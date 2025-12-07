Η Κίνα απλώνει οικονομικά δίχτυα στην Κεντρική Ασία – Τα εμπορικά στοιχεία

Το εμπόριο της Κίνας με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας αυξήθηκε σημαντικά κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της κινεζικής κυβέρνησης.

Ο εμπορικός κύκλος εργασιών με το Κιργιζιστάν σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση, από 17,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε 23,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό που κάνει το Κιργιζιστάν αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της κυβέρνησης της ασιατικής χώρας, το ΑΕΠ της κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2025 ανήλθε σε περίπου 16,3 δισεκατομμύρια δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι το εμπόριο με την Κίνα μόνο ήταν μεγαλύτερο από όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρήχθησαν στο Κιργιζιστάν μέχρι στιγμής φέτος. Η μεγάλη διαφορά στα στοιχεία μπορεί να εξηγηθεί από τις μεγάλης κλίμακας δραστηριότητες λαθρεμπορίου και παραβίασης των κυρώσεων, όπου εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων διασχίζουν τα σύνορα από την Κίνα προς το Κιργιζιστάν, χωρίς να καταγράφονται στις επίσημες στατιστικές του Κιργιζιστάν.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία για το Καζακστάν δείχνουν αύξηση του διακρατικού εμπορίου από 36,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε 39,8 δισεκατομμύρια δολάρια, για το Ουζμπεκιστάν από 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε 12,9 δισεκατομμύρια δολάρια και για το Τατζικιστάν από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κίνας.

Το Τουρκμενιστάν αποτελεί μια περιφερειακή εξαίρεση όσον αφορά τον συνολικό εμπορικό κύκλο εργασιών: το εμπόριό του με την Κίνα συρρικνώθηκε από 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε 8,3 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η καλή είδηση για το Τουρκμενιστάν είναι ότι παραμένει το μόνο κράτος της Κεντρικής Ασίας με θετικό εμπορικό ισοζύγιο με την Κίνα: το 2025, η Κίνα εισήγαγε προϊόντα αξίας άνω των 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Τουρκμενιστάν, ενώ οι εξαγωγές περιορίστηκαν σε 784 εκατομμύρια δολάρια. Το εμπόριο της Κίνας με άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας είναι άνισο υπέρ της Κίνας.

Μεσαίος διάδρομος

Εν τω μεταξύ, η Κίνα, το Ιράν, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Τουρκμενιστάν και η Τουρκία συμφώνησαν να συντονίσουν μέτρα για την εξορθολογισμό της σιδηροδρομικής διαμετακόμισης κατά μήκος του νότιου κλάδου του Μεσαίου Διαδρόμου «εφαρμόζοντας ενιαία και ανταγωνιστικά τιμολόγια, μειώνοντας τους χρόνους ταξιδιού για τα εμπορευματικά τρένα, μειώνοντας τα βοηθητικά και τελωνειακά έξοδα και αναβαθμίζοντας τη σιδηροδρομική υποδομή σε όλο το μήκος του διαδρόμου», σύμφωνα με την εφημερίδα Tehran Times. Η συμφωνία αυτή, εάν εφαρμοστεί πλήρως, θα μπορούσε να ανακατευθύνει μεγάλο μέρος του όγκου διαμετακόμισης μέσω του Ιράν, όπως υπογραμμίζει το Eurasianet.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Trend, αξιωματούχοι των σιδηροδρόμων συγκάλεσαν την εναρκτήρια συνεδρίαση της Ένωσης Ευρασιατικών Μεταφορικών Διαδρομών στο Μπακού στα τέλη Νοεμβρίου. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Αζερμπαϊτζάν, το Κιργιζιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν. Η Ευρασιατική Μεταφορική Διαδρομή είναι ένας νότιος κλάδος του Μεσαίου Διαδρόμου, που συνδέει την Κίνα, το Κιργιζιστάν, το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και την Τουρκία. Οι μεταφορές ξεκίνησαν τον Νοέμβριο από την κινεζική πόλη Κασγκάρ προς το Αζερμπαϊτζάν μέσω του νότιου κλάδου.

