τον έπιασαν να μεταφέρει λάδι αμφιβόλου ποιότητας – Άγγιζε τα 300 λίτρα η ποσότητα
Ελλάδα 07 Δεκεμβρίου 2025 | 16:34

Κιλκίς: Τον έπιασαν να μεταφέρει λάδι αμφιβόλου ποιότητας – Άγγιζε τα 300 λίτρα η ποσότητα

Πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πλαστικά δοχεία φέροντας την ένδειξη «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», που περιείχαν συνολικά 300 λίτρα λαδιού, άγνωστης προελεύσεως και ποιότητας

Στη σύλληψη ενός 35χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. χθες, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, το μεσημέρι σε περιοχή του Κιλκίς, για… λάδι αμφιβόλου ποιότητας μετά από σχετικό έλεγχο.

Πιο συγκεκριμένα εντοπίστηκε να οδηγεί ΙΧ και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πλαστικά δοχεία φέροντας την ένδειξη «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», που περιείχαν συνολικά 300 λίτρα λαδιού, άγνωστης προελεύσεως και ποιότητας. Επίσης κατασχέθηκε και το παραπάνω όχημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Στιγμιότυπο από τα κατασχεθέντα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Συνελήφθη χθες (6 Δεκεμβρίου 2025) το μεσημέρι σε περιοχή του Κιλκίς, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Κιλκίς, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πλαστικά δοχεία φέροντας την ένδειξη «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», που περιείχαν συνολικά 300 λίτρα λαδιού, άγνωστης προελεύσεως και ποιότητας.

Επίσης κατασχέθηκε και το παραπάνω όχημα. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς».

Τουρισμός
Τουρισμός: Η νέα… γεωγραφία στη χώρα – Πού κατευθύνονται επενδύσεις άνω του μισού δισ. ευρώ

Τουρισμός: Η νέα… γεωγραφία στη χώρα – Πού κατευθύνονται επενδύσεις άνω του μισού δισ. ευρώ

World
Μακρόν: Η ΕΕ μπορεί να επιβάλει δασμούς στην Κίνα λόγω του εμπορικού πλεονάσματος

Μακρόν: Η ΕΕ μπορεί να επιβάλει δασμούς στην Κίνα λόγω του εμπορικού πλεονάσματος

Δημογραφικό: Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών – Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%
2004-2024 07.12.25

Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών - Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού εξαιρετικό ενδιαφέρον, για την πορεία που έχει πάρει το δημογραφικό, αποκτά η εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων αλλοδαπών στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του
Πέρασε εγκεφαλικό 07.12.25

Εξιτήριο για τον κτηνοτρόφο που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του

Ο κτηνοτρόφος νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών - Λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει με δάκρυα στα μάτια 450 καθαρόαιμα πρόβατα, κάτι που του προκάλεσε τεράστια θλίψη και κατέρρευσε

Σύνταξη
Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 16χρονος που έβγαλε μαχαίρι σε 12χρονα κορίτσια για τους κλέψει το κινητό
Στο Νέο Ηράκλειο 07.12.25

Δεκαεξάχρονος έβγαλε μαχαίρι σε 12χρονα κορίτσια για τους κλέψει το κινητό - Συνελήφθη σε κοντινή απόσταση

Ο ανήλικος δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από την περιοχή, καθώς οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε κοντινή απόσταση στο Νέο Ηράκλειο και του πέρασαν χειροπέδες

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Πώς έμαθε για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη – Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση
«Νιώθω προδοσία» 07.12.25

Πώς έμαθε ο Πάνος Ρούτσι για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη - Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, Πάνος Ρούτσι μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, για την απεργία πείνας που έκανε και για τη στήριξη που δέχθηκε από τον κόσμο

Σύνταξη
Κρήτη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 17 μετανάστες
Ακυβέρνητη λέμβος 07.12.25

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 17 μετανάστες στην Κρήτη

Η λέμβος έπλεε ακυβέρνητη νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη - Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι μετανάστες είχαν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα, από κακουχίες και ασιτία

Σύνταξη
Φάληρο: Δεύτερο αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες την Κυριακή – Πρόλαβε να απομακρυνθεί ο οδηγός
Καταστράφηκε το όχημα 07.12.25

Δεύτερο αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο Φάληρο την Κυριακή - Πρόλαβε να απομακρυνθεί ο οδηγός

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονταν στο Φάληρο λόγω φωτιάς από τροχαίο που είχε σημειωθεί νωρίτερα κοντά στη γέφυρα και έτσι επενέβησαν άμεσα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Ακρίβεια 07.12.25

Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Καταναλωτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπορεί να κοστίσει ως 20% παραπάνω από πέρυσι. Ποιες οδηγίες δίνουν στους καταναλωτές για να συγκρατήσουν τα κόστη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό: Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών – Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%
2004-2024 07.12.25

Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών - Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού εξαιρετικό ενδιαφέρον, για την πορεία που έχει πάρει το δημογραφικό, αποκτά η εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων αλλοδαπών στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια
Μύθος 07.12.25

Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια

Σκωπτικός, αστείος, εραστής του χρώματος και του ανελέητου καλοκαιριού, ο θρυλικός Βρετανός ντοκιμαντερίστας φωτογράφος Μάρτιν Παρ απαθανάτισε τη Βρετανία με χιούμορ που δαγκώνει

Σύνταξη
Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί
On Field 07.12.25

Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί

Ο Καταλανός προπονητής της Σίτι, έστειλε μήνυμα στον 22χρονο χαφ της ομάδας του, μετά την εντυπωσιακή σέντρα στον Φόντεν, στο τρίτο γκολ των «πολιτών» εναντίον της Σάντερλαντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
«Αυστηρά μέτρα» 07.12.25

Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα - Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Kaspersky: Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας – Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας
Kaspersky 07.12.25

Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας - Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας

Η έρευνα της Kaspersky, που κάλυψε πάνω από 20 χώρες σε Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Λατινική και Κεντρική Αμερική και Μέση Ανατολή, υπογραμμίζει πώς η ασφάλεια μετατρέπεται σε mainstream δεξιότητα καθημερινής ζωής

Σύνταξη
Φλόριντα: Φρικτή δολοφονία 14χρονης – Ανήλικοι την παρέσυραν στο δάσος, την πυροβόλησαν και την έκαψαν
Σοκ 07.12.25

Φρικτή δολοφονία 14χρονης - Ανήλικοι την παρέσυραν στο δάσος, την πυροβόλησαν και την έκαψαν

«Εδώ είναι που η υπόθεση γίνεται πραγματικά τρομακτική. Δεν αρκεί που σκοτώνεις μια 14χρονη, κι εσύ είσαι 14, 16 ετών, της ρίχνεις πολλές φορές, και στη συνέχεια προσπαθείς να εξαφανίσεις το σώμα της»

Σύνταξη
Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ
Νέα δυναμική 07.12.25

Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ

Μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο, ο Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας, η Λήμνος και η Πάργα συγκεντρώνουν επενδυτικό ενδιαφέρον που συνολικά ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη

LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Βαλένθια – Σεβίλλη για τη 15η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ο έρωτας των Ρώσων με την Adidas κρατάει εδώ και χρόνια – Από την Σοβιετική Ένωση στον καπιταλισμό της Δύσης
Tri Poloski 07.12.25

Ο έρωτας των Ρώσων με την Adidas κρατάει εδώ και χρόνια – Από την Σοβιετική Ένωση στον καπιταλισμό της Δύσης

Αδιαμφισβήτητα, οι Ρώσοι αγαπούν τις τρεις ρίγες της Adidas και, αυτή η «ερωτική ιστορία» έχεις τις ρίζες της στο μακρινό 1980, όταν η μάρκα προμήθευσε τις στολές της Ολυμπιακής ομάδας της ΕΣΣΔ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)
Grand Prix Άμπου Ντάμπι, 07.12.25

Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)

Ο Λάντο Νόρις είναι ο Πρωταθλητής για το 2025 στη Formula 1, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο νικητής του Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι, μία νίκη, ωστόσο, που δεν ήταν ικανή να του δώσει τον τίτλο.

Σύνταξη
Ενόχληση Φάμελλου για το πρωτοσέλιδο της Αυγής για τον Τσίπρα και παραίτηση του διευθυντή
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

Ενόχληση Φάμελλου για το πρωτοσέλιδο της Αυγής για τον Τσίπρα και παραίτηση του διευθυντή

Ο Φάμελλος μαζεύει το πρωτοσέλιδο και τη… ρήξη με Τσίπρα, παραίτηση Σουρμελίδη από την διεύθυνση της Αυγής και νεύρα στην Κουμουνδούρου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 07.12.25

Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις

Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Το ύψος τους υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

LIVE: Αστέρας – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – Λεβαδειακός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης

«Το θέμα για τον Τσίπρα, δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων» είναι το ηχηρό μήνυμα της Αμαλίας απέναντι στις συνεχιζόμενες αντιδράσεις σε επίπεδο «κουτσομπολιού και μίζερης διεκδίκησης θέσεων» για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο Παλλάς.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ατύχημα σοκ στη Formula E, με μονοθέσιο να διαλύεται στον αέρα! (vids)
Άλλα Αθλήματα 07.12.25

Ατύχημα σοκ στη Formula E, με μονοθέσιο να διαλύεται στον αέρα! (vids)

Σοκαριστικό ατύχημα, ευτυχώς χωρίς σοβαρό τραυματισμό, σημειώθηκε στον αγώνα της Formula E στο Σάο Πάολο, με το μονοθέσιο του Πεπέ Μαρτί να κάνει πολλαπλές περιστροφές και τελικά να διαλύεται.

Σύνταξη
Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του
Πέρασε εγκεφαλικό 07.12.25

Εξιτήριο για τον κτηνοτρόφο που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του

Ο κτηνοτρόφος νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών - Λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει με δάκρυα στα μάτια 450 καθαρόαιμα πρόβατα, κάτι που του προκάλεσε τεράστια θλίψη και κατέρρευσε

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

