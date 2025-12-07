Mega-ρεκόρ για τον Κόπολα – 10 φορές πάνω από την τιμή εκκίνησης το ρολόι του μαέστρου

Η τέχνη του σινεμά είναι κοστοβόρα, ένα αξίωμα που ο Φράνσις Φορντ Κόπολα το έμαθε με τον πιο σκληρό τρόπο όταν βρέθηκε σχεδόν χρεωκοπημένος μετά τη χρηματοδότηση της επικής του ταινίας Megalopolis που έγινε και η μεγαλύτερη οικονομική αποτυχία του.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο θρυλικός σκηνοθέτης είχε δηλώσει πως ξόδεψε εκατομμύρια ευρώ από την προσωπική του περιουσία για να χρηματοδοτήσει το τελευταίο του μυθοπλαστικό πόνημα.

Τον Οκτώβριο, παραδέχθηκε σε συνέντευξή του στους New York Times ότι θα βγάλει σε δημοπρασία κάποια από τα ρολόγια που σχεδίασε ο ίδιος μέσω του κορυφαίου οίκου δημοπρασιών, Philips.

Το Σάββατο, κατά τη διάρκεια μιας ξέφρενης μάχης προσφορών στη Παρκ Άβενιου της Νέας Υόρκης, ένα συλλεκτικό ρολόι F.P. Journe από τη συλλογή του Κόπολα πουλήθηκε έναντι σχεδόν 11 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πώληση του σε αυτή την τιμή πέρασε στην ιστορία. Το F.P. Journe είναι πλέον το έκτο ακριβότερο ρολόι που πωλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία και το μοναδικό ρολόι σε αυτή τη λίστα που δεν κατασκευάστηκε από την Patek Philippe ή τη Rolex.

Ο ίδιος ο Κόπολα είχε σχεδιάσει το συγκεκριμένο ρολόι το 2014, ως μια συνεργασία με την F.P. Journe, μια ελβετική εταιρεία με προϊόντα τόσο ακριβά που «κάνουν τη Rolex να μοιάζει με Swatch».

Ήταν 2012 όταν ο Κόπολα ζήτησε από τον Φρανσουά-Πολ Ζουρνέ, ιδρυτή του οίκου, ένα ρολόι που να ενσωματώνει στο σχέδιο του το Megalopolis. Ο Κόπολα είχε οραματιστεί ρολόγια που είναι «automatons», τα οποία έχουν ένα μαύρο μηχανικό χέρι στον μηχανισμό τους.

Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, το 2021, το μοναδικό και εντυπωσιακό FFC Prototype με το χαρακτηριστικό μηχανισμό του, ένα χέρι από τιτάνιο, εμπνευσμένο από σχέδιο του 16ου αιώνα για προσθετικό χέρι από τον Γάλλο χειρούργο Αμπρουάζ Παρέ, παρουσιάστηκε στον Κόπολα.

Η κάσα του ρολογιού είναι στα 42 mm και ο Φρανσουά-Πολ Ζουρνέ δημιούργησε τρία ρολόγια. Ένα για τον ίδιο, ένα για τον Κόπολα και ένα με χαμηλότερες προδιαγραφές, με μπλε τιτάνιο, που πωλήθηκε σε δημοπρασία για 4.5 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, δηλαδή κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Κόπολα φόρεσε το δικό του ρολόι στην πρεμιέρα του Megalopolis το 2024, με την προσδοκία να ρίξει από την κορυφή το Rolex Daytona του Πολ Νιούμαν που είχε δημοπρατηθεί αντί 17,8 εκατ. δολ.

Ο Πολ Μπούτρος, αναπληρωτής πρόεδρος του οίκου Philips για τη Βόρεια Αμερική, δήλωσε ότι δεν είχε ιδέα τι τιμή θα μπορούσε να πιάσει το ρολόι του Κόπολα.

Η διαδικασία προσφορών ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου, λίγο πριν τις 11:00 π.μ., με μια πρώτη προσφορά του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι προσφορές εκτοξεύτηκαν γράφουν οι New York Times.

«Δύο εκατομμύρια».

«Τρία εκατομμύρια».

«Πέντε εκατομμύρια».

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι προσφορές γίνονταν μέσω τηλεφώνων. Όταν η προσφορά κορυφώθηκε στα 9 εκατομμύρια δολάρια, το σοκ και η έκπληξη ανάμεσα στους εραστές της υψηλής ωρολογοποιίας ήταν φανερά.

Ο Άντριου Σίαρ, συλλέκτης και έμπορος, χαρακτήρισε το ρολόι «ανόητο» και δήλωσε ότι «δεν θα το φορούσε».

Ο Γιάτσεκ Κοζούμπεκ, ο οποίος διατηρεί τον ιστότοπο Tropical Watch, σημείωσε ότι πολλά ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας απευθύνονται σε άνδρες που θέλουν να μοιάζουν με υπερήρωες, ενώ τα Journe, κατά την εκτίμησή του, μοιάζουν περισσότερο με ρολόγια για καθημερινούς κακοποιούς της Marvel.

Ο Έρικ Γουίντ, ανταγωνιστής του Κοζούμπεκ, αναγνώρισε την απόλυτη κυριαρχία της μάρκας. «Ποτέ δεν θα είχα προβλέψει ότι αυτά θα ήταν ο υπέρτατος μαγνήτης για τους σύγχρονους λάτρεις των ρολογιών», δήλωσε. «Αλλά είναι σίγουρα τα πιο ‘καυτά’ ρολόγια σήμερα. Τα πιο ‘καυτά’ στη δημοπρασία, τα πιο ‘καυτά’ στη δευτερογενή αγορά».

Ο ιδρυτής της εταιρείας, Φρανσουά-Πολ Ζουρνέ, ίδρυσε την F.P. Journe το 1999. Σήμερα, διαθέτει δώδεκα καταστήματα παγκοσμίως και παράγει και πωλεί μόνο περίπου 900 ρολόγια τον χρόνο.

Ο αγοραστής του ρολογιού του Κόπολα παρέμεινε ανώνυμος, κάτι που αφήνει αδιευκρίνιστο το κίνητρο της αγοράς. Όπως δήλωσε ο Πολ Μπούτρος: «Προφανώς, η ομορφιά είναι στη διακριτική ευχέρεια του παρατηρητή».