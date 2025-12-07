«Ο κόσμος δεν είναι χαζός» – Ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο, τους δικούς του ανθρώπους και τον κιτρινισμό
«Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, όχι τους μακρινούς. Οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν», είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Μπισμπίκης
Ο Βασίλης Μπισμπίκης επέστρεψε στις δημόσιες δηλώσεις του για την περίοδο που ακολούθησε το τροχαίο στη Φιλοθέη, υπογραμμίζοντας πως εκείνο που τον επιβάρυνε περισσότερο ήταν η ανησυχία που προκάλεσε στους δικούς του ανθρώπους.
Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο, σε απόσπασμα που μεταδόθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός σχολίασε την επιτυχία της θεατρικής παραγωγής «Άνθρωποι και Ποντίκια». Η πρεμιέρα της είχε γίνει λίγο μετά το δυστύχημα που είχε προκαλέσει, γεγονός που είχε οδηγήσει ορισμένους να θεωρήσουν πως το συμβάν θα επηρέαζε τη δουλειά του.
Ο Βασίλης Μπισμπίκης απάντησε με σαφήνεια: «Ο κόσμος δεν είναι χαζός». Όπως εξήγησε, θεωρεί πως το κοινό αντιλαμβάνεται τι πραγματικά συμβαίνει και δεν παρασύρεται από υπερβολές.
«Ο κόσμος καταλαβαίνει στην ουσία τι γίνεται. Το ότι μπορεί κάποιος ή κάποιοι να πουλάνε όλο αυτό το πράγμα που συνέβη με εμένα γιατί κάνουν νούμερα, γιατί το κιτρινίζουν, γιατί η προσωπική ζωή πουλάει, γιατί όλο αυτό το πράγμα, δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την πρόθεσή τους. Έτσι δεν είναι; Αυτό πιστεύω εγώ. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει», σχολίασε.
Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραδέχτηκε ότι η περίοδος ήταν απαιτητική, όμως αυτό που τον λύπησε περισσότερο ήταν η πίεση που δέχτηκαν οι δικοί του άνθρωποι: «Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, όχι τους μακρινούς. Οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν».