Καζακστάν

Ένα νέο λιμάνι αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων θα κατασκευαστεί στο Ακτάου, μια πόλη στην Κασπία Θάλασσα, με την κινεζική Zhongyun International να έχει επιβεβαιωθεί ως στρατηγικός εταίρος, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μανγκιστάου, Nurdaulet Kilybay. Το Ακτάου είναι ένας σημαντικός κόμβος του Μεσαίου Διαδρόμου.

Μια αντιπροσωπεία από την περιοχή του Βόρειου Καζακστάν ταξίδεψε στην Κίνα για να ενισχύσει τους οικονομικούς, επιστημονικούς και τεχνικούς δεσμούς με κινεζικές εταιρείες. Η επίσκεψη απέφερε επτά στρατηγικά μνημόνια συνεργασίας, μεταξύ των οποίων για επιστημονική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, καθώς και για ένα έργο αιολικής ενέργειας και ένα εργοστάσιο παραγωγής χαρτονιού.

Το Καζακστάν συνεργάζεται με την Κίνα για την τροποποίηση της διακυβερνητικής συμφωνίας σχετικά με τον ξηρό λιμένα Khorgos, ο οποίος βρίσκεται στα σύνορα των δύο χωρών. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Βιομηχανίας του Καζακστάν, Iran Sharkhan, οι προγραμματισμένες αλλαγές θα προβλέπουν «την επέκταση του εδάφους, το άνοιγμα ενός επιπλέον σημείου ελέγχου και τη μετάβαση σε 24ωρη λειτουργία». To Khorgos αντιμετωπίζει προβλήματα logistics από την ίδρυσή του το 2012, αλλά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 διακίνησε 22,3 εκατομμύρια τόνους φορτίου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kazinform.

Η κινεζική πρεσβεία στην Αστάνα διοργάνωσε στα τέλη Νοεμβρίου σεμινάριο σε συνεργασία με την UN Women στο Καζακστάν με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Κιργιστάν

Το αντι-κινεζικό κλίμα έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες μετά από μια συμπλοκή μεταξύ Κινέζων και Κιργιζίων εργατών οικοδομών στα μέσα Νοεμβρίου. Ένα δικαστήριο διέταξε 16 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό, μεταξύ των οποίων και Κινέζοι πολίτες, να παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, εν αναμονή περαιτέρω έρευνας. Στην ένταση συμβάλλει η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη του κοινού ότι τα κινεζικά έργα υποδομής δημιουργούν λίγες θέσεις εργασίας για τους Κιργίζιους πολίτες, καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτά προέρχονται από την Κίνα.

Οι αξιωματούχοι του Κιργιστάν προσπάθησαν να κατευνάσουν την οργή του κοινού. Ο Καμτσύμπεκ Τασίεφ, επικεφαλής της ισχυρής Κρατικής Επιτροπής για την Εθνική Ασφάλεια του Κιργιστάν, αμφισβήτησε την ιδέα της «κινεζικής εισβολής» σε δηλώσεις του στα τέλη Νοεμβρίου, επιμένοντας ότι οι Κινέζοι μετανάστες εργάτες υπόκεινται σε αυστηρούς κρατικούς κανονισμούς. Πρόσθεσε ότι τα κινεζικά έργα υποδομής, συμπεριλαμβανομένου ενός σιδηροδρόμου που συνδέει την Κίνα, το Κιργιστάν και το Ουζμπεκιστάν, θα αποφέρουν σημαντικά έσοδα στη χώρα, παραδεχόμενος ότι οι Κινέζοι εργάτες διαθέτουν δεξιότητες που οι Κιργίζοι εργάτες δεν έχουν. «Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι πολίτες μας δεν είναι ακόμη έτοιμοι να κατασκευάσουν κτίρια πολύ υψηλής ποιότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι «οι Κινέζοι πολίτες θα εργαστούν, θα κατασκευάσουν και θα φύγουν».

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, ένας Κινέζος πολίτης, διευθυντής μιας εταιρείας που ασχολείται με εξορυκτικές δραστηριότητες στο χρυσωρυχείο Dolpran του Κιργιστάν, συνελήφθη για φερόμενες περιβαλλοντικές παραβιάσεις, σύμφωνα με την υπηρεσία ειδήσεων 24.kg.

Τατζικιστάν

Όπως ανέφερε νωρίτερα το Eurasianet, η κυβέρνηση του Τατζικιστάν αρνείται τις φήμες ότι ζητά τη βοήθεια της Ρωσίας για να περιορίσει τις επιδρομές ισλαμιστών μαχητών που εφορμούν από το Αφγανιστάν. Δύο πρόσφατες επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε Κινέζων υπηκόων που εργάζονταν στις παραμεθόριες περιοχές του Τατζικιστάν. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε στις 2 Δεκεμβρίου ότι αξιωματούχοι του Τατζικιστάν διαπραγματεύονταν με τους Ρώσους ομολόγους τους την ενίσχυση των κοινών περιπολιών κατά μήκος των συνόρων με το Αφγανιστάν, μήκους περίπου 850 μιλίων, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Συλλογικής Ασφάλειας. Την επόμενη μέρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Τατζικιστάν καταδίκασε το ρεπορτάζ του Reuters, υποστηρίζοντας ότι «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Ουζμπεκιστάν

Μια ουζμπεκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Εσωτερικών Aziz Tashpulatov επισκέφθηκε την Κίνα «με σκοπό να μελετήσει την προηγμένη κινεζική εμπειρία» σε θέματα «δημόσιας τάξης και ασφάλειας». Οι ουζμπεκικές αρχές έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να υιοθετήσουν τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από το Πεκίνο για να οικοδομήσουν αυτό που πολλοί παρατηρητές αποκαλούν ψηφιακό αστυνομικό κράτος.

Η διαστημική υπηρεσία του Ουζμπεκιστάν Uzcosmos ανέθεσε στην κινεζική εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας Star.Vision την εκτόξευση ενός δορυφόρου το 2026, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί από το Ουζμπεκιστάν για την παρακολούθηση των καλλιεργειών και των κλιματικών συνθηκών.

Ο αριθμός των Κινέζων τουριστών που επισκέφθηκαν το Ουζμπεκιστάν εκτοξεύθηκε στα 218.000 άτομα κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2025, από περίπου 58.000 την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με επίσημες στατιστικές του Ουζμπεκιστάν. Το Ουζμπεκιστάν και η Κίνα εισήγαγαν αμοιβαία απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για ταξίδια έως 30 ημερών, με ισχύ από τον Ιούνιο.

Η πρώτη πτήση μεταφοράς φορτίου μεταξύ της κινεζικής πόλης Wenzhou και της πρωτεύουσας του Ουζμπεκιστάν, Τασκένδη, πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου. Η πτήση αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Wenzhou Longwan μεταφέροντας 50 τόνους εμπορευμάτων που σχετίζονται με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Τουρκμενιστάν

Ο Πρόεδρος του Τουρκμενιστάν Σερντάρ Μπερντιμουχαμεντόφ επικύρωσε στα τέλη Νοεμβρίου τη Συνθήκη για την Αιώνια Καλή Γειτονία, Φιλία και Συνεργασία που υπογράφηκε από την Κίνα και τις πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνόδου κορυφής Κίνας-Κεντρικής Ασίας που πραγματοποιήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην Αστάνα. Η συνθήκη παρέχει ένα πλαίσιο για την εμβάθυνση της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπογραφόντων κρατών.

