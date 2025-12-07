«Ο κόσμος δεν είναι χαζός» – Ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο, τους δικούς του ανθρώπους και τον κιτρινισμό

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε στις δημόσιες δηλώσεις του για την περίοδο που ακολούθησε το τροχαίο στη Φιλοθέη, υπογραμμίζοντας πως εκείνο που τον επιβάρυνε περισσότερο ήταν η ανησυχία που προκάλεσε στους δικούς του ανθρώπους.

Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο, σε απόσπασμα που μεταδόθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός σχολίασε την επιτυχία της θεατρικής παραγωγής «Άνθρωποι και Ποντίκια». Η πρεμιέρα της είχε γίνει λίγο μετά το δυστύχημα που είχε προκαλέσει, γεγονός που είχε οδηγήσει ορισμένους να θεωρήσουν πως το συμβάν θα επηρέαζε τη δουλειά του.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης απάντησε με σαφήνεια: «Ο κόσμος δεν είναι χαζός». Όπως εξήγησε, θεωρεί πως το κοινό αντιλαμβάνεται τι πραγματικά συμβαίνει και δεν παρασύρεται από υπερβολές.

«Ο κόσμος καταλαβαίνει στην ουσία τι γίνεται. Το ότι μπορεί κάποιος ή κάποιοι να πουλάνε όλο αυτό το πράγμα που συνέβη με εμένα γιατί κάνουν νούμερα, γιατί το κιτρινίζουν, γιατί η προσωπική ζωή πουλάει, γιατί όλο αυτό το πράγμα, δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την πρόθεσή τους. Έτσι δεν είναι; Αυτό πιστεύω εγώ. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει», σχολίασε.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραδέχτηκε ότι η περίοδος ήταν απαιτητική, όμως αυτό που τον λύπησε περισσότερο ήταν η πίεση που δέχτηκαν οι δικοί του άνθρωποι: «Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, όχι τους μακρινούς. Οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν».